Comment ouvrir le cube osmotique vert dans Journey To The Savage Planet – HITC

Tout ce que vous devez savoir pour ouvrir le cube osmotique vert dans Journey To The Savage Planet. Et non, la réponse n’est pas de le lécher.

Journey To The Savage Planet est disponible sur PS4, Xbox One et Epic Games Store. Les fidèles de Steam le recevront à une date ultérieure, mais pour l’instant le jeu de science-fiction pulpeux n’est disponible que sur ces plateformes. Et, si vous explorez l’espace en ce moment même, vous avez probablement rencontré un petit cube osmotique vert. Et, parce qu’il contient des goodies, vous vous demandez probablement comment le détruire / l’ouvrir.

Il y a beaucoup de choses à trouver dans Journey To The Savage Planet, y compris Orange Goo pour augmenter votre santé et Alien Alloy pour améliorer votre arsenal de gadgets scientifiques à haut QI. Heureusement, vous n’avez pas besoin des technologies les plus sophistiquées pour tuer, dévorer, exploser, ouvrir, craquer ou tout ce que vous voulez dire en ce qui concerne l’obtention de goodies à partir de la version du jeu de Flubber, des cubes osmotiques verts.

Journey To The Savage Planet: Qu’est-ce que le cube vert?

Le cube vert de Journey To The Savage Planet est officiellement nommé cube osmotique.

Cela ne vous fera aucun mal, mais vous voudrez toujours le détruire pour pouvoir obtenir ses précieuses ressources.

La description du cube vert indique qu’il s’agit d’un «méli-mélo d’innombrables éléments matériels». Non seulement cela, mais le jeu vous défie également de le lécher pour un prix insultant de 5 $.

Bien qu’elle puisse ressembler à de la gelée, la réponse à sa destruction n’est pas de la lécher à mort avec votre langue. Au lieu de vous nourrir, vous devez plutôt le nourrir.

Comment ouvrir le cube osmotique vert dans Journey To The Savage Planet

Vous devez nourrir les cadavres d’animaux verts du cube osmotique afin de les détruire et de les ouvrir dans Journey To The Savage Planet.

Pour ce faire, vous devez gifler le cube osmotique vert jusqu’à ce qu’il atterrisse dans une zone pleine d’ennemis.

Une fois que la version du blob du jeu se trouve dans une zone nécessaire pleine de créatures, vous voudrez tuer tous les ennemis à proximité afin que le cube puisse se nourrir et se bourrer rapidement.

Cela entraînera une augmentation de sa taille et éventuellement une explosion afin que vous puissiez rassembler ce qu’elle dissimulait. En plus de le nourrir des restes d’ennemis, vous pouvez également le guider vers les plantes de vitalité.

Et c’est tout ce que vous devez vraiment savoir sur la façon de détruire et d’ouvrir le cube osmotique vert dans Journey To The Savage Planet.

