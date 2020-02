Comment réclamer le pack de sélection de joueurs Twitch Prime – HITC

Arts électroniques

Un guide sur la façon de réclamer un pack de choix gratuit pour les joueurs Twitch Prime dans FIFA 20 Winter Refresh.

La mise à jour FIFA 20 Winter Refresh a été publiée, fournissant des mises à niveau pour Jamie Vardy, James Maddison et – bizarrement – Daniel James. Cependant, la mise à jour est également livrée avec un pack de sélection de joueurs gratuit pour Ultimate Team qui ne peut être réclamé que via un compte Twitch Prime.

EA a sorti un pack Twitch Prime pour FIFA 19 en juillet. Les étapes que vous devez suivre pour la version FIFA 20 Winter Refresh sont essentiellement les mêmes, ce qui signifie que vous ne devriez rencontrer aucun problème si vous disposez des comptes nécessaires.

FIFA 20 Twitch Prime: comment réclamer un pack de sélection de joueurs gratuit

Vous devez associer votre compte Twitch Prime à votre compte EA pour réclamer le pack de choix des joueurs FIFA 20 Winter Refresh.

Cependant, avant de le faire, vous devez d’abord vous assurer que votre ID PSN ou Gamertag est lié à votre compte EA. Cela sera certainement déjà fait, car c’est la première étape que vous avez probablement prise lorsque vous jouez à FIFA 20 pour la toute première fois.

Si vous devez vérifier si vous avez lié votre profil de jeu, il vous suffit de consulter votre page À propos de moi sur myaccount.ea.com et de voir si votre gamertag se trouve sous les comptes connectés.

À condition que votre ID PSN ou Gamertag soit lié à votre compte EA, vous devez ensuite lier votre profil EA à votre compte Twitch Prime.

Pour lier votre compte EA et Twitch Prime, cliquez simplement ici et entrez les détails nécessaires pour connecter les comptes. Une fois les comptes liés, vous serez informé que vos coordonnées ont été transmises à Twitch et que vous pouvez désormais fermer la fenêtre / l’onglet.

Une fois que le pack de joueurs spécial FIFA 20 Winter Refresh sera disponible, vous devriez pouvoir le réclamer à partir de votre page de récompenses et de butin Twitch Prime.

