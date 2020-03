Comment préparer votre Xbox One ou PS4 pour un téléchargement massif

Capture d’écran: Red Dead Redemption 2, Rockstar Games (PlayStation Store)

Si vous jouez à des jeux vidéo aujourd’hui, vous n’êtes pas étranger aux téléchargements massifs. Red Dead Redemption 2 fait 90 Go, avant les mises à jour et les modules complémentaires. Halo: la Master Chief Collection est actuellement à 115 Go. Bien sûr, le jeu de base de Destiny 2 ne fait peut-être que 31 Go, mais si vous voulez toutes les extensions – essentielles pour jouer pleinement au jeu – vous devrez faire de la place pour 105 Go de qualité de tir et de pillage.

À la différence de la croissance incessante des inégalités de richesse, les jeux grossissent chaque année, mais les disques durs ne suivent pas. Personne ne peut encore dire quelle sera la taille des superproductions à venir comme Ghost of Tsushima, Outriders ou Cyberpunk 2077, mais il y a fort à parier qu’ils atterriront entre 40 Go et Désolé, il est temps de tout effacer de votre disque dur.

Les téléchargements massifs sont une pilule difficile à avaler, mais ils constituent une partie essentielle des jeux vidéo en 2020. Voici quelques conseils et astuces que vous pouvez utiliser pour simplifier un peu le processus.

Utilisez une connexion filaire.

Il est assez connu qu’un câble Ethernet permet un téléchargement plus rapide qu’une connexion Wi-Fi. Mais combien plus rapide, vraiment? Mettons-y quelques chiffres.

Au siège de Kotaku, nous avons testé la différence entre les vitesses de connexion filaire et wifi en téléchargeant Warzone, le nouveau Call of Duty battle royale – un fichier de 99,1 Go si vous ne possédez pas déjà Modern Warfare 2019 – sur PlayStation 4. Sur wifi, nous avons expérimenté des vitesses de téléchargement qui ont rebondi entre 9 Mbps et 64 Mbps, mais qui semblaient osciller autour de 14 Mbps. Le temps de téléchargement estimé? Quatre heures. Cependant, une fois que nous sommes passés à un câble Ethernet, les vitesses de téléchargement ont atteint 67 Mbps et le temps de téléchargement prévu est tombé à trois heures.

Bien sûr, vous pouvez rencontrer des nombres très différents. La vitesse Wi-Fi dépend d’une multitude de facteurs, notamment l’appareil que vous utilisez, le forfait Internet que vous utilisez et l’état de votre service Internet. Il y a ensuite le problème des interférences externes. Selon les gens de Google, la vitesse du wifi peut être affectée par tout, des murs et des micro-ondes aux moniteurs pour bébé et aux réseaux à proximité. Une connexion filaire, quant à elle, vous donne accès à Internet directement depuis la source.

En termes simples: le Wifi est inconstant. Une connexion filaire l’est moins. Dans la mesure du possible, gardez votre console branchée avec une connexion filaire.

Obtenez un câble Ethernet plus rapide.

Tous les câbles Ethernet ne sont pas créés égaux. Vous pouvez obtenir des vitesses de téléchargement généreuses de votre fournisseur de services Internet, mais cela ne signifie rien si vous êtes entravé par un câble Ethernet inférieur. Supposons que vous bénéficiez du plan 400 Mbit / s de Verizon ou quelque chose de similaire. Si votre câble Ethernet vous limite à 100 Mbit / s, vous vous limitez automatiquement à un quart, en tête, de ce que vous payez.

Les câbles Ethernet sont indexés par catégorie (catégorie 5, catégorie 6, etc.), mais sont généralement désignés de manière abrégée (catégorie 5, catégorie 6). Les variations de catégorie (Cat5e, Cat6a) compliquent encore les choses. Pour être franc, vous n’avez pas vraiment besoin de savoir tout ça. Il vous suffit de vous assurer que votre câble est conçu pour des vitesses de téléchargement de 1 Gbit / s, le maximum pour les plans Internet et les consoles de jeu les plus modernes.

Vous pouvez vérifier assez facilement tous les câbles que vous avez déjà. S’ils ne sont pas du bon type et que vous devez en obtenir de nouveaux, vous pouvez généralement identifier les vitesses de téléchargement d’un câble à partir de la langue sur l’emballage. Parfois, les entreprises vont même le mettre directement dans le nom du produit! Les bons câbles ne vous coûteront pas plus de quelques dollars chez la plupart des détaillants en ligne, il n’est donc pas trop mal d’en acheter de nouveaux si vous en avez besoin.

Libérez de l’espace de stockage supplémentaire sur PS4.

Au cours des dernières années, les téléchargements PS4 ont été en proie à un problème vraiment épineux. Vous allez télécharger un jeu ou une mise à jour, vous avez beaucoup d’espace supplémentaire pour cela, mais on vous dit de libérer de l’espace. Vous supprimez donc certains fichiers et vous êtes informé que vous devez encore faire de la place. Au moment où vous avez fini d’essuyer des éléments de votre disque dur, vous avez éliminé bien plus que le montant initial.

Vous l’avez peut-être rencontré. Beaucoup de gens de partout sur le Web l’ont certainement fait. J’ai récemment rencontré ce problème moi-même en essayant de télécharger The Division 2. Finalement, j’ai dû supprimer trois jeux totalisant plus de 100 Go pour faire de la place à The Division 2, un fichier de 110 Go. Après le téléchargement, ma PS4 dispose actuellement de 60,5 Go d’espace de stockage gratuit. Comment ça pour les mathématiques?

Un utilisateur de Reddit recommande de vider 100 Go d’espace supplémentaire avant d’essayer de télécharger quoi que ce soit. De cette façon, vous aurez assez de place pour à peu près tous les jeux qui ne sont pas The Division 2. Personnellement, je garde 50 Go de libre. Il est difficile de lui attribuer un chiffre exact, mais le fait de conserver une grande partie de l’espace libre devrait garantir que les jeux peuvent être téléchargés sans accroc.

Ou vous pouvez simplement obtenir un périphérique de stockage externe.

Avant de vous précipiter et de prendre un lecteur externe de 10 To, vous devez savoir qu’il existe quelques conditions préalables pour les périphériques de stockage PS4 externes. Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre console exécute le logiciel système 4.50 ou supérieur. (La mise à jour la plus récente est la 7.02, donc vous allez probablement bien.) Vous devrez également vous assurer que votre périphérique de stockage externe dispose d’un port USB 3.0 et d’une capacité de stockage comprise entre 250 Go et 8 To. Une fois que vous êtes bon dans tout cela, vous devrez ensuite formater le périphérique externe pour stocker les jeux PS4.

Commencez par ouvrir les paramètres de la console. Sélectionnez le sous-menu Périphériques et cliquez sur «Périphériques de stockage USB». Choisissez votre appareil et cliquez sur “Formater en tant que stockage étendu”. Revenez ensuite aux paramètres et ouvrez le sous-menu Stockage. Appuyez sur le bouton Options, cliquez sur “Emplacement d’installation de l’application” et choisissez “Stockage étendu”. Assurez-vous de faire cette étape avant de commencer à télécharger quoi que ce soit. Une fois le téléchargement commencé, vous ne pouvez pas changer de destination de stockage.

Les choses sont un peu plus simples sur Xbox One. Oui, vous aurez toujours besoin d’un périphérique externe avec USB 3.0. Mais l’exigence de stockage minimum est inférieure (128 Go) et il n’y a pas de plafond. De plus, lorsque vous connectez votre stockage externe pour la première fois, votre Xbox devrait automatiquement vous demander de le formater.

Les heureux propriétaires de consoles PS4 Pro ou Xbox One X, tous deux équipés de disques durs de 1 To, n’ont probablement pas à se soucier des solutions de stockage externes.

Réduisez les jeux sur Xbox One.

Si vous jouez sur une Xbox One originale ou une Xbox One S, vous pouvez «réduire» les fichiers de jeu, en retirant essentiellement tous les actifs 4K massifs du jeu de base. Bien sûr, ces textures haute définition rendent les jeux plus jolis, mais elles ne concernent également que les consoles Xbox One X.

Ouvrez les paramètres système et accédez au sous-menu Stockage. Dans la section Créer plus d’espace, vous verrez deux options. L’un est «Jeux rétractables». Vous y trouverez une liste complète des jeux que vous pouvez minimiser. (Pour référence, voici une liste de tous les jeux Xbox One avec des fonctionnalités 4K.) Cela ne libérera pas soudainement des centaines de gigaoctets d’espace, mais bon, chaque bit compte!

L’autre option, «Modules complémentaires restants», est également utile et fonctionne sur toutes les consoles Xbox. Si vous avez supprimé un jeu, mais que vous avez peut-être oublié de supprimer tout contenu supplémentaire, vous y trouverez des informations supplémentaires sur la consommation de données.

Téléchargez des jeux à distance.

Disons que vous avez lu un article sur votre site Web de jeu préféré (indice, indice) sur un jeu vraiment cool. Il vient d’être lancé et tout ce que vous voulez faire, c’est rentrer chez vous et jouer. Le fait est que vous êtes bloqué au travail et que vous ne pourrez pas commencer à télécharger, et encore moins jouer, tant que vous ne rentrerez pas à la maison.

C’est là que les téléchargements à distance entrent en jeu. Les téléchargements à distance sont à peu près le meilleur hack que vous pouvez utiliser pour faciliter le téléchargement de jeux massifs. Les deux consoles disposent de moyens efficaces et simples pour le faire.

Sur PlayStation 4: Si les mises à jour automatiques sont activées, vous pouvez facilement télécharger des jeux depuis l’inconfort de votre chaise de bureau. Ouvrez le PlayStation Store dans votre navigateur et achetez n’importe quel jeu comme vous le feriez normalement. Après avoir vérifié, vous devriez voir un bouton «Télécharger la liste». Cliquez dessus. À partir de là, vous verrez un aperçu complet de chaque jeu que vous avez acheté sur ce compte. Appuyez simplement sur le bouton «Télécharger sur votre PS4» sur celui que vous souhaitez et le téléchargement commencera.

Vous pouvez également utiliser la lecture à distance PS4. Avec l’application, une manette PS4, un appareil compatible et une connexion Internet stable (à la fois où se trouve votre PS4 et d’où vous y accédez), vous pouvez accéder à votre PlayStation à distance. À partir de là, utilisez simplement la version sur console du PlayStation Store comme vous le feriez habituellement.

Sur Xbox One: Pour télécharger des jeux à distance sur une Xbox One, vous devez d’abord définir la chose comme votre «Xbox domestique». Appuyez sur le bouton Xbox et ouvrez les paramètres système. Accédez à Général, puis Personnalisation et sélectionnez «Ma Xbox personnelle». (Attention: vous ne pouvez le faire que cinq fois par an par compte.)

Une fois que tout est réglé, vous devrez activer le mode Instant-On (ce que vous pouvez faire dans le sous-menu Général, sous la section “Mode d’alimentation et démarrage”) et également avoir les installations à distance activées. Vous pouvez le faire en ouvrant les paramètres de la console, en allant dans le sous-menu Système et en vous dirigeant vers la section “Mises à jour et téléchargements”. Pendant que vous y êtes, activez également la gestion mobile. Cela vous permettra de gérer les choses à partir d’applications mobiles approuvées par Microsoft, y compris la populaire Game Pass.

En fin de compte, vous serez prêt à télécharger des jeux sur votre Xbox One où que vous soyez. À partir d’un navigateur, ouvrez le Microsoft Store. Après avoir acheté un jeu, vous verrez un bouton: “Installer sur mes appareils”. Si vous cliquez dessus, la liste des appareils auxquels vous êtes connecté s’affichera. Votre Xbox domestique doit être désignée entre parenthèses. Sélectionnez celui-ci et cliquez sur “Installer maintenant”. Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, le téléchargement de votre jeu devrait commencer automatiquement.

Les membres Xbox Game Pass peuvent faire tout cela à partir de l’application mobile Game Pass. Au bas de la page de destination d’un jeu, vous verrez une barre verte vous donnant l’option «Installer sur Xbox». Cliquez dessus pour afficher une liste de vos appareils. Vous serez invité à sélectionner une console par défaut. Cependant, contrairement à la liste dans le navigateur du Microsoft Store, rien n’identifie directement votre Xbox domestique, alors faites attention à ce que vous choisissez. (Renommer votre console peut aider à clarifier les choses.) Tous les jeux que vous téléchargez via l’application commenceront à être téléchargés sur votre console par défaut. Vous recevrez une notification push une fois le téléchargement terminé.

Soyez patient et attendez un jour.

Ouais, ouais, nous savons… Bon!

Plus de nettoyage de printemps:

.