Comment obtenir le nouveau minerai Netherite à partir de la mise à jour de l’instantané 1.16 – HITC

Mojang

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir le nouveau minerai de Netherite à partir de la mise à jour Minecraft Snapshot 1.16, ainsi que tout ce que vous devez savoir sur ses effets.

Mojang a annoncé lors du Minecon 2019 qu’il y aurait la plus grande mise à jour depuis le lancement du paysage infernal de Nether dans le Minecraft par ailleurs adorable. Bien que cette mise à jour ne soit pas encore entièrement disponible, les développeurs ont publié un instantané de la mise à jour 1.16. Cela vient avec un nouveau minerai appelé Netherite, et dans ce guide, vous découvrirez comment l’obtenir et quels sont ses effets.

L’instantané 1.16 pour Minecraft est livré avec de nouveaux biomes, des blocs et des débris anciens. Ces trois nouveaux biomes sont la forêt Crimson, la vallée Soulsland et la forêt Warped. Tous ces éléments sont les principaux points forts de l’échantillon de mise à jour du Nether, tandis que les débris anciens sont un ingrédient unique et nécessaire pour obtenir / fabriquer le nouveau minerai de Netherite.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent obtenir un minerai meilleur que le diamant, vous découvrirez ci-dessous comment le fabriquer.

Comment obtenir le nouveau minerai de Netherite dans Minecraft

Vous devrez construire un portail Nether avant de pouvoir obtenir le nouveau minerai Netherite dans l’instantané Minecraft 1.16.

Pourvu que vous ayez un portail vers l’enfer prêt, vous devrez ensuite vous rendre dans les profondeurs inférieures du Nether.

Vous voudrez être à la recherche d’anciens débris, et les guides de jeu professionnels notent spécifiquement que ce matériel devrait commencer à apparaître entre Y: 8 et Y: 22.

Les débris anciens que vous collectez doivent ensuite être raffinés en ferraille de Netherite via un four. Une fois cela fait, vous devrez combiner quatre fragments de Nether avec quatre lingots d’or dans une table de fabrication pour produire du lingot de Netherite.

Instantané Minecraft 1.16 – nouveaux effets de minerai de Netherite

Mojang a fourni une liste d’effets pour le nouveau minerai de Netherite dans l’instantané Minecraft 1.16.

Les développeurs notent que les objets Netherite ont une valeur d’enchantement plus élevée que le diamant (mais pas aussi élevé que l’or), et que les outils Netherite ont une meilleure durée de vie et fonctionnent plus rapidement que le diamant.

Pour rendre le diamant encore plus faible, les armes Netherite sont également censées infliger plus de dégâts, ainsi que fournir une ténacité et une durabilité plus élevées dans l’armure.

L’armure de Netherite confère également une résistance aux renversements, ce qui signifie “vous êtes à peine renversé quand vous êtes touché par des flèches et autres”.

Enfin, les objets Netherite flottent également dans la lave afin que vous ne perdiez pas tout votre équipement.

Vous pouvez consulter les notes de patch complètes pour l’instantané Minecraft 20w06a en cliquant ici.