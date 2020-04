Comment obtenir un livre de lecteur de vitesse dans Persona 5 Royal à la bibliothèque – HITC

Atlus

Un guide pour savoir quand et comment obtenir le livre du lecteur de vitesse dans la bibliothèque de Persona 5 Royal.

Persona 5 Royal est maintenant disponible sur PlayStation 4, ce qui signifie que les voleurs fantômes nouveaux et anciens ont un tas de statistiques sociales à maximiser afin qu’ils puissent se lier d’amitié avec des amis et courtiser waifus. L’une des meilleures façons d’augmenter les statistiques sociales est de lire, et cela devient beaucoup plus facile une fois que vous réclamez le livre du lecteur de vitesse de la bibliothèque afin que vous puissiez faire – quoi d’autre – la lecture rapide.

Il y a un tas de différences et de changements dans Persona 5 Royal qui rendent le jeu intéressant pour ceux qui avaient pris leur retraite de la vie d’un voleur de fantômes, mais même dans ce cas, il est indéniable que vous rendre à nouveau parfait peut être fastidieux et pénible. Après tout, il n’y a que tant de fois que vous pouvez vous farcir le visage avec un hamburger McDonald’s pour vous rendre étrangement charmant plutôt que terriblement hideux alors que de la graisse coule dans la bouche et le menton de votre MC.

Tout en vous bourrant le visage avec un hamburger, en frappant des balles avec une batte, en allant au cinéma et en effectuant d’autres activités sont de bons moyens d’augmenter vos statistiques sociales, tout comme la lecture une fois que vous avez acquis la compétence de lecteur de vitesse.

Quand obtenez-vous le livre de lecture rapide de la bibliothèque de Persona 5 Royal?

Vous devriez pouvoir obtenir le livre du lecteur de vitesse à la bibliothèque le 1er juin dans Persona 5 Royal.

La bibliothèque royale de Persona 5 sera disponible pour la première fois le 18 avril, mais ce n’est qu’en juin que la lecture rapide sera disponible en tant que compétence à acquérir.

Quant à ce que fait la compétence, elle vous permet de lire deux chapitres d’un livre au cours d’une session, par opposition à un seul chapitre.

Cela signifie que vous pouvez terminer instantanément des livres avec seulement deux chapitres ainsi que terminer rapidement ceux avec plus.

En ce qui concerne si vous devez lire des livres avant d’obtenir la capacité de lecture rapide, il vaut la peine de les obtenir de la bibliothèque car vous pouvez les lire dans le train lorsque vous avez la rare opportunité sur le chemin de l’école.

Persona 5 Royal est disponible sur PS4.

