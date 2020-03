Comment renvoyer les maraudeurs frustrants de Doom Eternal directement en enfer

Capture d’écran: id Software (Heather Alexandra, Kotaku)

La semaine dernière, Doom Eternal est entré dans l’avion mortel pour PS4, Xbox One et PC. Comme vous pouvez l’imaginer, le jeu de tir à la première personne d’id Software est une explosion de métaux lourds tumultueux. Le jeu offre le même plaisir frénétique que Doom 2016, mais ajoute un tas de nouvelles fonctionnalités – comme un grappling doux – à la boucle de gameplay de base. Il introduit également une toute nouvelle génération d’ennemis, y compris celui qui est juste le pire absolu: le Maraudeur.

Le Maraudeur apparaît d’abord dans la mission de campagne Arc Complex. À la fin du niveau, vous tombez sur une pièce en forme de combat de boss suspect. D’un portail sort un démon ridiculement déchiqueté, qui dit ensuite des choses sur la façon dont Doomguy est un faux. Doomguy a la possibilité de s’échapper via un autre portail et, en tant que joueur, vous le suppliez peut-être. Mais allez. C’est Doom. Faire tourner la queue n’est pas du tout métallique. De plus, ce type de Maraudeur a appelé Doomguy un faux. (Ses funérailles.)

Battre le Maraudeur pose un défi asynchrone. Alors que la plupart des actions dans Doom consistent à courir, à tirer et à déchirer et à déchirer, le Maraudeur appelle à une stratégie prudente.

Pour commencer, il a un bouclier qui dévie toutes vos attaques. Il a également un Super Shotgun, la même arme à double canon que Doom appelle affectueusement la «propriété» de Doomguy. Rapprochez-vous trop du Maraudeur et il vous en fera exploser. Mais si vous restez trop loin, il vous enverra des projectiles en forme d’arc. Ça fait mal comme l’enfer. Ils sont également difficiles à esquiver. Enfin, le Maraudeur peut invoquer un chien d’enfer enflammé qui vous poursuit, vous mord, vous ralentit et élimine votre barre de santé plus rapidement que vous ne pouvez le dire: «Attendez, je pensais que tous les chiens sont allés au paradis!»

Pour réellement infliger des dégâts au Maraudeur, vous devez maintenir une distance moyenne. Cela incitera le Maraudeur à se jeter sur vous avec une attaque de mêlée. Vous entendrez un cri et ses yeux clignoteront en vert – et c’est votre chance d’attaquer. Huit à dix bons coups du Super Shotgun devraient le titiller, où vous pourrez ensuite réduire la distance et effectuer un Glory Kill. Après cela, entrez dans le portail et terminez le niveau, la tête haute avec la connaissance confortable de qui est le vrai faux.

Le fait est que, même si le premier Maraudeur est présenté comme un boss – et un dur à cela – il est tout simplement un ennemi normal. Bientôt, les Maraudeurs apparaîtront aux côtés des Mancubus, des Arachnotrons, des Hell Knights et d’autres fourrages de canon démoniaque. La chambre de combat de boss est une chose. Mais lorsque les Maraudeurs surgissent dans des échanges de tirs agités, les vaincre devient un défi de premier ordre. Voici quelques conseils qui devraient vous aider.

Gardez les Maraudeurs pour la fin. Essayer de jongler entre les tactiques mesurées d’un combat de Maraudeurs et l’instinct brut d’une bataille dans une grande arène est une recette pour l’échec. Éliminez tous les autres démons majeurs, qui ne sont que de simples distractions par rapport à un Maraudeur. Mais attention à laisser du fourrage. Vous pouvez les utiliser pour récupérer des ressources d’urgence en les tuant lorsque vous êtes faible et que vous avez besoin de bonnes munitions, armures ou points de vie.

Le Super Shotgun est votre meilleur ami. Les armes à tir rapide – le fusil à plasma ou le canon lourd, par exemple – sont essentiellement inutiles contre les Maraudeurs. Vous pourriez faire tomber une balle ou deux avant que le bouclier ne remonte. Utilisez plutôt de puissantes armes à un coup, comme le Super Shotgun. Si vous êtes rapide, vous pouvez toucher deux coups à chaque fois que le bouclier est lâché. Et rappelez-vous: le fusil de chasse ordinaire partage des munitions avec le Super fusil de chasse. Si vous repérez un Maraudeur dans un combat d’arène, enregistrez vos munitions et évitez d’utiliser l’une ou l’autre arme contre d’autres ennemis. (Ou tout simplement scie à chaîne un démon fourrage pour un ramassage d’urgence de munitions.)

La baliste et le lance-roquettes ne sont pas non plus totalement inutiles. Dans un pincement, la baliste est également assez efficace contre les Maraudeurs. Les coups d’atterrissage nécessitent plus de précision que les autres armes, mais le compromis sur les dégâts en vaut la peine. Chaque coup est à peu près aussi puissant qu’un obus Super Shotgun à bout portant. À la différence du Super Shotgun, il n’y a aucune chance de toucher deux coups avec la baliste.

Le lance-roquettes peut également vous aider un peu, mais uniquement si vous avez déverrouillé le mod Détonation à distance. (Des points bonus si vous l’avez nivelé jusqu’au bout.) Envoyez une fusée derrière la tête du Maraudeur et faites-la exploser. Cela ne fera pas beaucoup de dégâts, et si vous explosez de trop près, vous pouvez inciter le Maraudeur à esquiver, mais bon, c’est mieux que rien!

Sortez les chiens tout de suite. Comme mentionné, les chiens de l’enfer d’un Maraudeur gâcheront votre journée. Heureusement, ils sont relativement fragiles. Quelques coups de canon lourds devraient les retirer. La seconde où vous apercevez un chien, concentrez vos efforts dessus.

Vos changeurs de jeu ne feront rien. Dans Doom Eternal, il existe quelques armes qui changent la donne. L’Unmakyr en est un. Le creuset en est un autre. Et, bien sûr, il y a la tronçonneuse. Ces armes ont des munitions extrêmement limitées. Le compromis est que, pour la plupart, ils peuvent éliminer les ennemis en un seul coup. Attention: ils ne font rien contre les Maraudeurs. En théorie, vous pouvez utiliser le BFG 9000, mais dans le temps nécessaire pour charger un tir, votre cible remettra probablement son bouclier. (Je n’ai encore vu personne toucher un coup avec la chose.) Mieux vaut conserver vos munitions pour Arch-Viles. Ils sont aussi les pires.

