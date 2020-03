Comment recharger le lecteur de punch au sang dans DOOM Eternal – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la façon de recharger le lecteur de punch sanguin dans DOOM Eternal.

DOOM Eternal est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et il a décroché la deuxième place dans les charts du Royaume-Uni avec Animal Crossing New Horizons juste devant. Comme vous pouvez vous y attendre d’un jeu DOOM, le dernier opus est incroyablement brutal et dynamique avec un large éventail de capacités / pouvoirs. Et ici, vous découvrirez comment déverrouiller le Blood Punch et comment recharger son compteur.

Le Doomguy est un badass OP qui devient plus puissant à mesure que vous progressez dans le récit en débloquant des capacités et des armes. Cependant, pour ceux qui veulent faire l’expérience d’une montée en puissance ridicule, il existe également des codes de triche tels que le déverrouillage de toutes les runes et des munitions infinies.

Bien que les codes de triche soient toujours les bienvenus, vous n’en avez pas besoin pour se sentir aussi puissant qu’un dieu car le Doomguy a une variété de pouvoirs méchants tels que le Blood Punch.

Comment débloquer le Blood Punch dans DOOM Eternal

Vous déverrouillez le Blood Punch lors de la deuxième mission de campagne de DOOM Eternal, Exultia.

Lorsque vous progressez dans le deuxième niveau, le marqueur sur votre carte vous mènera finalement à un gant jaune.

Les joueurs n’ont pas à craindre de manquer accidentellement cette capacité, car la récupérer fait partie de la mission, ce qui signifie qu’elle n’est pas facultative.

Une fois que vous avez trouvé le gant jaune et que vous y êtes entré, vous serez amené dans l’arène du didacticiel pour pratiquer le Blood Punch sur un tas de mannequins de test pauvres.

Alors que des sanglants tuent vous arracher la tête à vos ennemis et même retirer leurs bras pour les frapper sur le visage, le Blood Punch est une attaque de mêlée puissamment puissante qui envoie une onde de choc pour endommager des groupes d’ennemis à proximité.

Comment recharger le lecteur de punch sanguin dans DOOM Eternal

Vous avez juste besoin de faire des tues sanglantes pour recharger le compteur de punch sanguin dans DOOM Eternal.

Le compteur Blood Punch se chargera à chaque coup sanglant que vous effectuerez, et vous pourrez éventuellement effectuer l’attaque de mêlée d’une puissance dévastatrice en appuyant sur R3 (sur PlayStation 4).

Bien que le mouvement soit suffisamment puissant, vous pourrez éventuellement le rendre encore plus puissant à mesure que vous progressez dans la campagne.

DOOM Eternal est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

