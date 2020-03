Comment Pixar’s Onward raconte l’histoire la plus personnelle de Studio à ce jour

Lorsqu’un nouveau film Pixar arrive dans les salles, il y a de fortes chances que vous le voyiez s’attendre à être dévasté. Que ce soit le voyage de toute une vie d’un groupe de jouets dans la franchise Toy Story, la décimation de la Terre aux mains des humains dans Wall-E, ou un vieil homme trouvant une nouvelle vie dans Up, Pixar a tendance à trouver un moyen de divertir un public de masse avec des aventures colorées et passionnantes, tout en abordant des problèmes émotionnellement complexes auxquels beaucoup seront confrontés tout au long de leur vie.

C’est une tendance qui se poursuit dans la dernière version du studio, Onward. Le film met en vedette Tom Holland et Chris Pratt en tant que paire de frères dans une quête magique à travers leur monde inspiré de la fantaisie. Dans ce coin particulier de l’univers Pixar, la magie existait autrefois mais a été largement oubliée par la plupart. Maintenant, le monde est peuplé d’elfes, de minotaures, de licornes et d’une longue liste d’autres personnages fantastiques qui essaient juste de se débrouiller dans un monde largement moderne. Mais ce n’est que la mise en place du film. À la base, Onward parle de la vie après avoir perdu un parent.

Dans le film, Ian de Holland – un adolescent elfe – n’a aucun souvenir de son père, décédé quand il était bébé. Pendant ce temps, le personnage de Pratt – le frère aîné d’Ian, Barley – garde quelques bons souvenirs de son père auquel il tient la vie. Puis, un jour, ils réalisent qu’il existe un moyen magique de le ramener pour une période de 24 heures. C’est cette possibilité qui anime leur aventure, l’occasion de revoir leur père – ou pour Ian, pour la première fois.

C’est une histoire qui touche incroyablement près de chez soi pour le réalisateur Dan Scanlon, qui a admis que le conte est inspiré de sa propre vie. “Tout comme les personnages du film, mon père est décédé quand j’avais environ un an et mon frère avait trois ans”, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse pour le film. “Donc, comme vous pouvez l’imaginer, nous ne nous souvenons pas de lui du tout. Mais nous nous sommes toujours demandé qui il était et comment nous étions comme lui. Et je pense que cette question est devenue la semence d’Onward.”

S’exprimant brièvement lors d’une projection de presse du film, Scanlon a révélé que lui et son frère n’avaient même pas le souvenir de la voix de leur père. “Nous avions vu des films à la maison mais, pour ceux d’entre vous de mon âge, tout n’était pas constamment filmé à l’époque. Donc ce que nous n’avions pas de son. Alors mon frère et moi n’avons pas entendu notre père parler et ne pensait pas que nous le ferions jamais. “

Tout a changé lorsque la tante et l’oncle de Scanlon leur ont envoyé une cassette, enregistrée peu de temps avant le mariage de ses parents en 1970. “Pour mon frère et moi, qui étions adolescents à l’époque, c’était comme par magie. C’était incroyable pour nous”. dit le directeur.

Sur la bande, leur père ne prononce que les mots «salut» et «au revoir». Cependant, comme Scanlon l’a fait remarquer, “c’était vraiment une chose merveilleuse pour nous.” De plus, cela a déclenché l’idée qui a conduit à Onward. Dans le film, Ian et Barley ont également un enregistrement de la voix de leur père. C’est celui que Ian a mémorisé au point de pouvoir prétendre qu’il a une conversation avec lui. Cependant, en allant encore plus loin, les frères évoquent accidentellement les jambes de leur père, ce qui les met dans l’aventure pour trouver comment conjurer le reste.

“Nous avions besoin d’un moyen pour que ce père revienne à la vie, vous savez? C’était vraiment la raison de la magie”, a déclaré Scanlon lors de la conférence de presse. “Nous aurions pu faire une version où – et même envisagé une version où – les garçons étaient des scientifiques qui construisaient une machine qui ramenait papa. La magie se sentait plus romantique.”

En fin de compte, c’est une histoire très humaine sur un fond fantastique. Lorsque vous perdez un parent, vous feriez presque n’importe quoi pour une journée de plus avec lui. Pour sa part, Scanlon ne voudrait rien de plus que “passer une journée à parler et à se promener et à leur faire savoir quel travail phénoménal ma mère a fait pour nous élever et comment elle nous a donné tout ce que nous aurions pu souhaiter”.

Bien que ce ne soit pas une possibilité, le réalisateur espère que les téléspectateurs enlèveront d’Onward un message plus important, et il est raconté dans l’histoire entre les deux frères. Bien qu’ils aspirent tous les deux à leur père, ils se sont finalement rencontrés ainsi que leur mère.

“Je pense que c’est un film sur le soutien et les gens qui vont au-delà de nos vies pour nous aider à devenir les gens que nous sommes aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Et il s’agit donc absolument de sortir de ce théâtre et de penser:” Qui sont ces gens dans ma vie? ” Et ils ne doivent pas nécessairement être des membres de la famille, souvent leurs amis ou leurs enseignants. Et j’irais un peu plus loin: Comment pouvez-vous être cela pour quelqu’un d’autre? “

Onward sortira en salles le 6 mars.

