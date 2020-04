Comment résoudre un problème de rat lorsque les Doomrats n’apparaissent pas – HITC

Un guide sur la façon de terminer la quête latérale Problème de rat dans le remake de Final Fantasy VII lorsque les Doomrats n’apparaissent pas.

Le Final Fantasy VII Remake est sans surprise le numéro un des charts britanniques avec des gens qui se précipitent pour acheter ce coup de pied dans les testacles de la nostalgie. La plupart des critiques ont été positives, beaucoup se plaignant du remplissage, et ce rembourrage se présente sous la forme de quêtes secondaires banales telles que Rat Problem. Cette quête vous charge avec l’objectif de tuer un groupe de Doomrats, mais lorsque vous allez à l’endroit désigné, vous serez plutôt confronté à des Wererats.

La sortie de Square Enix du Final Fantasy VII Remake a été un énorme succès, sauf dans certaines parties de l’Asie, et ce succès vient malgré le fait que nous ne savons pas combien de parties / épisodes il y aura, plus le fait que le terme Remake soit une simplification grossière et un exemple de tromperie quand il s’agit plus d’une réimagination avec des détraqueurs indésirables de Harry Potter.

Cependant, quelles que soient vos réflexions sur la direction de Remake et Tetsuya Nomura, vous découvrirez ci-dessous comment terminer la quête secondaire du problème des rats en tuant un tas de rats maudits.

Comment tuer Doomrats pour Rat Quest Side Quête dans FF7 Remake

Vous trouverez ci-dessous les étapes nécessaires pour tuer les Doomrats dans le remake de Final Fantasy VII pour terminer la quête secondaire du problème des rats:

Rendez visite au propriétaire de la boutique d’articles pour recevoir la quête côté problème de rat

Accédez à l’emplacement désigné sur la carte

Tuez un tas de Wererats

Retour au propriétaire du magasin d’articles

Retournez à l’endroit où vous avez tué les Wererats et battez maintenant les Doomrats

Revenir au propriétaire du magasin d’articles pour la dernière fois

Les étapes ci-dessus expliquent comment terminer la quête secondaire Problème de rat dans le remake de Final Fantasy VII. Vous pouvez trouver l’emplacement où tuer les Doomrats en ouvrant votre carte et en marquant l’icône de quête verte pour Problème de rat, ou vous pouvez trouver l’emplacement ci-dessous.

Essentiellement, pour trouver où les rats pullulent, il vous suffit de quitter la boutique d’articles et d’entrer dans un espace qui ressemble à un tunnel. Une fois à l’intérieur, dirigez-vous vers la fin du couloir linéaire où vous trouverez un trou dans une clôture pour ramper sous. C’est là que les rats seront trouvés.

Lorsque vous avez trouvé les Doomrats, vous ne devriez pas avoir de difficultés à les surmonter car il ne devrait y en avoir que quelques-uns à renverser.

Parlant d’expérience personnelle, le mode Opérateur pour le Cloud est meilleur pour les tuer plus rapidement, mais vous pouvez également éviter d’être avare de magie.

Basculer entre Cloud et Tifa est utile, mais vous devrez certainement basculer entre les deux lorsque l’un est dépassé. C’est ainsi que vous pouvez venir à leur secours en frappant le rat qui essaie de mâcher leur joli visage.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de terminer la quête secondaire Problème de rat. Oui, c’est banal et une réplique presque exacte du système de quêtes secondaires de Final Fantasy XV, mais – du côté positif de la vie – au moins, vous n’avez pas besoin de retourner chez le propriétaire de la boutique d’articles une troisième fois car vous avoir la possibilité de se téléporter.

Dans d’autres nouvelles, Final Fantasy VII Remake: Comment résoudre le problème des rats lorsque les Doomrats n’apparaissent pas