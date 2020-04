Comment obtenir l’œuf de la station de ski en sautant de toutes les rampes – HITC

Roblox

Comment obtenir l’œuf de Roblox Ski Resort en sautant des onze rampes disponibles.

La chasse aux œufs Roblox 2020 a commencé et dure jusqu’au 28 avril. C’est un événement qui vous charge avec l’objectif de collecter 49 œufs à partir d’un nombre égal de jeux différents, et l’un de ces jeux est Ski Resort où vous devez sauter des onze rampes disponibles pour obtenir le prix.

Comme mentionné précédemment, 49 jeux Roblox différents sont impliqués dans la chasse aux œufs 2020. Tous ces titres ont des défis uniques à relever pour obtenir un œuf et un chapeau unique, et certains d’entre eux sont plus faciles que d’autres tels que Robloxian High School qui vous oblige simplement à vous promener dans la ville.

En ce qui concerne la station de ski, le défi de sauter de toutes les rampes disponibles n’est pas difficile, mais il y en a deux «cachées» que vous pourriez commencer à vous arracher les cheveux.

Comment obtenir des œufs de station de ski à Roblox pour Egg Hunt 2020

Vous devez sauter des onze rampes pour obtenir l’œuf de la station de ski pour la chasse aux œufs Roblox 2020.

Sauter de toutes les rampes de la station de ski n’est pas trop difficile, car le jeu Roblox défie les lois de la réalité en vous permettant de monter votre planche à neige à la fois sur une colline puissante. Cela signifie que vous pouvez continuer à faire demi-tour si vous manquez une rampe spécifique.

Pour relever ce défi, vous devez d’abord être emmené au sommet de la montagne en montant le télésiège puis en montant l’escalator extrêmement long qui pourrait être confondu avec un escalier vers le ciel.

Une fois que vous êtes au sommet, vous devrez ensuite invoquer votre snowboard, mais il est préférable de le faire derrière la neige afin que votre snowboard ne vous échappe pas.

Maintenant que vous êtes sur votre planche, descendez la pente et sautez de toutes les rampes que vous voyez. La première rampe est linéaire et incontournable, mais les autres sont partout.

Les rampes sont à la fois enneigées et les tuyaux / tunnels bruns que vous remarquerez sont mis en évidence en rouge.

La plupart des rampes sont faciles à sauter, mais il y en a une très maigre à côté d’un arbre de Noël illuminé qui pourrait causer des problèmes. Heureusement, le toucher et le sauter un peu enregistrera son nombre.

Si pour une raison quelconque, une rampe n’est pas enregistrée après que vous en ayez sauté, faites simplement demi-tour et recommencez le saut.

Vous enregistrerez neuf rampes dans la zone principale, donc une fois que vous avez fait ce retour en haut, puis suivez les flèches à gauche ou à droite.

Ces flèches pointent vers les deux rampes cachées restantes, donc obtenir ces deux vous permettra de terminer le défi.

