Comment passer à une version antérieure des armes après la mise à jour 11.40 d’Epic Games – HITC

Un guide pour savoir comment mettre à niveau les armes dans Fortnite Chapter 2 après la sortie de la mise à jour 11.40 d’Epic Games.

Epic Games a publié les notes de mise à jour de la mise à jour 11.40 de Fortnite Chapter 2, et l’un des nouveaux ajouts inclut la possibilité de passer à une version antérieure des armes. La communauté Battle Royale a parlé de cette fonctionnalité avant la mise à jour, mais elle est maintenant enfin disponible avec un processus simple d’utilisation.

Fortnite a connu une année 2019 incroyable en accumulant 1,8 milliard de dollars, et cela est en grande partie grâce à son format qui comprend des croisements avec des films populaires qui sortent dans les cinémas. Le crossover hollywoodien le plus récent pour Epic Games a été avec Star Wars The Rise Of Skywalker, et certaines personnes prédisent que la prochaine pourrait être avec Warner Bros. pour le prochain Birds Of Prey.

Cependant, avant qu’un tel événement hypothétique ne se produise ou non, la communauté de Battle Royale a un nouvel ensemble de défis à relever, ainsi qu’un nouveau système d’armes de niveau secondaire pour s’y habituer.

Comment changer de niveau d’armes dans Fortnite

Vous devez approcher une machine de mise à niveau vers des armes de mise à niveau latérale dans Fortnite Chapter 2.

Ceux-ci ne seront présents que dans des listes de lecture non compétitives, et ils vous permettent essentiellement de convertir des armes en versions plus lourdes.

Epic Games l’a démontré dans la vidéo d’introduction ci-dessus qui montre un fusil d’assaut standard converti en fusil d’assaut lourd.

Dans la vidéo d’introduction ci-dessus, 20 lots de métal, de pierre et de bois étaient nécessaires pour mettre l’arme à niveau.

Comme vous pouvez le constater par vous-même, le processus n’est pas trop compliqué et ne devrait donc pas vous causer de maux de tête.