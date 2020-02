Comment obtenir le clone de Pikachu – HITC

Pokémon

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir le clone Pikachu dans Pokemon Go à travers une photobombe.

Armored Mewtwo est de retour sur Pokémon Go comme l’ont fait des Pokémon clones pour célébrer le Jour des Pokémon. L’un de ces clones est un Pikachu avec une différence esthétique minimale, et vous ne pouvez le faire traverser qu’une photobombe sournoise.

En plus du clone Pikachu, vous pouvez également obtenir Party Hat Pikachu, Eevee, Squirtle et autres. Cependant, le Pokémon clone ne sera disponible à capturer dans Pokémon Go que pour une durée limitée.

Donc, pour obtenir le clone Pikachu, vous devrez prendre beaucoup de photos pour qu’il puisse potentiellement photographier.

Comment obtenir le clone Pikachu dans Pokémon Go

Le clone Pikachu doit photobomber une de vos photos Pokémon Go pour que vous le récupériez.

Donc, pour obtenir le clone Pikachu dans Pokémon Go, vous devez simplement prendre des photos via la caméra du jeu et espérer qu’il photobombera.

Vous n’avez que jusqu’au 2 mars pour que le clone Pokémon ruine l’un de vos instantanés professionnels de la réalité.

Une fois qu’il aura photographié une de vos photographies soigneusement configurées, vous pourrez alors le capturer avec une Poké Ball.

Le clone Pikachu aura un énorme sourire sur son visage. En ce qui concerne sa différence physique, les téléspectateurs attentifs remarqueront que le bout noir de ses oreilles est légèrement plus salissant et plus épineux que le Pikachu normal. Nous savons, c’est une différence assez incroyable qui est super facile à remarquer.

Bien que la chance devra en partie être de votre côté pour qu’il puisse rapidement photographier une de vos photos, vous devriez pouvoir obtenir le clone Pikachu relativement facilement.