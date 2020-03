Comment puis-je reconstruire mon mariage après une affaire?

Image: .

Bonjour, vous toutes les machines de peau effrayantes, et bienvenue à demander au Dr NerdLove, la seule colonne de conseils pour survivre à la peste sanguine corrompue.

Le monde est peut-être en crise, mais l’amour, les rencontres et les relations sont toujours en cours, et avec eux viennent des problèmes relationnels. Alors, détournons-nous du monde et résolvons les problèmes auxquels nous POUVONS faire face. Comment fixez-vous votre relation après que votre partenaire a eu une liaison? Comment savez-vous si vous évitez les relations parce que vous n’en voulez pas ou parce que vous avez peur de les poursuivre? Et retrouver l’amour après la mort de votre partenaire trahit-il sa mémoire?

Il est temps de se mettre en quarantaine et de se détendre, où la seule chose que nous pourrions attraper, ce sont les sentiments.

Faisons cela.

Salut Doc NerdLove,

Comme beaucoup d’autres, je lis depuis longtemps. Je ne me suis jamais senti obligé de tendre la main parce que je (bêtement) ne pensais pas avoir des questions ou des préoccupations suffisamment puissantes pour tendre la main.

Je vais y aller directement:

Je suis avec ma femme depuis 2012, mariée en 2015 et j’ai maintenant deux garçons. Nous tombons dans cette catégorie de relation qui sont les meilleurs amis, les grands partenaires, les parents géniaux. Certes, un domaine de notre relation qui a vraiment souffert depuis la naissance de notre deuxième fils, et parfois avant cela, était la passion et l’intimité. Nous avons tous deux mis tellement d’énergie à être de bons «colocataires» et de bons parents, que nous n’avons pas pris de temps pour nous-mêmes et notre relation d’AMOUR. Les choses ont vraiment commencé à devenir difficiles au début de 2019, avec plus d’arguments, elle dirait des choses comme ne pas se sentir aimé ou obtenir ce dont elle a besoin. Elle mentionnerait même des choses comme la thérapie de couple. Nous avons eu une discussion approfondie sur les langues d’amour. Elle a commencé à dire des choses comme “je pense que vous pourriez aimer quelqu’un d’autre que moi qui n’a pas besoin de ce que je fais.” Moi, obstinément, j’ai soufflé tout ça et je me suis dit: «NOUS SOMMES BEAUX! Nous sommes mariés.”

Le dimanche du Superbowl, l’année dernière, février 2020, je suis tombé sur quelque chose sur son téléphone qui m’a fait tomber l’estomac. Un e-mail avec des mots comme “Je t’aime” et une adresse e-mail que j’ai immédiatement reconnue comme une de ses collègues. Je n’espionnais pas, je ne l’ai jamais fait, et en fait c’est elle qui m’a dit de changer la musique de son téléphone. Il était juste là quand je l’ai déverrouillé. Après beaucoup de discussions, j’ai découvert qu’elle avait une histoire d’amour à part entière avec un collègue, ils avaient souvent des relations sexuelles dans notre voiture ou la sienne avant ou après les quarts de travail. Ils s’aimaient si profondément, et selon ses mots, c’était sans effort contrairement à tout ce qu’elle avait jamais ressenti. Ils ont même parlé de se marier une fois séparés de leur conjoint (oui, il est marié et père de 3 enfants également). Cela durait depuis … eh bien … les choses ont vraiment commencé à mal tourner pour nous, début 2019. Une année complète !!!

Avance rapide à travers une semaine torturante de chagrin, de colère et de toutes les autres émotions, et elle décide qu’elle doit passer une nuit avec «lui» en dehors du travail et vraiment comprendre ce qu’elle veut. Je ne voulais pas, mais je l’ai accepté. Ils ne s’étaient jamais vus en dehors du travail, je supposais qu’ils se sentiraient si libres de s’aimer que ce serait le dernier clou. Elle rentre à la maison et dit qu’ils ont décidé de mettre fin à cette situation et qu’elle veut travailler avec moi maintenant. J’étais très choqué. Mais heureux et plein d’espoir …

Les choses ont été à la fois bonnes et mauvaises depuis. Nous avons passé une très belle et romantique Saint Valentin. Nous nous sommes aussi disputés que j’essaye trop fort ou que je suis trop écrasante et qu’elle n’est pas encore prête pour mon amour. Je ne sais pas comment exprimer POURQUOI je l’aime tellement que je veux pardonner et reconstruire plus fort que jamais, mais c’est ce que je veux faire. Elle dit qu’elle veut aussi reconstruire les choses, mais cela prendra naturellement du temps. Elle l’aime toujours profondément, ce qui bien sûr vous ne pouvez pas simplement décider de ne pas ressentir une certaine façon. Je suis sur des montagnes russes de colère, de douleur, de joie, d’excitation, de dépression, de yadda yadda. C’est encore plus compliqué parce qu’ils travaillent toujours ensemble, dit-elle, il postule pour de nouveaux emplois, mais jusque-là, elle continuera à ressentir cet amour et cette nostalgie pour lui. J’aime la sauvegarde qui est juste plus facile parce que nous sommes mariés avec des enfants et ainsi de suite. C’est du moins ce que je ressens. Et elle ne fait pas nécessairement un excellent travail pour me rassurer que je ne suis pas juste ça.

Je n’ai jamais été du genre jaloux. Je n’ai jamais été aussi confiant. Je ne me suis jamais senti aussi gêné ou irrespectueux. Pourtant, je l’aime toujours et je veux arranger les choses avec elle. Suis-je fou? Est-ce impardonnable? Ai-je le droit d’exiger ce qu’elle peut et ne peut pas faire, égoïstement pour que je ne souffre pas? Que dois-je attendre d’elle? Quelles mesures pouvons-nous prendre ensemble pour dépasser cela?

C’est encore plus compliqué que cela, mais je pense que cela suffit pour comprendre la situation.

Merci beaucoup d’avoir écouté,

Le cœur brisé mais plein d’espoir

PS. Je cherche de l’aide auprès d’un thérapeute, j’attends juste les détails via mon assurance et tout ce processus. Je ne me suis jamais senti aussi “perdu” auparavant, c’est effrayant. Malgré mes moments de profonde dépression, je n’ai aucune idée de me faire du mal ou de blesser les autres.

Répondons d’abord aux questions faciles, HbH. Non, tu n’es pas fou. Non, ce n’est pas impardonnable. Oui, la façon dont vous vous sentez est entièrement valable; la confusion, le conflit et l’insécurité sont tous parfaitement compréhensibles. Et oui, vous avez le droit de lui dire ce dont vous avez besoin pour être rétablie.

Passons maintenant aux parties difficiles.

Ce sont les questions qui ont tendance à me mettre en difficulté avec les lecteurs, HbH, car nous avons tendance à avoir des idées radicalement différentes sur la façon de procéder. Je suis d’avis que l’infidélité n’est pas nécessairement un événement de niveau d’extinction de relation, ni nécessairement la pire chose que vous puissiez faire. Bien que cela puisse sembler noir et blanc aux gens en dehors de la relation, lorsque vous y êtes, cela peut être beaucoup de nuances de gris désordonnées. En fin de compte, les sentiments ne s’éteignent pas nécessairement comme un interrupteur. Même quand nous avons été blessés, nous nous soucions toujours des gens.

Bien que l’événement lui-même puisse être traumatisant, ce qui est important, c’est ce que vous faites après. Tout dépend de la façon dont vous et votre partenaire pouvez répondre à certaines questions.

Premièrement: comprenez-vous pourquoi cela s’est produit? S’agissait-il d’une personne tentée et qui n’a pas réussi à sauver sa Sagesse, ou d’un partenaire qui ne se souciait pas de ce qu’il faisait? Était-ce une réaction au stress dans la relation, une expression malsaine d’un besoin non satisfait ou le tricheur a-t-il simplement décidé de faire preuve de prudence face au vent? Quelles étaient les causes profondes de la triche? Comme Esther Perell a coutume de le dire: la victime de l’affaire n’est pas toujours la victime du mariage.

Deuxièmement: maintenant que les choses sont sorties, que voulez-vous faire? La personne qui a été trompée est-elle en mesure de pardonner et d’avancer? La personne qui a triché est-elle prête à travailler dur pour regagner l’amour et la confiance de son partenaire? Sont-ils prêts à assumer la responsabilité et à prioriser la réparation de la relation?

Troisièmement: êtes-vous prêt à considérer cela comme une lutte qui vous a finalement rapprochés? Ou est-ce l’incident qui a endommagé votre relation?

Pour répondre à la première question, il semble que vous compreniez au moins ce qui s’est passé. Le côté romantique et sexuel de votre relation était négligé. Votre femme se sentait éloignée de vous – surtout après plusieurs tentatives pour résoudre les problèmes – et est sortie de la relation à la recherche de l’affection et de l’attention sexuelle qu’elle n’obtenait pas.

Ce n’est pas surprenant qu’elle se sentait si passionnée par le gars avec qui elle vous trompait; la ruée vers la satisfaction de ces besoins, couplée à l’énergie de la nouvelle relation, peut être enivrante. La soudaine explosion d’ocytocine et de dopamine peut ressembler beaucoup à l’amour et vous laisser penser que c’est peut-être ce que vous voulez tout le temps. En réalité, c’est le frisson du nouveau, qui peut masquer un certain nombre d’incompatibilités et de réalités inconfortables. C’est pourquoi de nombreux couples se désagrègent après la fin de la première lune de miel… et pourquoi les partenaires trompeurs mettent souvent fin aux affaires et retournent à leur conjoint. Des années d’expériences partagées, d’affection et de famille finissent souvent par l’emporter.

La deuxième question est plus délicate à répondre. Vous voulez évidemment pardonner et avancer. Vous avez des émotions incroyablement compliquées et tout à fait compréhensibles à propos de tout cela, mais au centre de tout cela se trouve le désir de réparer la faille de votre mariage et de faire fonctionner les choses.

Votre femme, cependant, ne semble pas nécessairement sur la même page. Si je suis parfaitement honnête, son comportement déclenche mon sens Spidey. Ici, à NerdLove Industries, nous croyons beaucoup aux «actes, pas aux mots» et votre femme semble faire le contraire. Alors qu’elle dit qu’elle veut réparer les choses, la façon dont elle agit donne l’impression que c’est quelque chose qu’elle a l’impression d’être censée faire, pas quelque chose qu’elle veut faire.

L’une des responsabilités de la partie qui a triché est de rétablir la confiance de son partenaire. Cela signifie qu’ils ont le devoir d’être complètement au-dessus et transparents, d’être celui qui maintient les limites, rassure et prouve qu’ils sont dignes de confiance. Vous dire que vous essayez trop fort est… suspect. Tout comme “Je ne me sens pas digne”. Et il va sans dire que «bien sûr, j’aime / je me soucie de / quoi que ce soit d’autre» est le genre de merde qu’un partenaire attentionné ne dirait pas, même dans un esprit de transparence et d’ouverture. Parfois, garder sa putain de bouche fermée est la chose la plus gentille que vous puissiez faire.

Ce genre de comportement me fait me demander combien son cœur est là-dedans.

Mais comme pour tout ce qui touche au chagrin et à la trahison, cela peut être compliqué. Vous souffrez évidemment toujours et c’est compréhensible. Il est tout à fait possible que son comportement soit bien intentionné mais maladroit. Il est également possible que vous voyiez cela à travers le filtre d’avoir peur d’être l’option de sauvegarde et le biais de confirmation vous amène à tout voir sous le pire jour possible.

Il est également possible que vous trébuchiez tous les deux dans l’obscurité sans plan et, par conséquent, vous continuiez à marcher l’un sur l’autre.

Si vous voulez que cela fonctionne tous les deux, je pense que ce que vous devez faire, c’est mettre vos fesses dans le bureau d’un conseiller en relations. La participation d’un tiers formé signifie que vous avez quelqu’un qui peut vous aider à communiquer clairement et à être compris par votre partenaire. Il peut également fournir une structure et des conseils indispensables, une feuille de route métaphorique pour rétablir la relation et vous aider à ne pas répéter les comportements qui vous ont amené à cet endroit.

Dans le même temps, s’il est vrai que votre femme examine les requêtes parce qu’elle a le sentiment qu’elle est censée le faire, plutôt que le veut … eh bien, le conseiller du couple peut également vous guider pour mettre fin au mariage.

Bonne chance.

Bonjour docteur NerdLove,

Cela peut être un peu une question étrange. Pouvez-vous me donner des conseils sur la façon de savoir si je veux vraiment sortir et être dans une relation ou simplement «penser» que je le fais? Quelles questions dois-je me poser? Même si une petite amie était, apparemment, ce que je voulais la plupart de mes 20 ans, maintenant je me demande si le fait d’avoir passé la plupart de mes 20 ans à refuser d’essayer signifie que je n’ai jamais vraiment voulu en premier lieu.

La version courte est que j’ai presque trente ans (ce sera peut-être le moment où vous le verrez) et, pendant un moment cette année avant 2020, j’ai décidé de me jeter tous les facteurs de stress dans le livre, j’ai pensé que j’étais réellement prêt à me mettre hors tension là-bas et essayez de rencontres en ligne. Je ne suis jamais sorti avant, jamais. Je n’ai jamais eu de petite amie, je n’ai jamais été embrassé, je n’ai jamais eu de rendez-vous, je n’ai jamais eu de relations sexuelles. Je fantasmais d’avoir une petite amie assez constamment depuis que j’étais au collège (et je ne parle pas vraiment de fantasmes sexuels). La plupart de mes amis sont des femmes, et j’ai déjà demandé à quelqu’un de sortir, il n’a donc jamais été difficile de parler aux femmes qui m’empêchent de sortir ensemble. Je suis resté toute ma vie si loin sans le faire.

Je sais que la réponse simple est «essayez de sortir ensemble et voyez comment ça se passe», mais plus je repense à mon passé, plus je me demande ce qui se passe vraiment avec moi. Je suis une personne très timide et, en ce qui concerne cela, j’ai eu une chance terrible tout au long de mon adolescence et de la vingtaine de rencontrer des gens. Je n’ai rencontré des femmes que par le biais de l’école (où personne ne semblait jamais être célibataire) et du travail (où personne ne semblait jamais être dans les cinq ans de mon âge). Mon meilleur ami à l’université a eu sa première petite amie à long terme parce qu’elle marchait près de son dortoir et l’a entendu jouer à Mario Kart 64. À l’époque, j’avais un dortoir au bout d’une impasse sur la seule non étudiante étage sur le campus. Je suis vraiment contrarié par le fait que personne ne veuille sortir avec moi à la fac, pour finalement réaliser que je ne me mettais pas dehors ou même que j’essayais de trouver des gens. Je semblais juste m’attendre à ce qu’une rencontre mignonne se produise. J’ai promis de ne pas me plaindre à moins d’essayer de sortir avec des gens et une dizaine d’années plus tard… Je ne peux toujours pas me plaindre. À un moment donné, j’ai réalisé que je ne voudrais même pas être installé par des amis, parce que “ si je ne les aime pas et qu’ils sont si mal adaptés, je réalise que mon ami ne pense pas beaucoup à moi du tout ?

Je n’ai presque rien fait pendant plus de 10 ans de ma vie pour trouver une petite amie, bien que ce soit la chose à laquelle j’ai pensé le plus pendant toute la décennie. J’ai toujours eu peur ou excuse ou j’étais trop triste pour penser au succès. Est-ce mon refus d’essayer par peur comme je l’ai supposé, jusqu’à très récemment, ou pendant tout ce temps, je ne voulais vraiment pas cela? Étais-je juste en train de chasser un peu haut, une idée de ce que je pensais que ce serait comme au collège? C’est quelque chose qui était si important pour moi depuis si longtemps et je n’ai… jamais même vraiment essayé. Puis-je vraiment avoir peur de l’échec ou y a-t-il encore plus?

La datation serait difficile pour à peu près toutes les raisons pour lesquelles la datation est difficile pour les gens qui l’ont fait, plus ma propre inexpérience avec tout le reste. De plus, en ce moment, j’ai du mal à penser à qui je voudrais être. La seule similitude entre les filles sur lesquelles j’ai eu le béguin par le passé, c’est que je pensais qu’elles étaient mignonnes et qu’elles étaient gentilles avec moi, cela ne semble pas être un assez bon baromètre. Les facteurs de stress récents ont également, apparemment, tué ma capacité à fantasmer même plus (et il diminuait déjà tel quel). J’ai une si mauvaise confiance en moi que je ne peux même pas garder un fantasme pendant plus de quelques secondes avant que mon cerveau ne dise que ça n’arrivera jamais et qu’il le casse (bizarrement, en comparaison, mon cerveau n’a aucun problème avec littéralement tout autre fantasme).

L’envoi de ce message n’est-il qu’une autre excuse pour ne pas essayer, afin que je puisse éviter d’échouer? Est-ce que mon refus d’essayer jamais un signe que peut-être cela n’a jamais été pour moi en premier lieu?

Merci de votre temps et de toute idée que vous pouvez donner,

C’est même envoyer une excuse pour ne pas essayer

Je ne sais pas si vous vous écoutez, IESTAETNT, car vous expliquez à peu près exactement le problème que vous rencontrez.

Tirons les parties pertinentes de votre lettre:

Je suis vraiment contrarié par le fait que personne ne veuille sortir avec moi à la fac, pour finalement réaliser que je ne me mettais pas dehors ou même que j’essayais de trouver des gens. Je semblais juste m’attendre à ce qu’une rencontre mignonne se produise.

C’est la première partie du problème: vous attendez que quelqu’un d’autre fasse le travail pour vous et ne prenne pas le contrôle de votre propre vie. Votre meilleur ami, par exemple, n’avait pas simplement quelqu’un qui se promène et se porte volontaire pour être sa petite amie. Elle a peut-être coincé la tête dans la porte parce qu’elle a entendu quelqu’un jouer à Mario Kart, mais il a dû faire sa part. Il devait parler, flirter et, surtout, lui demander un rendez-vous.

Vous, en revanche, attendez qu’une petite amie vienne s’écraser au plafond et déclarez que vous êtes son petit ami maintenant. Et ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.

Ensuite, il y a cette partie:

À un moment donné, j’ai réalisé que je ne voudrais même pas être installé par des amis, parce que “ si je ne les aime pas et qu’ils sont si mal adaptés, je réalise que mon ami ne pense pas beaucoup à moi du tout ?

C’est l’autre clé de votre problème. Ce n’est pas que vous craignez que vos amis ne pensent pas beaucoup à vous ou qu’ils vous aient mis en place avec la mauvaise personne, c’est que vous ne pensez pas du tout à vous-même. Vous êtes convaincu que vous n’êtes pas assez bon ou digne d’amour ou que le temps et l’attention des autres. Vous ne pouvez même pas croire que vos amis vous aiment ou vous connaissent assez bien pour vous mettre en relation avec quelqu’un; vous avez déjà inventé une excuse pour vous empêcher de demander.

Mais je ne pense pas que vous ayez peur de l’échec. Je pense que vous, comme beaucoup de floraison tardives, avez peur du succès. Je sais que cela semble absurde, mais obtenir ce que vous voulez peut être plus terrifiant qu’échouer. Après tout, si vous échouez, ce n’est que le statu quo. Rien ne change, votre vision de vous-même continue d’être réaffirmée et vous continuez comme avant. Mais le succès peut être terrifiant car maintenant les choses sont réelles. Les fantasmes sont sûrs car ils peuvent être parfaits et se poursuivre sans que vous ayez à vous investir ou à travailler. Ils se produisent simplement, exactement comme vous le souhaiteriez. Mais si vous deviez demander à quelqu’un de sortir et qu’il vous disait “oui” … eh bien maintenant vous êtes dans une position où les choses pourraient mal tourner. Avoir quelque chose de réel signifie que vous pouvez faire des erreurs, tout bousiller et tout gâcher; si cela se produit, vous êtes en fait dans une position pire qu’avant.

Il est plus facile de trouver des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, au lieu d’admettre que vous ne le ferez pas.

Mais en même temps, même si vous décidiez que vous alliez réellement serrer les dents, vous saisir par les balles et vous mettre dehors… eh bien, honnêtement, je pense que vous échoueriez probablement. Non pas parce que vous seriez mauvais dans ce domaine ou votre manque d’expérience vous condamnerait, mais parce que vous saboteriez votre propre succès. Vous ne croyez pas en votre propre valeur ou valeur en tant que personne, et cela correspond à la conviction que personne d’autre ne pourrait vous trouver désirable ou vous souhaiter comme partenaire.

Donc, avant de commencer à essayer de vous mettre en avant, ce que vous devez faire plus que toute autre chose est de remédier à ce manque de confiance en soi et d’estime de soi. Cependant, il me semble que vous souffrez peut-être aussi de dépression, et peut-être bien depuis un certain temps. Je pense que cela vous ferait un bien fou de trouver un conseiller ou un thérapeute pour parler des choses. Maîtriser ces sentiments et exclure tout problème de santé mentale potentiel contribuera grandement à vous préparer à réussir.

Prendre la tête correctement est plus important que d’entrer dans le jeu. Prenez soin de vous, trouvez votre valeur et apprenez à vous apprécier. L’amour, le sexe et les rencontres seront toujours disponibles lorsque vous serez prêt.

Bonne chance.

Salut Doc,

J’essaierai d’être bref. Je suis au début des années 70 et mon petit ami de 8 mois est à la fin des années 60.

Je suis veuve depuis 4 ans et mariée depuis 16 ans et avec lui depuis 23 ans.

Ce fut un bon et affectueux mariage.

Mon petit ami a perdu sa petite amie par la mort et ils étaient ensemble depuis 3 ans.

Mon petit ami et moi nous entendons très bien, mais je suis très prudent quant aux futures activités sexuelles. C’est un homme respectueux et patient, mais il laisse entendre qu’il est intéressé par une relation plus affectueuse et romantique.

Mon problème est que j’hésite à faire l’amour parce que je sens que je trahirais mon mari décédé. Ça a l’air idiot, je sais mais ça me dérange. Mon petit ami est superbe et je suis attiré par lui.

Je ne veux pas le faire attendre trop longtemps, mais je n’ai pas été avec un autre homme depuis 23 ans et un peu nerveux.

Conseil?

Perdu dans le passé

Voici le truc, LITP: votre mari vous aimait et prenait soin de vous. Pensez-vous qu’il voudrait que vous soyez seul et seul pour le reste de votre vie? Ou pensez-vous qu’il voudrait que vous trouviez le bonheur, le réconfort et la compagnie maintenant qu’il est parti?

Coucher avec votre petit ami n’est pas une trahison de sa mémoire, ce serait honorer ses souhaits. Il voudrait que vous soyez heureux et épanoui. Laisse-toi heureux. Saisissez la joie (et votre petit ami) avec les deux mains et montez cette ventouse au sol.

Et croyez-moi: vous pouvez être nerveux, mais vous n’avez rien à craindre. Votre désir pour votre petit ami – et le sien pour vous – vous portera à travers la maladresse initiale, puis vos corps le prendront à partir de là.

Vous avez ça. Maintenant, va le chercher.

Bonne chance.

