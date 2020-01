Comment obtenir une résolution 4K et 60 FPS – HITC

Comment les joueurs PC peuvent déverrouiller la résolution 4K et 60 FPS pour Dragon Ball Z Kakarot.

Le Dragon Ball Z Kakarot publié par Bandai Namco Entertainment est maintenant disponible sur PlayStation 4 et Xbox One ainsi que sur Steam. Il a reçu un correctif important le premier jour pour résoudre des défauts tels que les longs temps d’écran de chargement, mais quelques joueurs de course maîtres se plaignent qu’il est difficile de jouer en résolution 4K et avec 60 FPS.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un jeu Dragon Ball Z, Kakarot est une aventure effrénée en ce qui concerne son combat tout en étant magnifique et magnifique dans sa présentation. Bien qu’il soit loin d’être parfait, les critiques positives (p) suggèrent qu’il s’agit d’un jeu digne de sa source légendaire.

Avec le jeu frénétique, beau et tout un assortiment d’autres adjectifs positifs, les joueurs PC voudront naturellement le vivre à son meilleur en 4K et avec 60 FPS. Ci-dessous, vous découvrirez comment procéder.

Comment obtenir 60 FPS pour Dragon Ball Z Kakarot sur PC

Les joueurs PlayStation 4 et Xbox One sont limités à 30 FPS avec Dragon Ball Z Kakarot, mais les joueurs PC ont le luxe de pouvoir débloquer 60 FPS.

Afin de déverrouiller la fréquence d’images du jeu pour obtenir 60 FPS, tout ce que vous avez à faire est de désactiver Vsync lorsque vous jouez en plein écran (via Frondtech).

Cela devrait vous permettre de jouer au jeu le plus en douceur possible, mais il y a un inconvénient car les cinématiques seront toujours limitées à 30 FPS.

Vsync peut être laissé activé lors de la lecture en mode fenêtre sans bordure, alors assurez-vous simplement de le désactiver lors de la lecture en plein écran.

Comment obtenir une résolution 4K pour Dragon Ball Z Kakarot sur PC

Dragon Ball Z Kakarot a été confirmé pour être jouable à une résolution 4K en septembre, mais certains joueurs sur PC ont du mal à y arriver.

Le problème auquel la plupart des gens sont confrontés est de ne pas savoir que Kakarot n’atteint que la résolution de leur bureau. Vous devez donc vous assurer que la résolution de votre écran Windows est réglée au plus haut.

Une autre suggestion vient de focusblade sur Steam qui rapporte que – si vous avez deux moniteurs – le jeu a du mal à détecter la résolution maximale du second. Par conséquent, si vous avez deux moniteurs, il est simplement recommandé de débrancher le deuxième.

Vous pouvez également changer la résolution interne du jeu de 100 à 200 afin de passer de 1080p à 4K.

Quant à ceux qui utilisent un pilote graphique NVIDIA, focusblade a fourni les étapes suivantes:

Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et sélectionnez le panneau de configuration Nvidia.

Allez à gérer les paramètres 3D sur le côté droit

Dans les paramètres globaux, accédez à DSR – Facteurs

Sélectionnez 2,00x et 4,00x

Dragon Ball Z Kakarot est sorti sur PS4, Xbox One et PC le 17 janvier.