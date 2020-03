Animal Crossing: New Horizons est maintenant en vente dans le monde entier pour Nintendo Switch, et depuis son lancement n’a cessé d’être sur les lèvres de tout le monde. Nous avons vu les mèmes les plus imaginatifs, les modèles de vêtements et d’objets, les vidéos avec toutes sortes de curiosités et le contenu sans fin qui court tous les jours sur Internet. On pourrait dire qu’il est un ballon, et c’est que ses ventes initiales se sont très bien passées.

L’une des activités qui nous occupe le plus de temps dans Animal Crossing: New Horizons est la pêche. Déjà établi comme un classique dans toute la saga, trouver tous les poissons qui peuplent les eaux de notre île est aussi réconfortant que difficile. Certains de ces animaux sont vraiment difficiles à trouver, soit pour leur probabilité d’apparition, soit pour la courte période de temps pendant laquelle nous pouvons les pêcher, soit pour les conditions nécessaires. Aujourd’hui, nous vous apportons le guide de pêche de l’une des créatures marines les plus rares d’Animal Crossing: New Horizons. On parle du convoité Taimen.

Comment pêcher un taimen dans Animal Crossing: New Horizons

Les directives nécessaires pour trouver un Taimén sont les suivantes:

Mois d’apparition: Hémisphère Nord: décembre à marsHémisphère Sud: juin à septembre Heures d’apparition: de 16h à 9h (16h à 9h) Lieu: CascadaPrix de vente: 15000 baies

Regarde bien

Nous savons que l’emplacement “cascade” peut être un peu déroutant. Au fond de la cascade? En haut? Et bien ni l’un ni l’autre, réellement. Pour trouver un Taimén nous devons atteindre le sommet, pour lequel avant il faut que nous ayons une échelle. De cette façon, il est possible d’accéder les petits étangs qui se forment, en suivant le chemin des cascades, dans les points les plus hauts de notre îleEt c’est là que nous devrions chercher notre “petit”. Nous recommandons l’étang qui est le plus haut de tous.

Nous avons besoin d’une échelle … Et bien sûr, d’une canne!

Une fois que nous avons trouvé l’endroit idéal, le plus recommandé est utiliser des appâts pour que les poissons apparaissent sans s’arrêter. Vous pouvez créer des appâts dans la banque de bricolage à partir d’un “palourde japonaise»(Ce qui est réalisé en creusant sur la plage à des points où de l’air sort parfois). De cette façon, vous n’avez qu’à le répandre dans l’eau à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous trouviez une énorme ombre. À ce moment, nous avons jeté la tige, croisé les doigts … et j’espère que je ne peux pas y croire! J’ai attrapé un Taimen! Votre précieux vairon sera dans vos bras.

Je veux dire, quelle force. Eh bien, celle de Socrate.

Lorsque vous avez atteint cette rareté, vous pouvez choisir de le vendre pour 15000 baies juteuses ou de le donner au musée Socrates, ce que nous vous recommandons vivement de faire, car vous savez quand vous retrouverez un autre Taimén. Pour bien plus, vous pouvez consulter notre guide complet sur Animal Crossing: New Horizons. Bonne pêche!

