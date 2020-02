Comment regarder le gameplay révéler en direct après des captures d’écran qui ont fuité – HITC

Les sorciers de la côte

Tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le gameplay de Baldur’s Gate 3 en direct après les captures d’écran divulguées plus tôt dans la journée.

Baldur’s Gate 3 a été annoncé à l’E3 2019 à travers une bande-annonce inoubliable à la fois terriblement douloureuse et hypnotisante. Développée par les responsables de l’incroyable série Divinity Original Sin, la très attendue Baldur’s Gate 3 arrivera sous forme d’accès anticipé en 2020. Mais, avant cela, nous verrons enfin le gameplay pour la toute première fois aujourd’hui.

En ce qui concerne ce que vous pouvez vous attendre à voir dans le gameplay, Larian Studios a déclaré dans le passé que le titre était entre de bonnes mains grâce à son développement par des gens qui aiment Dungeons and Dragons. Alors que Divinity Original Sin et la confiance du développeur sont suffisants pour exciter les gens, les captures d’écran divulguées plus tôt dans la journée feront baver les fans de la bouche.

Et, juste pour ne pas le manquer, vous découvrirez ci-dessous comment regarder le gameplay de Baldur’s Gate 3 en direct.

Baldur’s Gate 3 a divulgué des captures d’écran

Il y a eu quelques captures d’écran divulguées de Baldur’s Gate 3 avant la révélation du gameplay.

Reportées par Rock Paper Shotgun, ces captures d’écran divulguées montrent un gameplay au tour par tour et des conversations cinématographiques avec des choix de dialogue.

Les fans de la série Divinity Original Sin seront heureux de voir que le gameplay semble terriblement similaire, tandis que ces mêmes fans seront également choqués par la beauté et la cinématographie incroyablement belles des conversations entre les personnages.

Plutôt que de positionner la caméra loin pendant que vos personnages bavardent avec une grande bannière de texte dominant l’écran, les conversations de dialogue dans Baldur’s Gate 3 semblent provenir directement d’un (bon) RPG BioWare ou Bethesda.

Il est important de noter que ces captures d’écran ne sont officielles que lorsque le gameplay sera montré plus tard dans la journée, mais elles ont massivement réussi à nous exciter encore plus que nous ne l’étions déjà. Et c’est une énorme réussite lorsque Divinity Original Sin 2 est l’un des rares jeux récents dans lesquels nous avons littéralement consacré des centaines d’heures.

Vous pouvez consulter toutes les captures d’écran divulguées via IMGUR.

Comment regarder le gameplay de Baldur’s Gate 3 en direct

Le gameplay de Baldur’s Gate 3 révèle débutera en direct le 27 février à 20h00 GMT.

Comme ailleurs, il commencera à 12h00 PST et 15h00 EST. Vous pouvez le regarder en direct sur la chaîne YouTube de Google Stadia.

En ce qui concerne la durée de la session, elle devrait durer 90 minutes. Cela signifie que nous devrions, espérons-le, voir un gameplay et des fonctionnalités passionnantes.

