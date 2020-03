Comment réveiller Gulliver et trouver ses pièces de communication dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur comment réveiller Gulliver et trouver ses pièces de communication dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch, et bien que tout le monde en profite, certains comme Bandai Namco se sont plaints de l’impossibilité de créer plus d’une île par console. Bien que ce problème soit à juste titre critiqué, le jeu lui-même est en grande partie une forme d’évasion brillante et nécessaire en ces temps sans précédent. Et, pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’aide, vous découvrirez ici comment réveiller Gulliver et comment trouver ses éléments de communication.

En dépit d’être le seul opus sur le Nintendo Switch, Animal Crossing New Horizons a beaucoup de villageois anciens et nouveaux pour rejoindre votre île. Vous serez rejoints par deux autres personnes au début de votre aventure avec un trio de Nooks, et vous pourrez également obtenir un hibou nommé Blather pour rejoindre votre île tôt pour créer éventuellement un musée.

Mais, en plus de tout ce qui précède, vous trouverez également rapidement un cosplayeur Donald Duck nommé Gulliver dormant sur l’une de vos plages. Ci-dessous, vous découvrirez comment le réveiller et trouver ses pièces de communication manquantes.

Comment réveiller Gulliver dans Animal Crossing New Horizons

Parlez simplement à Gulliver à plusieurs reprises pour qu’il se réveille dans Animal Crossing New Horizons.

Vous trouverez Gulliver dormant au hasard sur l’une de vos plages dans Animal Crossing New Horizons, et il finira par se réveiller tant que vous le harcelerez.

Si vous ne pouviez pas lui faire abandonner son sommeil et que vous ne pouviez pas le trouver le lendemain, vous n’avez pas besoin de le menacer car il va de nouveau se laver au hasard sur vos rives sablonneuses.

Lorsqu’il finira par se réveiller de son sommeil, il vous dira qu’il lui manque cinq éléments de communication et qu’il veut que vous les trouviez pour lui.

C’est une tâche facile à réaliser, mais vous aurez d’abord besoin de la pelle.

Où trouver les pièces de communication de Gulliver dans Animal Crossing New Horizons

Vous trouverez les éléments de communication de Gulliver sous le sable de vos plages Animal Crossing New Horizons.

En parcourant vos plages avec une pelle à la main, vous devez creuser les minuscules trous qui giclent de l’eau et cela vous permettra d’obtenir une pièce de communication.

Il n’y a aucun moyen de signaler spécifiquement chaque emplacement, mais vous devriez pouvoir trouver les cinq relativement rapidement.

Une fois que vous avez trouvé les cinq éléments de communication manquants, il vous suffit de retourner à Gulliver et de les rendre pour terminer la mission.

Animal Crossing New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

