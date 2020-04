Comment puis-je quitter une relation abusive?

Image: .

Bonjour, tous vos décharges de phéromones le week-end, et bienvenue à demander au Dr NerdLove, le seul médecin dont vous avez besoin de plus que le docteur Mario.

Avec des gens qui s’isolent et se distancient de la société, les relations souffrent sous la pression… et certaines personnes découvrent qu’elles sont entièrement mises en quarantaine avec les mauvaises personnes. Comment reconnaissez-vous que quelqu’un utilise ses problèmes de santé mentale pour excuser son comportement toxique et abusif? Et si vous craignez que le départ ne les tue littéralement? Comment savoir si votre béguin vous enchaîne, surtout quand vous commencez à les surmonter? Et comment savoir si votre nouvelle relation est réelle ou juste un rebond?

N’oubliez pas: vous ne pouvez pas épeler «virus» sans «u» et «I.»

Faisons cela.

Cher Dr NerdLove,

Je crains d’être «coincé» dans une relation violente et j’ai peur de sortir.

Mon partenaire souffre d’anxiété extrême (et non traitée), de dépression et d’une incroyable insécurité qui la rend jalouse, mesquine, conflictuelle et pas du tout confiante. Elle vient d’un passé difficile, d’abus, et malgré cela, ou peut-être malgré cela, elle a accompli de très grandes choses professionnellement.

Je ne connais pas moi-même la maladie mentale. J’ai souffert de dépression toute ma vie d’adulte, mais après une période particulièrement mauvaise qui s’est soldée par une tentative de suicide, suivie d’un divorce, je suis dans une bien meilleure situation. Beaucoup de thérapies / conseils et de médicaments bien réglementés semblent tenir les démons à distance.

J’ai l’impression de connaître ma propre merde, et je peux certainement faire preuve d’empathie avec sa merde. Nous sommes ensemble depuis moins d’un an, et je suis au point où ma réaction de combat ou de vol oscille d’avant en arrière plus rapidement que je ne peux le supporter.

Il y a de bons et de mauvais jours. Bien sûr, je dirai qu’elle a des qualités incroyables que j’aime beaucoup, mais je dois admettre que je suis épuisée.

Je me suis avoué aujourd’hui que j’avais peur de parler à ma copine. Peur si je ne dis pas exactement la chose parfaite, je vais la déclencher et puis “bien nous y revoilà” je passe les 24-72 heures suivantes en pleine retraite, m’excusant des torts qui ne se sont pas produits, défendant positions que je n’ai jamais eues, et tâtonnant de me souvenir et d’expliquer des mots que je n’ai jamais prononcés (ou à ce stade, je ne connais même pas mon cul du coude alors que je suis en mode panique complet.)

C’est épuisant.

Si je ne suis pas parfait, dis et fais exactement les bonnes choses, j’en entends certainement parler. Je n’ai pas de place pour l’erreur, et je ne fais pas de grosses “erreurs” – je n’excuse pas les mauvais comportements de ma part – je n’ai pas de mauvais comportement! Ma maintenant ex-femme m’a dit que la première raison pour laquelle elle m’a épousé était parce qu’elle savait que je ne la tromperais pas. Donc je suppose que c’est ma qualité n ° 1 – je suis un chien fidèle. Battez-moi (émotionnellement) et je viendrai en gémissant à vous demander pardon comme si c’était ma faute.

Sur mon ex, elle n’a jamais, en près d’une décennie en fait, sincèrement présenté mes excuses pour quoi que ce soit. Je me sentais toujours en faute, je n’étais pas «autorisé» à me fâcher ou à me fâcher, car cela se retournerait et tout serait de ma faute et si je voulais «réparer» des choses, je devais le sucer et être la plus grande personne. Je me suis dit que je ne laisserais plus jamais quelqu’un me traiter comme ça. Pourtant, je suis là, toujours le fouet.

Ma petite amie est dans une période de stress très intense et incroyablement exigeante de sa carrière professionnelle, et cela aggrave certainement les problèmes. Elle est toujours fatiguée, toujours de mauvaise humeur, toujours surchargée de travail et trop stressée, toujours pleine d’anxiété et de panique à cause du volume de merde sur sa liste de tâches qui ne diminue jamais. Elle ne peut pas contrôler ça. Ce n’est pas de sa faute et je ne lui en veux pas. Je ne pense pas qu’elle essaie de m’en prendre à moi, au moins j’essaie d’être le calme “normal” dans ce monde de fou, et de lui offrir un refuge et une oreille pour écouter et une épaule pour pleurer.

Ce qui fait partie du problème pour moi, je me suis convaincu que «ce n’est pas vraiment elle» et qu’une fois cette phase terminée, elle ira mieux, elle sera moins abattue et nous pourrons en avoir bien plus jours heureux que mauvais. Je le suis de plus en plus chaque jour en croyant que c’est faux – c’est juste qui elle est.

J’ai lu plusieurs de vos chroniques et blogs, notamment “est ma femme violente émotionnellement” et “étiqueter les femmes folles” et “victimes invisibles: les hommes dans des relations violentes“Et je vois vraiment les signes.

Je sais que je suis une personne assez «réveillée». Je ne suis pas le macho-bro typique, diable je ne pourrais pas être plus loin de cela en tant que geek introverti ultra-sensible moi-même (d’où Kotaku). J’ai certainement eu un peu un sort de mec-frère dans mes années de collège, et j’aime toujours me réunir avec mes amis et pilonner quelques boissons alcoolisées savoureuses et regarder le sportsball, jouer au golf, etc. mais j’ai toujours un peu l’impression comme un prétendant. C’est amusant, j’ai eu de bons moments et de bons souvenirs, mais j’ai toujours été le plus heureux de jouer en ligne avec des amis ou de m’asseoir autour d’une table et de jouer à D&D.

Je sais aussi, comme vous le dites dans «On Labeling Women Crazy», «j’ai grandi dans un monde où certaines attitudes envers les femmes n’étaient que« la façon dont les choses étaient »et nous les absorbions sans y penser.» En tant que tel, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle est trop en train de réfléchir, d’exagérer, de jouer la victime … de devenir folle. J’essaie de donner du crédit à ses sentiments, pour ne pas les invalider, mais il est TELLEMENT difficile de comprendre sa position et sa perspective quand cela n’a aucun sens, et je sais pertinemment que la situation n’est pas telle qu’elle l’a tordue. Je sais que c’est son anxiété, sa dépression, qui empoisonne ses propres pensées contre elle. Je sais ce que ça fait quand ton cerveau agit contre toi. Comme le diable sur votre épaule a bâillonné l’ange de l’autre, donc les seuls chuchotements que vous obtenez sont mauvais.

Son insécurité et sa jalousie me font vérifier constamment, non pas qu’elle me le demande, mais parce que je sais que si elle ne le fait pas, elle va commencer à créer une image mentale où «parce que je n’ai pas envoyé de texto en 30 minutes, je dois être avec une autre femme. “

J’ai peur, en fait peur de tomber sur une femme au hasard dans l’ascenseur et pour qu’elle me dise “bonjour”, parce que je sais que je suis une personne agréable / amicale et je dirai “bonjour” en retour … et alors je peux soit mentir à ma petite amie et lui dire “non, je n’ai eu aucun échange d’ascenseur maladroit complètement innocent et aléatoire avec des inconnus tout simplement normalement socialement polis” ou, la porte n ° 2 est que je reçois 50 questions et par Dieu si Je ne leur réponds pas tous parfaitement correctement, eh bien «J’ai dû être attirée par elle et je devrais simplement laisser ma petite amie être avec le skank d’ascenseur aléatoire, peut-être qu’elle ne s’en souciera pas si je« vérifie »et «flirter» avec d’autres femmes tout le temps. » (Je ne le suis pas, je suis peut-être aussi incapable que la plupart des hommes de savoir quand une femme s’intéresse à moi, mais je sais quand je flirte et quand je ne le suis pas.)

Cela peut sembler exagéré, mais ce n’est vraiment pas le cas. L’écrire (pour la première fois je pense) me donne l’impression de sortir avec une personne “folle”. Je sais qu’elle n’est pas folle, elle souffre. Elle a besoin d’aide. Je lui ai dit cela, parce que j’ai l’impression de savoir et j’ai finalement obtenu de l’aide après qu’il était presque trop tard pour moi. Elle n’admettra pas qu’elle a un problème. Eh bien, elle admettra qu’elle souffre d’anxiété et de dépression, mais elle n’y fera rien. Ce n’est jamais le bon moment, il y a toujours quelque chose de plus important à faire, elle ne peut pas se le permettre ou prendre le temps … Je sais que je ne peux pas la sortir de ça. Je ne suis pas formé pour ça, je ne sais pas comment gérer ça, j’ai à peine commencé à comprendre et à “contrôler” mon propre état émotionnel après une merde assez sérieuse dans ma propre vie.

Je ne peux pas être le prince parfait qu’elle me demande d’être, et je ne peux pas vivre avec la culpabilité, la peur et le stress qu’elle me cause du fait que je ne le fais pas et ne peux pas répondre à ses attentes complètement irréalistes .

Je sais aussi que je ne devrais pas avoir à le faire, parce que je sais que je suis une bonne personne, et il m’a fallu si longtemps pour avoir confiance en moi …. ma petite amie ne devrait pas être celle qui me fait douter de moi et me haïr tous à nouveau.

Cela met un fossé entre moi et mes amis, car elle ne leur fait pas confiance et ne me fait pas confiance quand je suis avec eux parce que «ce sont ces types de gars qui parlent d’autres femmes tout le temps» et elle ira autant que pour me rappeler, chaque fois que je mentionne quelque chose à propos de les voir, que «eh bien je suis tellement anxieux et je commence à penser à ça et c’est comme ça que ça me fait ressentir … mais je n’essaye pas de vous dire que tu ne peux pas passer du temps avec eux, juste te dire ce que ça me fait. » Parlez d’un voyage de culpabilité. Je suis censé faire quoi, sortir avec mes amis et NE PAS penser au fait qu’elle est assise là, inquiète et anxieuse? Vous avez l’impression de devoir vous enregistrer et d’être sur mon téléphone tout le temps ou je serai accusé de tricherie?

Que fais-je?

J’ai l’impression d’être le sac de frappe émotionnel, mais j’ai aussi peur si je pars, elle va se tuer. J’ai aussi peur, si je ne pars pas, je vais finir par finir dans un autre mauvais épisode de dépression et finir par me tuer pour de vrai cette fois, plutôt qu’une simple tentative de «cri d’aide» comme la dernière fois.

Je ne peux pas la “réparer”, je ne peux pas résoudre cette situation … et je me traîne dans le sens inverse. Je ne suis même pas sûr de croire en l’amour, et peut-être parce que c’est juste “comment les choses se passent” avec les femmes et si je veux être avec quelqu’un, je dois juste prendre le mal avec le bien. J’ai l’impression que ça ne devrait pas être si difficile d’être heureux avec quelqu’un?

Cordialement,

Guy qui manque rapidement de baise pour donner

Faisons le TL; DR d’abord, Guy: oui, c’est un abus. Non, ses troubles mentaux ne l’excusent pas. Oui, ça ne fera qu’empirer. Non, ce n’est pas de ta faute. Oui, tu dois te faire foutre. Comme hier.

Non, sérieusement, pourquoi lisez-vous toujours cela? Rompre avec elle maintenant. Si vous vivez avec elle, assurez-vous d’avoir un endroit où aller – un ami, vos parents (s’ils ne sont pas vulnérables à COVID-19), quelque part – et courez comme tout l’enfer et la moitié de Hoboken était après vous.

Voici le truc: le fait qu’elle ait une maladie mentale – ou plusieurs – ne lui donne pas le droit de vous traiter comme de la merde. Oui, elle peut avoir des problèmes chimiques ou émotionnels qui lui rendent la vie difficile et font ressortir tous les pires aspects d’elle, mais cela ne change pas le fait qu’elle vous abuse. Vous savez aussi bien que moi ce que fait la dépression: elle dégouline du poison dans votre oreille, vous murmure toutes ces horribles pensées qui sont d’autant plus convaincantes qu’elles viennent de votre propre voix. Mais la dépression, l’anxiété et l’insécurité ne vous obligent pas à agir comme ça. Ce n’est pas comme si elle était hors de contrôle de ses actions et ne pouvait pas s’empêcher de vous traiter comme son propre sac de boxe personnel.

Je veux dire, soyons réels ici. Je ne doute pas qu’elle ait des problèmes de santé mentale, mais si elle est capable de garder son emploi sans se faire licencier pour avoir traité son patron ou ses collègues comme elle vous traite? Elle a un certain contrôle sur cela.

En fait, elle a suffisamment de contrôle pour ne pas vous demander directement. Elle précise simplement que si vous ne faites pas ce qu’elle dit ou si vous ne prévoyez pas ses humeurs ou si vous ne gérez pas ses angoisses pour elle, il y aura des conséquences. C’est peut-être l’excuse qu’elle utilise pour justifier son comportement. Peut-être qu’elle est suffisamment consciente pour savoir que si elle devait faire des demandes directement, vous auriez plus de facilité à accepter cela pour ce que c’est et GTFO est si difficile que vous laissez un nuage de fumée de forme humaine derrière. Peu importe; les résultats sont exactement les mêmes.

Et c’est important. Parce que ce qu’elle fait, c’est vous mettre dans un état d’hypervigilance, devoir toujours être sur vos gardes. Vous devez être conscient, non seulement de ses humeurs et de ses émotions, mais de tout ce qui pourrait la déclencher. Donc, même si elle n’est pas là, vous êtes toujours sous son contrôle parce que vous savez comment elle se fait. Vous êtes mis en position d’être responsable de ses émotions et de ses angoisses.

Comme le sage l’a dit un jour: “Je peux t’aimer, oui, mais je m’aime plus.”

Tout aussi important: elle vous coupe littéralement de tout le monde dans votre vie. Vous ne pouvez pas voir vos amis parce que «ce sont les gens qui parlent des femmes tout le temps». Vous ne pouvez pas parler à des inconnus car “vous savez ce que cela lui fait”. Vous êtes isolé de tout le monde dans votre vie, de tous ceux qui pourraient vous soutenir et vous dire “Mec, merde, ce n’est pas cool!” et aider à vous donner le soutien et la force de la quitter.

Et permettez-moi de vous rappeler, Guy: l’isolement et l’hypervigilance sont deux des principaux outils de la boîte à outils de l’agresseur.

Donc, d’ailleurs, c’est la peur de l’automutilation. De nombreux agresseurs et personnes toxiques utiliseront la menace d’automutilation, implicite ou explicite, pour garder leur victime sous contrôle. Une fois que vous avez été amené à vous sentir responsable de son humeur, à gérer ses insécurités ou ses angoisses, il est facile de dire “eh bien, si vous faites quelque chose de mal, je pourrais juste me faire du mal et tout serait de votre faute”. C’est un geste classique des agresseurs et qui transforme l’interaction d’une relation en une situation d’otage. Si vous partez, elle tuera l’otage. C’est juste qu’elle est aussi bien l’otage que la terroriste.

Mais voici le problème: rien de tout cela ne vous concerne. Même si elle est aux prises avec une détresse émotionnelle ou une santé mentale extrême, ce n’est pas de votre faute ni de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas la forcer à aller mieux, vous ne pouvez pas la forcer à ne pas être mentalement malade, vous ne pouvez pas contrôler ses humeurs et vous ne pouvez pas la réparer. C’est sa responsabilité de gérer ses insécurités, sa dépression et son anxiété, pas la vôtre. Le décharger sur vous – surtout au point de vous faire du mal – n’est qu’une abdication de ses responsabilités envers elle-même.

Et vous adhérez à beaucoup de cela. Je veux dire, c’est dans la langue que vous utilisez dans votre propre lettre. Elle ne vous demande pas d’être «son prince», elle exige que vous soyez son serviteur. Ce n’est pas votre travail, ce n’est pas ce pour quoi vous vous êtes inscrit et ce n’est pas votre responsabilité.

Votre responsabilité est envers vous-même. Comme dit le proverbe, vous devez vous assurer d’avoir votre propre masque à oxygène avant d’aider les autres avec le leur. Mais il ne s’agit pas de l’aider, il s’agit de quelqu’un qui essaie de vous garder sous son pouce, de la manière la plus dommageable et douloureuse possible.

MERDE. CETTE. BRUIT.

Je ne doute pas que vous vous souciez d’elle. Mais en ce moment, vous devez prendre davantage soin de vous. Vous devez vous aimer suffisamment pour dire que cela suffit, la merde est allée trop loin et il est temps pour vous de faire ce qui vous convient. Vous ne pouvez pas l’aimer pour qu’elle soit meilleure, mais vous pouvez certainement, putain, vous aimer hors de ces abus et dans une vie meilleure.

C’est ce que vous devez faire, maintenant. Sortez. Videz-la par SMS, puis supprimez son numéro, bloquez-la sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous vous trouvez et sortez. Il n’y a pas de débat à avoir, pas d’argument à faire; vous avez juste besoin de partir.

Je sais que tu crains qu’elle ne se blesse. Si vous avez vraiment peur de cela, alors donnez à quelqu’un – ses parents, ses amis les plus proches – la tête juste avant votre départ. Et je veux dire juste avant; envoyez ce texte de rupture à la microseconde que vous dites à quelqu’un d’autre qu’elle pourrait être en danger de se faire du mal afin qu’elle n’ait pas le temps d’essayer de vous battre pour rester. Si vous ne pouvez pas joindre sa famille, vous pouvez laisser le numéro de la hotline suicide avec votre texte de rupture. Ou un lien vers une application comme BetterHelp.

Mais, alerte spoiler: il est extrêmement improbable qu’elle se blesse ou se tue. Ceci est juste une autre menace implicite, sur laquelle elle s’appuie pour vous garder sous contrôle. Et si, contre toute attente, elle se fait du mal? C’est sur elle. Ce n’est pas de ta faute.

Rien de tout cela n’est de ta faute. N’oubliez pas cela. Tatouage qui recule sur votre front, donc vous le voyez dans le miroir tous les matins. Rasez-vous la tête si vous avez besoin de la pièce. Ce n’est pas ta faute.

Dès que vous êtes sorti de cette relation, il est temps pour vous de remettre votre cul en thérapie. Vous devez trouver un conseiller qui vous aidera à établir et à faire respecter vos limites, à défendre vos propres besoins et à reconnaître votre propre valeur. Vous avez des cicatrices profondes, profondes, Guy, et vous aurez besoin d’une aide professionnelle pour les laisser guérir.

Mais cette guérison ne peut pas commencer tant que vous ne vous en sortez pas de cette relation toxique et abusive.

Comme le sage l’a dit un jour: “Je peux t’aimer, oui, mais je m’aime plus.” Il est temps de s’aimer suffisamment pour se sauver.

Rien de tout cela n’est de ta faute.

Tout ira bien. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous sortirez et vous irez bien.

Tout ira bien.

Cher Dr NerdLove,

Je me retrouve dans une situation difficile, et comme vos conseils sont toujours brutalement honnêtes, au point et me poussent à reconsidérer assez souvent ma réaction initiale aux histoires des lecteurs, j’ai décidé de demander votre aide.

Ma dernière relation a été plutôt géniale. Bien que je ne sois généralement pas d’accord avec le cliché, ce gars m’a motivé à mettre en œuvre des changements très positifs dans ma vie (par exemple, moins de stress, une meilleure gestion des émotions, une alimentation saine, des sports, etc.). Si je dois le croire, j’ai fait de même pour lui. Nous n’étions pas ensemble depuis si longtemps, environ 9 mois, mais je pensais vraiment que cela durerait très longtemps. J’ai aimé, j’ai tout donné et je me suis senti aimé en retour. Sauf qu’apparemment je ne l’étais pas, donc en juillet dernier il a rompu avec moi pour ne pas se sentir assez.

Sans surprise, cela m’a brisé, j’ai coupé le contact pendant un moment, puis je me suis retrouvé obsédé par lui d’autant plus que j’ai décidé de traîner à nouveau avec lui, au lieu de me forcer à ne pas le faire. Au début en tant que fwb, mais cela ne se produit plus. Lentement, j’ai traité de la merde et j’ai simplement apprécié sa compagnie en tant qu’être humain plutôt que mon être humain. J’ai gardé espoir pendant longtemps, peut-être un jour. Mais cela semble avoir disparu car j’ai récemment commencé à sortir avec quelqu’un d’autre.

Je n’ai pas encore parlé à M. Ex de la datation, je prévois quand j’en serai un peu plus sûr (nous n’avons commencé que très récemment à sortir ensemble). Je vois aussi souvent l’ex, on fait toujours du sport ensemble. Et non; il n’y a personne d’autre sur qui je peux compter pour ça, j’ai essayé. De plus, je ne pense pas que ce soit nécessairement mauvais de faire ça avec mon ex, tant que je ne le fais pas juste pour être proche de lui ou rester dans son esprit ou quoi que ce soit.

Mon problème est; J’ai terriblement peur que tout soit génial et puis soudain je découvrirai que je n’étais pas prêt pour ça après tout, en utilisant le nouveau type comme rebond ou autre. Certainement pas le faire exprès, mais comment le savez-vous? Y a-t-il un moyen de savoir si je suis en fait au-dessus de M. Ex, et que je ne suis pas une coquine pour M. New? Et pour moi, bien sûr, le fait de jouer avec mes propres sentiments n’est pas vraiment bon pour moi non plus. La seule façon dont je me suis surpris à les comparer est de savoir si ma famille / mes amis vont adorer M. New autant qu’ils l’ont fait M. Ex.

Me voici donc, en espérant que vous puissiez faire la lumière sur cette situation. Merci d’avance, Doc.

Sincères amitiés,

Mlle confus

Vous savez, MC, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je dis aux gens qu’ils doivent prendre l’option nucléaire à la suite d’une rupture – sans amitié et sans suivi de leur ex sur les réseaux sociaux, en supprimant leur numéro, en supprimant leurs e-mails, etc. Ce n’est pas parce que c’est une affaire de «nous avons rompu ET DONC MAINTENANT VOUS ÊTES MORT!» C’est parce que vous ne pouvez pas guérir proprement la plaie quand vous piquez toujours la croûte. Essayer d’être amis trop tôt après une rupture a tendance à conduire à l’automutilation émotionnelle; ce que vous considérez comme essayer d’être «juste des amis» est, en fait, une tentative de se frayer un chemin vers une relation de facto. Incidemment, cela inclut les relations d’amis avec avantages. Bien qu’il y ait définitivement des couples qui pourraient passer des deux en douceur et sans complications, ils sont peu nombreux et espacés. Et honnêtement? Cela ne me semble pas comme si vous y étiez.

Comment puis-je savoir? Eh bien, il y a d’abord la tentative de faire fonctionner la relation FWB et la rationalisation selon laquelle il est la seule personne que vous connaissez n’importe où, jamais, qui aime le sport comme vous. Et puis il y a le fait que vous n’avez pas parlé à votre ex du nouveau gars. Non pas que vous sortiez avec M. New en particulier, mais que vous sortiez avec du tout. Combien de vos amis savent que vous êtes de retour sur le marché? Combien d’entre eux savent que vous voyez quelqu’un et c’est assez prometteur jusqu’à présent? Je suppose qu’au moins certains d’entre eux le font.

Maintenant, posez-vous la question: pourquoi apprennent-ils, mais pas M. Ex? Parce que ce n’est pas pour épargner ses sentiments – c’est lui qui vous a largué, après tout. Je suppose que vous savez qu’une fois que vous avez dit à M. Ex qu’il y a quelqu’un de nouveau, le rêve que peut-être, peut-être que les choses peuvent revenir à la façon dont elles se sont arrêtées de façon stridente.

Je pense que c’est la plus grande préoccupation ici, pas de savoir si ce nouveau type est juste un rebond. Il n’y a rien de mal à sortir avec ce nouveau mec avec désinvolture, d’autant plus que vous essayez de surmonter votre ex. En fait, je le recommande; une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à surmonter nos ex est que l’amour n’est pas seulement émotionnel, c’est chimique. Nos cerveaux génèrent de l’ocytocine en étant avec nos partenaires, et lorsque nous rompons avec eux, nous sommes laissés au sec et à sec sans notre approvisionnement. Notre revendeur d’ocytocine vient de nous interrompre.

Une partie de ce qui soulage la douleur après une rupture est de trouver un nouveau fournisseur d’ocytocine. Et puisque le sexe et le toucher physique sont les moyens les plus fiables de générer de l’ocytocine, le vieux cliché de «surmonter quelqu’un en passant sous quelqu’un d’autre» est en fait un bon conseil.

Je pense que le mieux est de ne pas considérer M. New comme quelque chose de plus qu’une relation occasionnelle pour l’instant. Vous n’êtes toujours pas sûr des choses avec votre ex, et il n’est pas nécessaire de se précipiter dans quelque chose juste pour le remplacer. Il n’y a rien de mal à simplement voir quelqu’un dont vous appréciez la compagnie et à ne rien attendre de sérieux pour l’instant. S’il est quelqu’un qui vous convient, vous pouvez le comprendre à mesure que vous le connaîtrez mieux. Et s’il ne l’est pas… eh bien, ne pas avoir d’attentes d’engagement facilite les choses tout autour.

Mais il ne sera pas facile de comprendre cela si vous craignez qu’il ne soit que le poisson rouge de la relation de remplacement pour combler le trou laissé par M. Ex. Vous devez laisser ce trou se fermer… et en ce moment, je pense que vous vous opposez à ce que cela se produise.

Allez-y doucement avec M. New… mais laissez M. Ex partir.

Bonne chance.

Hey Doc,

Grand fan à la recherche de conseils. Donc, je suis amie avec cette fille depuis environ 8 ans et depuis que nous nous connaissons, je ressens des sentiments pour elle. Le fait est que même si elle le sait et qu’elle a exprimé des sentiments envers moi, rien n’en est jamais sorti. Cela m’a frustré au point de perdre plusieurs fois le contact avec elle, car elle a pu dire des choses pour manipuler mes sentiments en pensant qu’elle se soucie plus d’elle (vous me connaissez mieux que personne, je vous aime, etc.) .

Quand elle commence à sortir avec quelqu’un quand des problèmes surviennent, c’est moi qu’elle appelle. Nous avons brièvement eu quelque chose pendant quelques mois avant qu’elle ne déménage, mais elle est revenue et a poursuivi la même tendance rapidement.

Maintenant, je suis dans la situation d’être sorti de l’État et d’entendre les mêmes «personne ne me prend que toi» et «je ne peux pas attendre que tu rentres à la maison» de manière coquette avec des photos. Je veux en finir, mais je ne peux pas échapper au sentiment même si dans mon esprit, je pense que ce n’est que de la manipulation.

Puis-je échapper à la folie de ce sentiment d’intestin?

Emotionnellement coincé

C’est le genre de situation qui, je pense, peut être un peu unilatérale, ES. C’est-à-dire: je pense que tout cela vient de vous.

Je veux dire, huit ans, c’est un sacré long temps pour brûler quelqu’un, surtout si vous vous êtes sortis ensemble brièvement. Même les gens les plus manipulateurs émotionnellement là-bas ne seront pas aussi investis dans ce jeu de longue haleine.

Je suis curieux: avez-vous de nombreuses amies dans votre vie? Ou avez-vous vu comment les femmes interagissent avec leurs amis? Dans l’ensemble, les femmes ont tendance à être beaucoup plus démonstratives et expressives sur le plan émotionnel avec leurs amis que les hommes. Les hommes ont tendance à assimiler la démonstrativité émotionnelle et l’intimité émotionnelle à l’intimité sexuelle, et nous supposons donc qu’être aussi proche ou affectueux avec quelqu’un signifie qu’il doit vouloir frapper. En conséquence: les hommes ont tendance à avoir des amitiés platoniques moins nombreuses et moins profondes que les femmes. Craquez pour le paquet de fête de la masculinité toxique.

Son comportement et les choses qu’elle dit? Cela ressemble beaucoup à traiter quelqu’un comme un ami proche. Sans plus de détails, c’est un peu difficile pour moi de supposer qu’il y a plus derrière. Je veux dire, à moins que ces photos ne soient des obscènes et des pièges à soif – et je veux dire explicitement, pas seulement “woah, cette chemise est serrée sur elle” – cela ne semble pas si différent d’un ami qui reste en contact avec un ami.

Tout cela étant dit: si vous ne voulez pas être amie avec elle, ou si c’est trop douloureux pour vous de le faire, personne ne vous le dit. Vous pouvez rompre avec un ami, de la même manière que vous rompriez avec un amant. Tout ce que vous avez à faire est de devenir nucléaire – bloquer ou couper son numéro, ne pas la suivre et ne pas la sympathiser sur les réseaux sociaux – et vous n’aurez plus à gérer son comportement manipulateur (ou, vous savez, son amitié) plus longtemps.

À vous, chef.

Bonne chance.

Avez-vous rompu avec quelqu’un alors que vous étiez isolé? Avez-vous lutté avec des relations de rebond? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et nous reviendrons avec plus de vos questions dans deux semaines.

