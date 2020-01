Comment se préparer aux plus grandes suites de 2020

Une nouvelle année; une nouvelle cargaison de suites de jeux dont vous vous souvenez à peine.

Un coup d’œil rapide sur le calendrier de sortie de 2020 révèle que nous sommes dans une année extrêmement chargée. Les jeux triple A déjà annoncés – comme The Last of Us Part 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Dying Light 2, Halo Infinite et Doom Eternal – ne sont que la pointe de l’iceberg 2: Boogaloo électrique. Nous sommes également dans quelques suites indépendantes de haut niveau, comme Ori et la volonté des feux follets et Spelunky 2, et une série de suivis qui arriveront probablement en 2020 – Horizon Zero Dawn 2, Call of Duty: Black Ops 5 et Assassin’s Creed Vikings pour n’en nommer que quelques-uns – mais n’ont pas encore été officiellement annoncés.

Alors que la plupart des jeux dont on parle le plus en 2019, comme Sekiro: Shadows Die Twice, Disco Elysium, Outer Wilds, The Outer Worlds, Control et Death Stranding, nous ont fait découvrir de nouveaux mondes (ou wilds) fascinants, 2020 rapportera la valeur d’un annuaire de visages familiers. Tu sais ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir beaucoup de rattrapage à faire, et nous sommes là pour vous aider.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de toutes les plus grandes suites de l’année et le nombre d’heures estimé pour les jeux principaux précédents si vous voulez rattraper votre retard (en utilisant les estimations All Styles de HowLongToBeat.com). De plus, nous avons mis en gras les jeux qui auront probablement un impact sur l’histoire de l’itération de cette année. Nous avons également inclus de brèves amorces d’intrigue et de gameplay sur ces jeux si vous savez que vous n’aurez pas le temps de vous rattraper. Enfin, nous avons noté si vous pouviez déjà avoir accès à un jeu via un service d’abonnement comme Xbox Game Pass ou PlayStation Now.

Sonne bien? Allons-y.

Le dernier d’entre nous, partie 2

Date de sortie: 29 mai 2020

Estimation HLTB:

Le dernier d’entre nous – 16,5 heures

The Last of Us: Left Behind – 2,5 heures

Total – 19 heures

Options d’abonnement: La version PS3 de The Last of Us et son excellent DLC Left Behind sont tous deux disponibles sur PlayStation Now. Si vous voulez jouer à la plus jolie version PS4, The Last of Us: Remastered, fourni avec Left Behind, est l’un des titres PlayStation Hits de 20 $ de Sony.

Terrain et gameplay: The Last of Us est une série basée sur des histoires et, si vous avez le temps, vous devriez prévoir de jouer au jeu original ainsi qu’à l’excellent DLC Left Behind avant que la partie 2 ne frappe en mai. Sinon, lisez la suite.

Dans The Last of Us, les joueurs jouent le rôle de Joel, un père en deuil chargé d’escorter une adolescente nommée Ellie à travers une Amérique post-apocalyptique ravagée par une épidémie de zombies causée par une infection fongique. En cours de route, le couple découvre qu’Ellie est immunisée contre l’infection, et Joel l’escorte chez des chercheurs afin qu’ils puissent étudier son immunité pour trouver un remède.

Lorsque Joel découvre que ce processus entraînerait la mort d’Ellie, il tue un tas de chercheurs et sauve un Ellie inconscient – rendant impossible pour les autres chercheurs de trouver un remède. À la fin de ce jeu, Joel ment à une Ellie déchirée par la culpabilité, lui disant qu’il y avait beaucoup d’autres personnes immunisées prêtes à se porter volontaires, et les chercheurs n’avaient tout simplement pas besoin d’elle.

The Last of Us Part 2 met en vedette une adulte Ellie dans une quête encore brumeuse de vengeance. On ne sait pas jusqu’à présent qui Ellie se venge, mais la bande-annonce la plus récente a indiqué que l’intérêt amoureux d’Ellie, Dina, pourrait être particulièrement vulnérable.

Demi-vie: Alyx

Estimation HLTB:

Demi-vie – 12,5 heures

Demi-vie 2 – 14,5 heures

Half-Life 2: Episode One – 4 heures

Half-Life 2: Episode Two – 6 heures

Total: 37 heures

Terrain et gameplay: La série qui nous a présenté le jeu de tir axé sur le récit est de retour cette année avec une préquelle VR de Half-Life 2, avec Alyx Vance.

Si votre mémoire de l’original de 1998 est floue, voici un récapitulatif: dans Half-Life, Gordon Freeman, physicien au Black Mesa Research Center, ouvre accidentellement une «cascade de résonance» créant un portail (* wink wink *) entre nos monde et une dimension alternative appelée Xen. Cet événement entraîne la destruction du laboratoire, la mort violente de nombreux scientifiques et une invasion extraterrestre. De là, Freeman s’échappe du laboratoire, combattant des crabes de tête et des Marines envoyés pour couvrir l’événement en cours de route. Il combat ensuite un tas d’autres extraterrestres, y compris des très gros, et bat le Nihilanth, l’être maintenant la cascade de résonance. À la fin, il rencontre le G-Man, un être mystérieux qui a un rôle à jouer dans Half-Life: Alyx, qui, canoniquement, met Freeman en stase.

Half-Life: Alyx a lieu avant Half-Life 2, vous n’aurez donc pas besoin d’un rappel complet de l’intrigue sur ce jeu avant de mettre votre casque dans le casque en mars. Mais, pour rappel, en l’absence de Gordon, la Terre a été conquise par la moissonneuse-batteuse, une race technologiquement avancée qui a été attirée sur la planète par la cascade de résonance. Eli Vance est le leader de la résistance humaine dans le cyberpunk City 17. Alyx, sa fille, est le compagnon de Gordon pendant une grande partie de Half-Life 2 et des épisodes suivants, et le protagoniste du nouveau jeu.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Estimation HLTB:

Vampire: The Masquerade – Bloodlines – 28,5 heures

Total: 28,5 heures

Terrain et gameplay: Vampire: The Masquerade – Bloodlines est sorti en 2004. Le RPG à la première personne de mauvaise humeur et axé sur le choix a été développé par Troika, la société co-fondée par Leonard Boyarsky et Tim Cain dans les années qui ont suivi leur travail sur Fallout (et plus d’une décennie avant qu’ils ne se réunissent sur les mondes extérieurs de l’année dernière). Vampire: The Masquerade – Bloodlines se déroule dans l’univers du RPG de table Vampire: The Masquerade.

Bloodlines 2 déplace l’action de Los Angeles à Seattle et inclut une nouvelle distribution de personnages. Donc, vous n’avez pas nécessairement à vous soucier de vous plonger dans l’histoire des premières Bloodlines, mais une introduction sur des éléments du monde serait absolument utile – commencez par consulter les cinq principales factions jouables.

Watch Dogs Legion

Estimation HLTB:

Watch Dogs – 27,5 heures

Watch Dogs 2 – 29,5 heures

Total: 57 heures

Terrain et gameplay: Watch Dogs et Watch Dogs 2 suivent différents protagonistes et se déroulent dans différentes villes américaines, mais partagent des éléments de conception communs – ce sont tous les deux des jeux en monde ouvert – et des thèmes: ils présentent tous deux des pirates contre The Man. Watch Dogs Legion transplante l’action au Royaume-Uni et jette le joueur en tant que groupe de résistants technophiles (il n’y a pas de personnage principal; au lieu de cela, vous allez échanger parmi des dizaines de recrues) contre un gouvernement autoritaire après Brexit Londres. Si vous ne voulez pas jouer aux jeux précédents, voici cinq jeux qui présentent des thèmes et un gameplay similaires à Watch Dogs Legion.

Halo Infinite

Date de sortie: Vacances 2020

Estimation HLTB:

Halo: Combat Evolved – 10,5 heures

Halo 2 – 10,5 heures

Halo 3 – 10 heures

Halo 3: ODST – 8,5 heures

Halo: portée – 10,5 heures

Halo 4 – 8,5 heures

Halo 5: Guardians – 9 heures

Total – 67,5 heures

Options d’abonnement: Chaque jeu Halo est disponible avec Xbox Game Pass pour consoles. Halo: Reach est le seul titre actuellement disponible sur PC étant donné le déploiement lent de la Master Chief Collection sur la plate-forme.

Terrain et gameplay: Halo est une série de tir à la première personne dans laquelle vous incarnez Master Chief, un grand marine spatial blindé, et combattez le Covenant, une alliance d’espèces exotiques. Dans Halo Infinite, vous jouerez à nouveau en tant que Master Chief et continuerez à combattre des extraterrestres. Malgré le nom innombrable, Halo Infinite n’est pas un redémarrage, mais plutôt une suite directe de Halo 5: Guardians.

Doom Eternal

Date de sortie: 20 mars 2020

Estimation HLTB:

The Ultimate Doom – 7 heures

Doom II: Hell on Earth – 8 heures

Doom 64 – 7,5 heures

Doom 3 – 12 heures

Doom (2016) – 14,5 heures

Total: 49 heures

Options d’abonnement: Doom (2016) est disponible sur PlayStation Now et Xbox Game Pass pour consoles.

Terrain et gameplay: id a inventé le jeu de tir à la première personne avec Wolfenstein 3D et Doom au début des années 90. Avec le redémarrage de 2016, ils ont ramené la franchise à ses racines de mouvement rapide ou de mourir, incitant à un jeu rapide et serré avec une pluie d’orbes régénératrices de santé à chaque élimination réussie au corps à corps. L’histoire n’a jamais été la principale préoccupation de Doom – le co-créateur de la série John Carmack a jadis comparé l’intrigue d’un jeu vidéo à l’intrigue d’un film pornographique – mais la prise la plus récente de l’ID comprenait des tas de traditions sur ses emplacements, ses personnages et ses monstres.

Dans Doom (2016), un groupe de scientifiques d’Union Aerospace Corporation stationnés sur Mars tentent de résoudre la crise énergétique sur Terre en puisant de l’énergie dans l’Enfer. Comme on pouvait s’y attendre, cela ne se passe pas bien, la chercheuse de l’UAC Olivia Pierce faisant un pacte avec les démons et les déchaînant sur la station. Dans un stratagème pour riposter, le chef de l’UAC, le Dr Samuel Hayden, récupère un sarcophage contenant le Doom Slayer from Hell, où il a été enterré avec son costume de Praetor. De là, le Doom Slayer déchire et déchire Mars et l’Enfer, tuant des hordes de démons et finalement battant Pierce. Hayden, quant à lui, survit et téléporte le Doom Slayer dans un endroit inconnu. La suite de 2020, Doom Eternal, suit certains des mêmes rythmes que Doom II: Hell On Earth, et les premiers regards ont montré notre tueur de démons préféré déchaînant l’enfer, la Terre et même le ciel.

Yakuza: comme un dragon

Date de sortie: 2020 (maintenant au Japon)

Estimation HLTB:

Yakuza Kiwami – 29 heures

Yakuza Kiwami 2 – 32 heures

Yakuza 3 – 24,5 heures

Yakuza 4 – 35 heures

Yakuza 5 – 61,5 heures

Yakuza 6: Le chant de la vie – 29 heures

Total: 211 heures

Options d’abonnement: Yakuza 4 et 5 sont actuellement disponibles sur PlayStation Now. Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 se dirigent tous vers Xbox Game Pass (PC et consoles) début 2020.

Terrain et gameplay: Yakuza 7: Like A Dragon a abandonné le 7 pour ses sorties en dehors du Japon, et pour cause. Avec un nouveau protagoniste et un nouveau système de combat, Like a Dragon devrait être un bon point d’entrée pour les gens qui cherchent à entrer dans la célèbre série d’action en monde ouvert. Tous les jeux précédents se concentraient sur les aventures en cours de quelques personnages spécifiques, mais à court de quelques camées comme un dragon devrait être un tout nouveau départ.

Attendez-vous à une histoire imprégnée de mélodrame, une ville ouverte à explorer, de nombreuses activités facultatives et des quêtes secondaires qui sont à la fois sincères et excitantes.

Terres désolées 3

Estimation HLTB:

Wasteland – 34 heures

Wasteland 2 – 65 heures

Total: 99 heures

Options d’abonnement: Wasteland 2: Director’s Cut est disponible sur PlayStation Now et sur consoles et PC via Xbox Game Pass. Cette version du jeu comprend généralement une clé du Wasteland d’origine, bien que cela puisse être compliqué par le modèle d’abonnement. S’il n’est pas inclus, vous pouvez obtenir Wasteland 1 – The Original Classic pour 5,99 $ sur Steam et GOG.

Terrain et gameplay: Comme le Wasteland original et le successeur spirituel inXile de 2014, Wasteland 3 est un RPG isométrique qui suit un groupe de Rangers dans la post-apocalypse. Alors que la deuxième sortie a eu lieu en Arizona et à Los Angeles, Wasteland 3 déplace l’action dans les climats froids du Colorado, où ils joueront en tant que dernier Ranger survivant de l’équipe de novembre. Attendez-vous à un combat tactique en groupe, à beaucoup de texte et à des choix difficiles.

Horizon Zero Dawn 2

Estimation HLTB:

Horizon Zero Dawn – Edition complète – 63,5 heures

Total: 63,5 heures

Options d’abonnement: Horizon Zero Dawn: Complete Edition est disponible via PlayStation Now jusqu’au 7 avril 2020.

Terrain et gameplay: Horizon Zero Dawn nous a présenté à Aloy une guerrière aux cheveux roux avec une maîtrise magistrale d’un arc, qui a été élevée comme un paria de sa tribu, les Nora. La quête d’acceptation d’Aloy, et plus tard de réponses, nous a également présenté le fabuleux monde post-post-apocalyptique de guerriers tribaux et de dinosaures robots d’Horizon Zero Dawn. Si vous n’avez pas joué à celui-ci, ne vous contentez pas de lire un résumé ou de regarder une vidéo de gameplay. Le combat est excellent – à la fois quand Aloy est en mode furtif et quand elle fait des arcs-en-ciel – et il intègre la narration cinématographique de style Uncharted avec des pitreries du monde ouvert de style Far Cry mieux que peut-être n’importe quel autre jeu. Vous pouvez trouver un guide complet d’Horizon Zero Dawn ici si vous avez besoin d’un peu d’aide.

Sans titre La légende de Zelda: le souffle de la suite sauvage

Estimation HLTB:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 87 heures

Total: 436 heures

Options d’abonnement: Breath of the Wild n’est pas disponible sur abonnement, mais si vous voulez obtenir la vieille école, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: A Link to the Past sont disponibles gratuitement via Nintendo Switch en ligne.

Terrain et gameplay: The Legend of Zelda: Breath of the Wild a commencé avec le réveil de Link (lol) après un sommeil de 100 ans dans un vaste et dangereux Hyrule. Breath of the Wild était une réimagination radicale de la formule Zelda. La structure hyper-linéaire des titres précédents a explosé, remplacée par un jeu ouvert qui a permis au joueur de prendre Ganon dans la première heure s’il pouvait le retirer. Les donjons traditionnels étaient sortis, remplacés à la place par des géants mécaniques itinérants que le joueur devait infiltrer et manipuler pour résoudre des énigmes. Et un moteur de chimie a été introduit permettant des interactions systémiques surprenantes et un jeu émergent.

Comme la plupart des séries, Breath of the Wild se déroule finalement dans la même continuité que le reste de la série Zelda mais est également largement déconnecté de tout ce qui l’a précédé. C’est une aventure autonome – les suites directes sont rares à Zelda. Cela dit, le prochain titre de Zelda encore sans titre pour Switch est une continuation directe de son prédécesseur – il est, à toutes fins utiles, Breath of the Wild 2, suivant les traces d’une poignée d’autres suites directes dans le des séries comme Phantom Hourglass, A Link Between Worlds et Majora’s Mask. C’est pourquoi la liste HLTB ne comprend pas une vingtaine de jeux, soit dit en passant.

Étant donné que cela devrait être une suite assez simple du chef-d’œuvre de Nintendo 2017, vous n’aurez probablement pas besoin de rafraîchir votre savoir sur Zelda bien au-delà des événements de Breath of the Wild. Si vous n’avez pas le temps pour cela, voici une introduction rapide: Link et Zelda ont vaincu Ganon et se sont mis à reconstruire Hyrule – et le teaser de ce jeu a montré à la paire la découverte d’un squelette pétrifié qui ressemblait énormément à Ganondorf. Curieuse…

Assassin’s Creed: Vikings / Ragnarok

Estimation HLTB:

Assassin’s Creed – 19 heures

Assassin’s Creed II – 26 heures

Assassin’s Creed: Brotherhood – 22 heures

Assassin’s Creed: Révélations – 17 heures

Assassin’s Creed III – 26 heures

Assassin’s Creed IV: Black Flag – 38,5 heures

Assassin’s Creed: Rogue – 19,5 heures

Assassin’s Creed: Unity – 29,5 heures

Assassin’s Creed: Syndicate – 32,5 heures

Assassin’s Creed: Origins – 55,5 heures

Assassin’s Creed: Odyssey – 84 heures

Total: 370,5 heures

Terrain et gameplay: La série Assassin’s Creed a subi un redémarrage en douceur en 2017 avec les origines définies en Égypte, qui s’appuyaient fortement sur des éléments RPG avec un butin codé par couleur, un monde ouvert tentaculaire de style Witcher 3 et un combat de type Souls. Odyssey a emboîté le pas, déplaçant l’aventure en Grèce, élargissant la carte et le nombre d’heures et étant généralement un jeu extrêmement massif. Chaque jeu Assassin’s Creed a inclus une sorte de dispositif d’encadrement moderne, et les deux derniers jeux ont suivi Layla Hassan, une ancienne chercheuse d’Abstergo, qui a quitté l’organisation pour travailler aux côtés des Assassins après une tentative de sa vie. Si les jeux précédents de la série sont une indication, le prochain Assassin’s Creed racontera probablement sa propre histoire autonome tout en poursuivant le récit de Layla en dehors de l’Animus.

Si cela ne suffit pas pour vous occuper cette année, sachez ceci: il vous faudra 122 heures pour jouer à chaque campagne Call of Duty avant la rumeur Black Ops V, 80 heures pour parcourir Nioh en préparation de Nioh 2, 17,5 heures pour jouer à Psychonauts et sa suite VR, Rhombus of Ruin, et au moins 43 heures pour vous rattraper avec votre lumière mourante. Oh, et réservez 10 heures pour jouer à travers Ori et la forêt aveugle avant que Will of the Wisps ne sorte le mois prochain.

Côté indie, vous voudrez peut-être aussi replonger dans Spelunky, Little Nightmares et Axiom Verge avant que leurs suites n’arrivent. Et si vous n’avez jamais joué aux jeux No More Heroes, vous disposez d’un délai non divulgué avant l’arrivée de No More Heroes 3 en 2020.

Comme nous l’avons dit en haut, ça fait beaucoup de suites. Et nous venons à peine de savoir à quoi s’attendre des consoles de nouvelle génération. Les récents retards ont été décevants, mais tôt ou tard, 2020 sera une sacrée année pour les jeux avec des numéros dans leurs titres.