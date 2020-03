Comment réparer la piqûre d’abeille et de guêpe dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour réparer les piqûres d’abeilles et de guêpes dans Animal Crossing New Horizons afin que votre personnage puisse redevenir normal.

Animal Crossing New Horizons a déjà fracassé des ventes record au Royaume-Uni, ce qui signifie que de nombreuses personnes commencent à créer leur propre paradis virtuel. Malheureusement, lorsque vous secouez un arbre ou que vous en frappez un avec une hache fragile, vous avez sans aucun doute été accueilli sans méfiance par un essaim d’abeilles et de guêpes en colère qui ne veulent que vous piquer. Il en résulte que votre visage ressemble à Quasimodo, mais vous pouvez facilement réparer votre apparence.

En plus de pouvoir fixer facilement votre apparence après avoir été sur l’extrémité de réception d’une piqûre d’abeille et de guêpe, vous pouvez également vous empêcher d’être piqué en fabriquant un filet. Si vous secouez un arbre et qu’un tas de salauds désagréables en tombent, courez simplement pour obtenir un peu de distance, sortez le filet, puis capturez-les. Vous obtiendrez une guêpe que vous pourrez ensuite faire don à Tom Nook ou à Blather pour éventuellement construire le musée.

Cependant, si vous vous faites piquer, vous découvrirez ci-dessous comment réparer l’apparence de votre personne.

Comment réparer la piqûre d’abeille et de guêpe dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez simplement voyager dans le temps le lendemain pour réparer une piqûre d’abeille et de guêpe dans Animal Crossing New Horizons.

Cependant, si vous avez beaucoup à faire et que vous ne voulez pas passer au lendemain, le moyen le plus pratique de réparer le visage de votre personnage après avoir été piqué est de prendre des médicaments.

Les médicaments peuvent être achetés au Nook à l’intérieur du centre des services aux résidents, ou vous pouvez plutôt rassembler la recette de bricolage et créer votre propre remède.

Comment fabriquer de la médecine dans Animal Crossing New Horizons

La recette de bricolage est nécessaire avant de pouvoir fabriquer de la médecine dans Animal Crossing New Horizons.

Une façon d’obtenir la recette de bricolage pour la médecine dans Animal Crossing New Horizons est de parler à vos collègues villageois après avoir été piqué.

Cela se traduira par l’un d’eux parler de votre visage hideux et vous donner la recette de bricolage afin que vous puissiez arrêter de leur faire peur.

Une fois que vous avez obtenu la recette de bricolage, vous pouvez ensuite fabriquer des médicaments à l’intérieur du Centre des services aux résidents pour le prix du nada.

Les matériaux dont vous avez besoin pour fabriquer des médicaments sont les suivants:

Un nid de guêpe

Trois touffes de mauvaises herbes

Et c’est tout ce qu’il y a à réparer votre visage dans Animal Crossing New Horizons après avoir été coincé par un essaim d’abeilles / guêpes.

