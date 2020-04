Comment précharger Final Fantasy VII Remake sur PS4 maintenant – taille de téléchargement et bonus de précommande! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur sa taille de téléchargement, les bonus de précommande et comment précharger le remake de Final Fantasy VII sur PS4 dès maintenant.

Le remake de Final Fantasy VII sortira dans quelques jours et tous les nerds et geeks JRPG ne pourraient plus être ravis de revêtir à nouveau les cheveux blonds hérissés emblématiques de Cloud. Le jeu a été salué comme une interprétation passionnante et réfléchie d’un classique bien-aimé, et vous découvrirez ici comment le précharger sur PlayStation 4, quelle est sa taille de téléchargement et quels bonus de précommande vous recevrez.

Il y a eu quelques plaintes concernant le remake de Final Fantasy VII en opposition à tous les éloges tels qu’il est légèrement gonflé et qu’il a des problèmes de qualité de texture sur PS4 et PS4 Pro. Cependant, en dehors de ces quelques plaintes, l’expérience a été largement saluée et vous n’avez pas à vous soucier qu’elle soit trop courte car Square Enix a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était aussi longue qu’une entrée principale.

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ont hâte de jouer au remake / réimagination de Square Enix dès la seconde de son lancement, vous trouverez ci-dessous comment précharger et quels bonus de précommande vous seront accordés.

Quels sont les bonus de précommande de Final Fantasy VII Remake?

Les bonus de précommande numérique de Final Fantasy VII Remake sont les suivants:

Selon le magasin PSN, la possibilité d’utiliser la Materia d’invocation sera déverrouillée au cours de l’expérience.

Bien qu’aucun de ces bonus de précommande ne soit spécial, vous pouvez plutôt acheter l’édition Deluxe (74,99 £) pour obtenir des bonus supplémentaires, notamment:

Livre d’art numérique

Mini-bande sonore numérique

Cactuar invoque Materia

Carbuncle invoque Materia

Maintenant que vous connaissez les différences entre la version Standard et la version Deluxe, vous devez connaître sa taille de téléchargement pour vous assurer d’avoir suffisamment d’espace pour précharger.

Taille de téléchargement de Final Fantasy VII Remake

La taille de téléchargement du remake de Final Fantasy VII sur PS4 est de 90,622 Go.

Le jour de la sortie, vous pourrez jouer au remake de Final Fantasy VII à condition que 13 750 Go de sa taille aient été téléchargés.

Avec près de 100 Go comme autant de jeux massifs de nos jours, vous devrez probablement fouiller dans votre stockage pour décider quels jeux vous ne jouez plus et sont donc utilisables.

Comment précharger FF7 Remake sur PS4

Suivez simplement les étapes ci-dessous pour précharger le remake de Final Fantasy VII sur PlayStation 4:

Rechercher Final Fantasy 7 Remake sur la boutique PSN

Ouvrez la page commerciale du jeu et sélectionnez Pré-commande

Confirmez votre précommande et payez par carte de crédit, Paypal ou bon PSN

Une fois votre achat confirmé, sélectionnez tout télécharger ou cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Final Fantasy VII Remake

Après avoir suivi toutes les étapes ci-dessus, le jeu commencera à se préparer à télécharger avant de suivre rapidement.

Si vous souhaitez que le jeu soit téléchargé le plus rapidement possible, il est recommandé de mettre votre console en mode repos car cela accélérera le processus.

Le remake de Final Fantasy VII deviendra jouable le 10 avril.

