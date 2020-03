Comment réinitialiser les compétences – où obtenir Book Of Reincarnation! – HITC

Un guide sur la façon de réinitialiser les compétences dans Nioh 2 et où obtenir le livre de la réincarnation.

Nioh 2 a été lancé sur PlayStation 4 et ses débuts ont été un succès avec son atterrissage au numéro un au Royaume-Uni ainsi que dans les charts japonais. Cela signifie que beaucoup de gens tirent actuellement leurs cheveux pour mourir cent fois à sa galerie voyous de patrons cauchemardesques. Cela signifie également qu’il y a beaucoup de gens qui cherchent à réinitialiser leurs compétences en raison d’erreurs commises, et ici vous découvrirez comment faire exactement cela en trouvant le Book Of Reincarnation.

Comme vous l’avez probablement déjà rassemblé car il s’agit d’un jeu Dark Yokai Souls, Nioh 2 propose un riche assortiment de combats de boss qui vous feront crier de frustration tout en frappant votre manette PS4 contre le haut de votre tête. Afin de pouvoir affronter et vaincre ces boss, vous devrez améliorer votre personnage créé à bon escient en ce qui concerne les attributs et les compétences.

Mais, si vous avez fait des erreurs en cours de route, vous n’avez pas besoin de trop menacer car vous pouvez éventuellement réinitialiser vos compétences en atteignant le livre de la réincarnation.

Comment réinitialiser des compétences dans Nioh 2

Vous réinitialisez vos compétences dans Nioh 2 en obtenant le livre de la réincarnation.

Il est impossible de réinitialiser vos compétences pendant les premières étapes de Nioh 2, car vous ne pouvez obtenir le livre de réincarnation qu’une fois que vous avez suffisamment progressé.

Cela signifie que vous devez être prudent avec les compétences que vous choisissez d’acheter, car il est obligatoire de terminer les deux premières missions et donc de vaincre les deux premiers combats de boss avant de pouvoir réviser votre protagoniste créé.

Donc, pour vous aider à éviter de faire des erreurs, vous devriez suivre les conseils des guides en ligne pour savoir quelles sont les meilleures compétences de samouraï, y compris l’eau courante.

Où obtenir le livre de la réincarnation dans Nioh 2

Vous obtenez le livre de la réincarnation dans Nioh 2 en l’achetant auprès d’un forgeron.

Une fois que le forgeron Nioh 2 est disponible et que vous les avez approchés, vous pouvez alors acheter le livre de la réincarnation pour 10 000 pièces d’or.

Cependant, sachez à l’avance que le prix du livre n’augmentera que plus vous l’acheterez, vous devrez donc éviter d’être négligent avec les compétences que vous apprenez et équipez.

En ce qui concerne les détails, il ne vous en coûtera que 10,00 pièces d’or pour respécifier vos compétences pour la toute première fois, mais cela coûtera ensuite 30,00 puis 100 000.

Comment obtenir le forgeron dans Nioh 2

La bête née de la fumée et des flammes doit être terminée pour que vous obteniez le forgeron dans Nioh 2.

Cela signifie que vous devez conquérir le combat contre le boss Enenra avant de pouvoir profiter de tout le luxe fourni par le forgeron.

Vous avez probablement déjà trouvé Senji Toyo dans l’une des grottes menant au combat contre le boss, et elle vous aura dit de lui rendre visite une fois que les choses se seront calmées.

Autrement dit, cela signifie simplement que le forgeron devient disponible une fois que vous avez vaincu le boss de la mission principale.

Donc, après avoir terminé la mission La bête née de la fumée et des flammes, tout ce que vous avez à faire pour trouver le forgeron est de vous rendre au point de départ.

Nioh 2 est uniquement disponible sur PlayStation 4.

