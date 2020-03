Comment obtenir une invitation pour la Mystery House dans Pokémon Mystery Dungeon DX – HITC

Un guide pour obtenir une invitation pour la maison mystère dans Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est maintenant disponible sur Nintendo Switch pour garder vos mains occupées jusqu’au lancement de la première extension DLC pour Sword and Shield en juin. C’est un remake qui possède de nombreuses fonctionnalités anciennes et nouvelles, avec l’un des aspects les plus uniques étant l’inclusion de la Mystery House, qui ne peut être entrée que sur invitation.

En tant que crawler de donjon avec de puissants ennemis et des Pokémon brillants, la Mystery Dungeon Rescue Team DX de Nintendo est une expérience douce et charmante qui vous transforme en Pokémon, vous n’êtes donc plus seulement un mec ou une fille qui les capture et les dirige.

Il y a beaucoup de Pokémon que vous pouvez recruter dans votre équipe, mais il y a aussi beaucoup de récompenses que vous pouvez collecter en chemin lors de l’escalade de donjons. Et des récompenses et des Pokémon peuvent être obtenus dans la maison mystère dans laquelle vous avez besoin d’une invitation pour entrer.

Comment obtenir une invitation Mystery House dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Vous pouvez obtenir une invitation pour la Mystery House dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX en en achetant une dans la boutique Kecleon.

Grâce à cette méthode, vous aurez besoin de 1000 pièces pour pouvoir acheter une invitation. Vous devrez retourner à la boutique Kecleon à condition qu’il n’y ait pas d’invitations en vente.

Outre l’achat d’une invitation dans la boutique Kecleon, USGamer note également qu’il y a des chances de les obtenir dans des coffres ou en récompense pour avoir accompli des missions de sauvetage.

Comment trouver la maison mystère dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Le Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX Mystery House apparaît souvent au hasard dans les donjons vers leur extrémité.

Comme mentionné précédemment, il est impossible d’entrer dans la maison mystère sans invitation, alors assurez-vous d’en avoir un dans vos Poképockets lors de votre exploration.

En ce qui concerne ce qui est si spécial dans le bâtiment en constante évolution, l’entrée vous donnera un tas de récompenses que vous pourrez conserver et utiliser.

Ces récompenses incluent des objets utiles tels que Max Elixir et Reviver Seeds, ainsi que des coffres. Cependant, en plus de ceux-ci, il y aura également des Pokémon avec lesquels vous pourrez discuter et rejoindre votre équipe de sauveteurs.

Les Pokémon que vous pouvez trouver dans les maisons mystères sont ceux qui n’apparaissent pas normalement dans le donjon, mais leur type correspondra toujours au thème du donjon. Serebii cite spécifiquement Lapras dans Northwind Field comme exemple parce que son type correspond au motif Eau et Glace.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est exclusif à Nintendo Switch.

Dans d’autres nouvelles, quand pouvez-vous télécharger Warzone sur PS4, Xbox One et PC?