Comment obtenir Zapdos, Articuno et Moltres dans Pokémon Mystery Dungeon DX – HITC

Un guide pour obtenir les légendaires Zapdos, Articuno et Moltres dans Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

La Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, très attendue, est maintenant disponible sur Nintendo Switch pour garder vos mains occupées jusqu’au lancement de la première extension DLC pour Sword and Shield en juin. Pour ceux d’entre vous qui apprécient pleinement ce remake, vous découvrirez ici comment obtenir le légendaire Pokémon de Zapdos, Articuno et Moltres.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est un remake doux que tous les fans de Pokémon devraient apprécier en tant que crawler de donjon divertissant rempli d’ennemis puissants et de Pokémon brillants. Vous pouvez faciliter le recrutement de ces adversaires forts et brillants en vous vantant du Friend Bow, et il en va de même pour le trio légendaire qui est au cœur de ce guide.

Cependant, même si vous possédez ou ne possédez pas le Friend Bow, vous devez d’abord savoir où et comment obtenir Zapdos, Articuno et Moltres.

Comment obtenir Zapdos, Articuno et Moltres dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Vous obtenez des zapdos au sommet du mont. Thunder, Moltres du mont. Blaze et Articuno du mont. Geler dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Cependant, sachez que vous ne pouvez obtenir ces Pokémon légendaires dans Mystery Dungeon Rescue Team DX qu’après la fin.

Ils ne rejoindront pas tous automatiquement votre équipe. Vous devrez peut-être les vaincre plus d’une fois après avoir terminé le scénario principal.

Cependant, vous pouvez augmenter vos chances de les voir rejoindre votre équipe de sauvetage en faisant équiper votre chef de l’arc ami.

Quant aux faiblesses de ces Pokémon, Zapdos est vulnérable aux attaques de roches et de glace, à l’eau et à l’électricité de Moltres, à l’acier et au feu Articuno.

Tant que vous exploitez ces faiblesses, vous devriez pouvoir les vaincre relativement facilement dans l’espoir de les faire rejoindre votre équipe de sauvetage.

