Comment regarder le flux de jeu Baldur’s Gate 3

Pendant PAX East, les studios Larian, les développeurs de Baldur’s Gate 3, joueront certains de leurs derniers titres lors de la convention. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube de Stadia pour ceux d’entre nous qui ne pourront pas assister à PAX East en personne.

Mise en ligne à partir de 15 h HE le 27 février, le concepteur principal de Larian et le chef du studio Swen Vincke et un «invité spécial» prévisualiseront un gameplay de Baldur’s Gate 3

Annoncé à l’origine lors d’un événement pré-E3 pour Google Stadia à la mi-2019, Baldur’s Gate 3 est poussé par les propriétaires de Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, pour fusionner l’expérience de jeu sur table avec la scène du jeu vidéo. Baldur’s Gate 3 n’est qu’un des titres qui feront partie de cette initiative, avec plusieurs jeux inopinés en développement.

Bien qu’il puisse être sur la chaîne YouTube de Stadia, Baldur’s Gate 3 n’est pas une exclusivité de Stadia ni même une sortie chronométrée comme de nombreux autres titres à venir sur Stadia. Baldur’s Gate 3 arrivera sur PC via un accès anticipé à Steam cette année, mais aucune version n’a encore été annoncée pour Stadia.

GameSpot sera à PAX East, et vous pouvez consulter toute notre couverture de ses jeux sur notre hub.

