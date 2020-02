Comment obtenir une figure de proue brillante et suivre vos progrès – HITC

Microsoft

Comment obtenir la figure de proue brillante et suivre vos progrès pour l’événement Sea of ​​Thieves Hunter’s Haul.

Sea Of Thieves a fait ses débuts sur Xbox One en 2018 et a été largement critiqué pour être largement vide et dépourvu de nouveautés à faire. Cependant, depuis lors, le jeu est devenu bien plus qu’un voyage sans errance à travers l’océan à la recherche du Kraken. Et les développeurs ont maintenant lancé un événement de pêche Hunter’s Haul au cours duquel vous pouvez emporter une figure de proue brillante et unique.

Cet événement Hunter’s Haul pour Sea Of Thieves dure deux semaines. Pendant cette durée, vous recevrez une multitude de défis de pêche à compléter pour gagner des récompenses intéressantes.

Ci-dessous, vous découvrirez quels sont les défis et leurs récompenses, ainsi que comment obtenir la figure de proue brillante pour orner le devant de votre Black Pearl.

Comment obtenir la figure de proue de Hunter’s Haul dans Sea Of Thieves

Vous devez attraper 180 éclaboussures de rubis pour obtenir la figure de proue brillante de l’événement Hunter’s Haul pour Sea Of Thieves.

Fishing 180 Ruby Splashtails vous récompensera avec la figure de proue Gold Hauler pour orner l’avant de votre navire Sea Of Thieves. Maintenant, c’est un beau butin pour certains pêcheurs.

L’événement Hunter’s Haul a commencé le 24 février et dure jusqu’au 9 mars. Il est divisé en deux défis qui durent chacun une semaine.

Pour recevoir 250 doublons, vous devez attraper 120 poissons de tout type et les vendre avant le 1er mars.

Le deuxième défi commence le 2 mars et se termine le 9 mars. Il vous faut attraper 60 poissons trophées pour gagner une récompense de 300 doublons.

En ce qui concerne l’acquisition de la figure de proue dorée pour rendre votre navire magnifique, vous avez toute la durée de l’événement pour hisser 180 Ruby Splashtails. Alors, sans plus tarder, allez pêcher vos scallywags.

Comment suivre les progrès de votre chasseur dans Sea Of Thieves

Vous pouvez suivre vos progrès pour l’événement Sea of ​​Thieves Hunter’s Haul en visitant la page du site Web du jeu.

Le suivi de vos progrès dans Sea Of Thieves vous aidera à savoir combien de poissons vous avez pêchés et combien de temps l’événement doit durer.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur l’événement Hunter’s Haul. La pêche n’est pas notre passe-temps préféré, mais il y a sans aucun doute des choses pires que nous serions prêts à faire pour le butin de la figure de proue.

