Comment obtenir un œuf fou d’avion dans Roblox pour Egg Hunt 2020 – HITC

Roblox

Un petit guide pour obtenir l’œuf Plane Crazy à Roblox pour la chasse aux œufs 2020

La chasse aux œufs Roblox 2020 a commencé et dure jusqu’au 28 avril. C’est un événement qui vous met au défi de trouver 49 œufs jonchés dans un nombre égal de jeux différents, et dans ces jeux, vous devez trouver un œuf dans Plane Crazy. Celui-ci est facile à obtenir en principe, mais c’est l’exécution qui est difficile grâce à des contrôles étranges.

Comme mentionné précédemment, vous pouvez trouver un œuf dans 49 jeux différents pour terminer la chasse aux œufs Roblox 2020. Obtenir un œuf vous récompensera avec un chapeau unique pour votre avatar, et les défis pour les obtenir varient en difficulté selon le jeu. au jeu.

Certains d’entre eux sont plus simples à obtenir, comme à Robloxian High School, tandis que d’autres prennent plus de temps, comme à Ski Resort et Plane Crazy.

Comment obtenir un œuf d’avion fou à Roblox pour 2020 Egg Hunt

Vous devez suivre le didacticiel de construction du jeu pour obtenir l’œuf Plane Crazy dans Roblox pour Egg Hunt 2020.

Il est nécessaire de suivre le didacticiel Plane Crazy, car c’est ainsi que vous construisez votre avion pour obtenir l’œuf Roblox.

La bonne nouvelle est que le tutoriel est assez facile grâce à des instructions simples à suivre pour chaque étape requise. Cela vous prendra quelques minutes, mais vous ne devriez jamais rester coincé grâce aux instructions et aux indicateurs de flèche.

Une fois que vous avez construit votre avion, vous devez voler vers la grande île dans le ciel. Malheureusement, c’est assez délicat grâce à des commandes maladroites qui vous feront ressembler à un pilote ivre par opposition à Tom Cruise dans Top Gun.

Lorsque vous avez suffisamment de contrôle sur l’avion pour voler au-dessus de l’île, sautez simplement de votre avion sur l’île flottante.

Après avoir fait cela, tout ce que vous avez à faire est de gravir une petite colline pour récupérer l’œuf précieux.

Dans d’autres nouvelles, comment battre la deuxième forme de combat de boss de Nemesis à la tour de l’horloge dans Resident Evil 3 Remake