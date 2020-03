Comment personnaliser les meubles dans Animal Crossing: New Horizons – Comment importer des dessins de Animal Crossing sur 3DS – Guide

Tout comme avec les entrées précédentes de la série Sedate Life-Sim de Nintendo, Animal Crossing: New Horizons on Switch vous permet de créer des œuvres d’art personnalisées à utiliser dans le monde entier comme vêtements, pavages, peaux pour vos articles ou tout simplement les belles œuvres dont elles sont fièrement affichées sur une toile.

Encore mieux que cela est la possibilité d’importer des dessins que vous avez réalisés dans Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer sur 3DS, pour que vos chefs-d’œuvre passés puissent vivre.

Ci-dessous, nous vous guiderons pas à pas pour créer des conceptions personnalisées dans Animal Crossing: New Horizons et importer des conceptions des jeux 3DS Animal Crossing. Nous vous donnerons également quelques conseils et répondrons à certaines questions typiques sur le thème de la création de conceptions personnalisées dans Animal Crossing: New Horizons.

Mesdames et messieurs, élargissons nos esprits! …

Sur cette page:

Comment personnaliser vos meubles dans Animal Crossing: New Horizons? Comment importer des dessins d’Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer sur 3DS? Animal Crossing: New Horizons design personnalisé Conseils et FAQ

Comment personnalisez-vous vos meubles dans Animal Crossing: New Horizons?

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de New Horizons est la possibilité de personnaliser les meubles. De façon passionnante, vous pourrez peindre des boiseries d’une multitude de couleurs et afficher vos propres motifs sur des courtepointes et des tissus.

Alors, comment personnalisez-vous les meubles? Eh bien, tout d’abord, vous devrez participer à un atelier que Tom Nook tient aux Services aux résidents. Après avoir terminé cette session rapide, Nook vous donnera une poignée de kits de personnalisation que vous pouvez utiliser sur votre établi à domicile. La plupart des meubles de bricolage peuvent être modifiés en les associant au nombre approprié de kits de personnalisation sur n’importe quel établi, mais certains articles achetés en magasin peuvent également être modifiés, ainsi que la plupart de vos outils.

Pour ajouter un nouveau design à un élément, dirigez-vous vers un établi et sélectionnez l’option “personnaliser quelque chose”. Ensuite, vous devrez vous assurer que vous disposez de suffisamment de kits de personnalisation et d’un objet qui peut être repensé. La page de personnalisation vous montrera toutes les nouvelles colorations disponibles pour vos meubles, ainsi que le nombre de kits requis pour chaque nouveau design. Sélectionnez simplement votre nouveau style et appuyez sur + pour confirmer.

Besoin de plus de kits de personnalisation? Achetez-les chez Nooks Cranny en une seule commande qui vous coûtera 600 cloches ou un sac en vrac de 5, ce qui vous coûtera 3 000 cloches.

Si vous souhaitez ajouter un design personnalisé à vos meubles, vous pouvez facilement concevoir un motif dans l’application Design personnalisé sur le téléphone Nook. Dirigez-vous vers l’écran de personnalisation sur l’établi et sélectionnez le pinceau à la fin des dessins disponibles pour importer directement vos propres chefs-d’œuvre sur les tissus et les meubles.

Comment importer des dessins d’Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer sur 3DS?

Pour les joueurs passionnés d’Animal Crossing qui ont consacré des heures à créer des designs personnalisés dans New Leaf et Happy Home Designer, vous ne perdrez pas vos modèles préférés lorsque vous passerez à la version Switch. New Horizons vous permet de conserver vos anciens designs via une application NookPhone appelée Nooklink.

Nooklink est un service qui ne sera disponible que pour ceux qui ont l’application Nintendo Switch Online. Plus précisément, Nooklink vous permet de numériser des codes QR affiliés à un design personnalisé qui transférera ce design entre les jeux 3DS et New Horizons.

Sélectionnez ou dessinez simplement un dessin sur New Leaf / Happy Home Designer, puis utilisez le Nooklink pour accéder à l’application Custom Designs. À partir de là, vous pourrez scanner un code QR et télécharger vos modèles via la page Nooklink.

Suivez ces étapes simples et en un rien de temps, vous aurez toutes vos créations préférées au même endroit!

Animal Crossing: New Horizons design personnalisé Conseils et FAQ

Tous mes designs personnalisés ont l’air de déchets. Qu’est-ce que je fais mal?

L’une des erreurs les plus courantes que les joueurs font en essayant de créer des designs personnalisés sur Animal Crossing rend tout trop compliqué. Supposons que vous ayez une île sur le thème de Zelda et que vous vouliez créer un design qui montre Tom Nook en train de se battre avec Ganondorf, le Master Sword dans sa petite patte floue.

Bien que cela puisse être une idée amusante, il est beaucoup trop compliqué de travailler facilement avec le système de personnalisation simple basé sur une grille d’Animal Crossing. Au lieu de cela, il vaut mieux utiliser des formes et des images de base, du moins pour commencer.

Si vous vouliez vous en tenir au thème Zelda, pourquoi ne pas commencer par le Tri-Force? Il est beaucoup plus facile de créer quelque chose de simple (trois triangles jaunes dans le cas du Tri-Force), pour commencer, apprendre les tenants et aboutissants du système de personnalisation, puis essayer des conceptions plus complexes à mesure que vous devenez plus compétent et confiant.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser l’écran tactile pour dessiner mes créations?

Bien qu’il soit très amusant de griffonner des conceptions à l’aide de l’écran tactile du commutateur, puis de les transposer directement sur les vêtements et les meubles, le système de grille utilisé par l’outil de personnalisation Animal Crossing ne serait probablement pas en mesure de représenter avec précision vos conceptions.

Cependant, vous pouvez utiliser l’écran tactile pour créer des avis sur le tableau d’affichage de la ville. Donc, si vous avez la possibilité de créer des illustrations sur écran tactile, vous feriez mieux de commencer par là. De plus, vous ne savez jamais, une plus grande compatibilité avec les écrans tactiles pourrait être intégrée à New Horizons dans une future mise à jour.

C’est tout pour le moment, mais faites-nous savoir si vous avez des questions dans les commentaires. En attendant, profitez de votre créativité sur votre nouvelle retraite insulaire.

