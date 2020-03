Comment Persona 5 Royal a changé une scène controversée

Lorsque je suis allé à l’événement de prévisualisation du mois dernier pour Persona 5 Royal, j’ai parlé avec le directeur de localisation senior Yu Namba de certains des changements qu’Atlus West a apportés à la nouvelle version du jeu. Dans notre conversation, il a mentionné que deux personnages gays, qui étaient décrits comme des prédateurs dans la version originale, avaient leurs lignes de dialogue modifiées. Namba et compagnie ont reconnu le problème, disant que “la communauté a eu une réponse très forte” et a mentionné le processus que l’équipe a suivi pour changer ces scènes.

Eh bien, maintenant que nous avons la version localisée de P5R, je l’ai joué et j’ai environ 60 heures de chronométrage à ce stade (vous pouvez obtenir mes pensées jusqu’à présent dans la vidéo ci-dessous). Cela signifie également que nous pouvons voir comment ces scènes ont réellement changé dans le processus de localisation.

Ce qui suit est l’une de ces scènes de la scène originale de Persona 5. C’est la première fois que vous rencontrez les deux personnages gays qui approchent Ryuji à Shinjuku:

Voix troublante: Oooh, une vraie prise huuuge, vous dites? Je me fais pomper aussi!

Romantique débraillé: Qu’il est mignon! Et si musclé aussi. Je vous donne un 85 sur 100!

Ryuji: Gah! Qui-qui êtes-vous!?

Beefy Trendsetter: Gwahahaha! Je suis le méchant troll de Shinjuku! Je vais te manger!

Ryuji: H-Hé, attends … Laisse moi partir!

Ryuji: Mec, aide! Vous m’entendez, n’est-ce pas!?

Ryuji: Tu vas juste me laisser ici comme ça!? Allez, ton meilleur ami a des ennuis ici!

Beefy Trendsetter: Hehehe, quel studmuffin énergique, je vais vous donner tous les cadeaux que vous pourriez souhaiter!

Romantique débraillé: La nuit est jeune, et vous aussi! Faisons la fête!

Un extrait de la scène en question de la version originale de Persona 5.

Voici comment se déroule cette même séquence de dialogue dans Persona 5 Royal:

Voix profonde: Ooh, tu as raison! Il SERAIT VRAIMENT un naturel! Mais, un t-shirt graphique avec un pantalon écossais? Ugh, tue-moi maintenant.

Ryuji: Whoa, qui diable sont-ils!?

???: Oh, l’enfer n’a rien à voir avec ça, chérie. Je suis Angel – tout droit sorti du paradis!

???: Et je suis Julian. Julie, si vous vous sentez impertinent!

Ange: Qu’il est mignon! Vous ne devineriez jamais qu’il était dans la scène du drag … Je dis que nous lui montrons les cordes!

Julian / Julie: Vous ne pouvez pas le nier! Nous vous avons vu jeter un œil à Crossroads! Eh bien, ma puce, si vous êtes curieux, nous vous aiderons à avoir l’air DIVIN!

Ryuji: Attends, hé, ce n’est pas comme ça …

Ryuji: Mec, aide! Dites-leur que nous étions juste en train d’enquêter ou quelque chose!

Ryuji: Tu vas juste me laisser ici comme ça!? Allez, ton meilleur ami a des ennuis ici!

Julien: Oh, chéri, tu as le chutzpah. Et ces pommettes – J’adore ça! Voilà ce qu’il faut pour être une star!

Ange: Suivez mon exemple, étalon! On va mettre ton nom en lumière! Et je connais juste la robe pour toi …

Cette même scène, mais de Persona 5 Royal.

Une chose à noter est que toute cette scène est présentée de manière très différente lorsqu’elle commence. Dans P5R, les deux personnages ici ont remarqué que Ryuji jetait un œil à Crossroads, qui est un bar de crossdresser dirigé par le personnage Lala-chan et où vous venez de rencontrer le confident Ichiko Ohya pour faire avancer l’histoire. Cela incite le couple à approcher Ryuji pour lui faire faire du drag. Dans le jeu original, ils ont simplement approché Ryuji après avoir entendu sa conversation avec Joker à propos de leur enquête et Ryuji en a été pompé.

Une autre chose à noter est que les deux personnages ont maintenant des noms réels – Angel et Julian / Julie – au lieu de descripteurs étranges pour les noms. Et il n’y a plus d’implication que l’un d’entre eux a mis la main sur Ryuji alors qu’il ne dit plus, “lemme go!”

Le changement dans P5R est-il une meilleure représentation de ces personnages que ce qui est dans l’original? Oui, par miles. Est-ce une représentation décente de ces personnages à elle seule? Je ne suis pas si sûr. Je mettrai à jour cet article pour voir comment la scène de la plage avec les deux mêmes personnages plus tard dans le jeu a également été modifiée.

Pour en savoir plus sur le jeu, assurez-vous de lire mes premières impressions de Persona 5 Royal et voyez comment une grande partie du nouveau contenu affecte l’expérience. Vous pouvez également lire l’interview complète avec Yu Namba sur l’évolution de Persona au fil des ans en Occident.

