Comment rejoindre une réunion avec ou sans compte – HITC

Microsoft

Un guide pour rejoindre une réunion Microsoft Teams, que vous ayez ou non un compte.

Grâce à la pandémie actuelle et à la société encouragée à rester à l’intérieur autant que possible humainement, beaucoup de gens doivent désormais travailler principalement à domicile plutôt qu’au bureau. Cela peut vous obliger à utiliser des applications spécifiques pour la toute première fois, telles que Microsoft Teams, et vous trouverez ici un guide sur la façon de rejoindre une réunion via le service, que vous possédiez ou non un compte.

Vous pouvez télécharger Microsoft Teams sur Mac, Windows 32 et 64 bits, ainsi que sur mobile via des appareils iOS et Android. Il est également entièrement gratuit, ce qui signifie que vous n’avez pas à payer un joli centime comme les nombreuses autres applications de Microsoft.

Cependant, même si vous pouvez obtenir l’application gratuitement, vous n’en avez pas besoin ni d’un compte pour participer à une réunion avec vos collègues.

Comment rejoindre une réunion Microsoft Teams

Si vous avez téléchargé Microsoft Teams, il vous suffit de sélectionner Rejoindre pour accepter une invitation à une réunion.

Une fois que vous avez sélectionné Rejoindre pour commencer la réunion Microsoft Teams, vous pouvez ensuite ajuster vos paramètres vidéo comme vous le souhaitez.

Vous pouvez vous couper le son, vous pouvez changer la vidéo de fenêtre en plein écran, vous pouvez activer le chat en sélectionnant le symbole de dialogue et vous pouvez inviter plus de personnes à la réunion en sélectionnant l’icône qui ressemble à deux personnes.

Bien sûr, lorsque vous souhaitez mettre fin à la réunion, il vous suffit de sélectionner le symbole du téléphone rouge pour raccrocher.

Vous pouvez trouver les autres membres de votre équipe et les réunions planifiées dans la section Équipes. Ici, vous pouvez trouver des conversations avec vos collègues, ainsi que des fichiers que vous avez tous partagés.

Lors d’une réunion, vous pouvez l’enregistrer en appuyant sur le symbole à trois points, puis sur l’option Démarrer l’enregistrement. Il est également possible de partager des fichiers dans une conversation de chaîne afin que tout le monde puisse modifier et partager des réflexions.

Comment rejoindre une réunion Microsoft Teams sans compte

Vous pouvez rejoindre une réunion Microsoft Teams sans compte par e-mail.

Une fois que vous avez reçu une invitation par e-mail, vous devez sélectionner Rejoindre la réunion Microsoft Teams où vous serez invité à vous connecter ou à saisir un nom.

Rejoindre via le Web plutôt que l’application vous obligera à taper un nom pour que vos collègues vous reconnaissent.

Comme spécifié par Microsoft lui-même, vous pouvez initialement être amené dans un hall d’accueil pour que les participants vous admettent en fonction des paramètres de la réunion.