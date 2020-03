Comment obtenir le thème dynamique Tifa PS4 – HITC

Square Enix

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir le thème dynamique Final Fantasy VII Remake PS4 de Tifa.

Le remake de Final Fantasy VII devait sortir demain sous la forme de la partie 1, mais il a malheureusement été retardé jusqu’au mois prochain. Pour compenser cela, Square Enix a publié une démo plutôt agréable sur le PSN Store, et vous pouvez également déverrouiller un thème dynamique PlayStation 4 de Tifa. Catch est que vous devez acheter une marque spécifique de bonbons.

Comme mentionné précédemment, une démo de Final Fantasy VII Remake est disponible pour téléchargement et lecture dès maintenant sur la boutique PSN. La plupart semblent convenir que les changements rendent le jeu tout neuf et meilleur, bien qu’il y ait quelques plaintes mineures sur le nouveau gameplay étant un peu discordant à partir de ce moment.

Tout ce que vous devez faire pour télécharger cette démo est de visiter la boutique PSN, mais on ne peut pas en dire autant de l’acquisition du magnifique thème dynamique de Tifa.

Comment obtenir le thème dynamique Tifa PS4

Vous pouvez obtenir le thème dynamique PS4 de Tifa dans le remake de Final Fantasy VII à partir du 3 mars.

Pour que Tifa orne votre écran d’accueil PlayStation 4, vous devez acheter deux barres Butterfinger, Baby Ruth ou Crunch sur le thème de Final Fantasy VII.

Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez alors entrer vos codes en ligne pour obtenir le thème mettant en vedette l’un des personnages les plus mémorables et les plus aimés de Final Fantasy.

Cette promotion Final Fantasy / Ferrero se termine le 14 mai. Vous ne pourrez pas soumettre de codes ou de reçus après cette date.

En plus du thème Tifa, l’achat de ces barres chocolatées vous permettra également d’échanger des codes pour obtenir des points et télécharger des accessoires uniques lorsque le jeu sera entièrement lancé sur PlayStation 4 le mois prochain (voici les règles officielles de la promotion).

En tant que personne qui ne mange pas de chocolat et en tant que cynique de promotions comme celles-ci, nous espérons que le thème Tifa deviendra plus tard disponible à l’achat simplement sur la boutique PSN.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui aiment le chocolat, Final Fantasy et les beaux thèmes PS4, cette promotion est aussi une bonne excuse que n’importe quelle autre pour vous bourrer le visage de bonbons.

Final Fantasy VII Remake sera lancé sur PlayStation 4 le 10 avril.

