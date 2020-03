Comment osez-vous, Animal Crossing: New Horizons

Non. Gif: Nintendo (Kotaku)

En tant qu’arachnophobe résident de Kotaku, je trouve totalement inacceptable la manipulation des tarentules par Animal Crossing: New Horizons, ce qui me force à manipuler une tarentule.

Je ne fais pas bien avec les araignées. Les gens me disent que je suis une très grande personne et que les araignées sont très petites, mais cela signifie simplement qu’un plus grand nombre d’entre elles peuvent s’adapter à mon corps à la fois. Depuis que je suis devenu paralysé de la poitrine en 2018, ma peur s’est aggravée. Il pourrait y avoir des araignées sur mes jambes en ce moment et je ne le saurais pas.

Animal Crossing: New Horizons, le nouveau jeu cool auquel tout le monde joue parce que l’alternative pense à ce qui se passe à l’extérieur, a des araignées. Grosses araignées velues. Contrairement à beaucoup d’autres crawlies effrayantes dans le jeu, la tarentule n’est pas timide. Il ne fonctionnera pas si vous vous approchez. Il se dresse sur ses pattes postérieures, en adoptant une position agressive, et commence à chasser le plus grand gibier de tous: vous.

Voici les choix que j’ai si je rencontre une tarentule dans New Horizons. Je peux essayer de courir, en insistant sur le «try». Ces salauds sont des chasseurs accomplis. Ils poursuivent. Ils flanquent. S’ils m’attrapent, et ils le feront, je me réveille chez moi sans me souvenir de comment j’y suis arrivé ni du nombre d’œufs d’araignées qui finiront par éclore en moi. L’enfer, Animal Crossing?

L’autre option est de sortir mon fidèle filet et de piéger le petit bug de meurtre à fourrure. Ce serait bien, mais au lieu de sauter de haut en bas sur le net jusqu’à ce que tout soit calme, sauf les battements féroces de mon cœur terrifié, mon avatar, qui peut ou non être le Iron Sheikh, atteint dans le filet et tire l’araignée à mains nues.

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Vous allez en enfer, Animal Crossing.

