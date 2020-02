Comment s’inscrire et gagner des récompenses telles que les thèmes PS4 et les avatars – HITC

Sony Interactive Entertainment

Tout sur la célébration du PlayStation Player, y compris comment vous inscrire et gagner des récompenses, y compris les thèmes PS4, les avatars et un trophée Platinum réel.

La PlayStation 4 touche à sa fin avec la PS5 prête à arriver en cette fête. La PS4 de Sony a été l’une des plus grandes consoles grâce à sa multitude d’exclusivités incroyables (dont certaines sont encore sur le point de sortir), et Sony célèbre une fois de plus son héritage avec un événement communautaire PlayStation Player Celebration qui permettra aux joueurs de gagner des récompenses, y compris des thèmes, des avatars et un magnifique trophée Platine réel. Ici, vous découvrirez comment vous inscrire et capturer ses récompenses.

L’événement PlayStation Player Celebration de Sony n’a été annoncé que récemment et il commence officiellement le 24 février. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à faire grand-chose en tant qu’individu, car c’est un effort communautaire, mais le moins que vous puissiez faire est d’aider lorsque vous participez en faisant ce que vous faites déjà – jouer à de nombreux jeux vidéo sur la console de Sony.

Ci-dessous, vous trouverez un guide simple pour vous inscrire et obtenir les récompenses de l’événement.

Comment s’inscrire à l’événement communautaire PlayStation Player Celebration

Pour vous inscrire à l’événement communautaire PlayStation Player Celebration, il vous suffit de visiter le site Web de Sony et de vous inscrire ici.

Cela vous amènera à une page où vous devez vous connecter avec votre ID PlayStation. Faites simplement cela, cochez la case qui dit que vous avez lu les termes et conditions (même si vous ne l’avez pas fait), et vous serez inscrit à la PlayStation Player Celebration.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’aider la communauté à récompenser les récompenses et les prix en jouant à de nombreux jeux.

Récompenses et prix PlayStation Player Celebration

Les récompenses et les prix pour l’inscription à l’événement PlayStation Player Celebration sont des cadeaux exclusifs.

Les récompenses et les prix de Sony pour avoir terminé la deuxième étape de la célébration du PlayStation Player sont cinq avatars PSN qui semblent être de God Of War, The Last Of Us, The Last Of Us Part 2, Uncharted A Thief’s End et Horizon Zero Dawn.

Un thème dynamique exclusif PS4 célébrant les plus grandes et meilleures exclusivités de la console est la récompense pour avoir terminé la troisième étape, mais ce n’est en aucun cas l’attraction principale.

Le plus gros prix proposé est un kit PlayStation. Cela comprend un bon PSN Store d’une valeur de 75 £, des codes de bon pour une sélection de titres marqués avec PlayStation Hits, et le trophée Platinum du grand-papa réel qui vient avec une gravure de votre ID PSN.

Comment gagner les récompenses et les prix PlayStation Player Celebration

Vous devez jouer à de nombreux jeux et réclamer de nombreux trophées pour capturer les récompenses et les prix PlayStation Player Celebration.

Chaque match individuel joué pendant au moins une heure contribue aux objectifs requis pour réclamer les récompenses et les prix, et les trophées multijoueurs comptent pour le double.

La première étape de la célébration du PlayStation Player commence le 24 février à 08h00 GMT. La communauté Sony doit jouer 125 000 jeux et gagner 500 000 trophées pour que l’étape soit terminée.

Pour capturer les cinq avatars PSN, vous devez terminer la deuxième étape en jouant à 375 000 parties et en remportant 1,5 million de trophées.

Enfin, pour déverrouiller le thème dynamique caché derrière la troisième étape, vous devez jouer 675 000 jeux et capturer 2,7 millions de trophées.

Pour pouvoir espérer remporter le trophée Platine du grand-père, vous devez retourner sur le site Web PlayStation Player Celebration le 17 mars à 11h00 GMT pour répondre à une question basée sur les compétences.

Et c’est tout ce qu’il y a à savoir sur l’événement communautaire PlayStation Player Celebration. Allez jouer à plein de jeux!

