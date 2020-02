Comment précommander sur PS4 et Xbox One au Royaume-Uni pour un abonnement d’un an moins cher! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la précommande de l’application Disney Plus au Royaume-Uni sur PS4 et Xbox One pour obtenir un abonnement d’un an moins cher.

La magnifique application Disney Plus arrive enfin au Royaume-Uni très bientôt. Oui, c’est un service qui a quelque peu massacré Les Simpson ainsi que Gravity Falls étrangement censuré, mais il est toujours ridiculement bon pour ceux qui aiment Marvel, Star Wars et la télévision nostalgique de Disney Channel. Vous découvrirez ici comment le précommander sur PlayStation 4 et Xbox One pour obtenir un abonnement d’un an moins cher.

Il y a beaucoup d’inquiétude pour le moment que The Simpsons ne sera pas sur l’application Disney Plus lors de son lancement le mois prochain au Royaume-Uni. Bien que cela soit certainement décevant pour nous tous qui aimons les jambons cuits à la vapeur, il y aura encore beaucoup d’émissions de télévision et de films à regarder à sa place.

Donc, si vous êtes convaincu de vous abonner au service, vous découvrirez ci-dessous comment précommander sur PS4 et Xbox One pour obtenir un abonnement moins cher.

Date de sortie de l’application Disney Plus au Royaume-Uni pour PS4 et Xbox One

La date de sortie de l’application Disney Plus au Royaume-Uni sur PS4 et Xbox One est le 24 mars 2020.

Aux États-Unis, les joueurs PS4 et Xbox One peuvent profiter de l’application Disney Plus depuis son lancement en novembre, ce qui signifie qu’elle devrait être disponible sur les deux consoles en mars pour le Royaume-Uni.

Un abonnement mensuel vous coûtera 5,99 £ par mois, tandis qu’un abonnement d’un an vous coûtera 60 £.

Cependant, si vous pré-commandez avant le 23 mars, vous pouvez obtenir un abonnement d’un an pour moins cher.

© Marvel

Comment précommander Disney Plus sur PS4 et Xbox One au Royaume-Uni

Vous devez visiter le site Web de Disney Plus pour précommander l’application pour PS4 et Xbox One au Royaume-Uni.

Il n’est pas nécessaire de précommander l’application Disney Plus à partir de votre console PS4 ou Xbox One.

Il vous suffit de visiter le site Web d’inscription, de saisir votre adresse e-mail, de créer un mot de passe complexe dont vous vous souviendrez, puis de saisir vos informations de paiement.

Il est possible de payer par carte de crédit et via PayPal.

Lorsque vous cliquez sur Accepter et vous abonner, vous aurez créé votre compte Disney Plus avec un abonnement d’un an au prix de 49,99 £ au lieu de 60 £.

Vous pourrez regarder l’application Disney Plus sur PS4 et Xbox One lors de son lancement au Royaume-Uni.

Il vous suffit de télécharger l’application depuis le PSN ou le Microsoft Store, puis de vous connecter via les détails de votre compte.

