Comment Star Citizen prévoit de faire évoluer la mécanique de survie

Par Stephany Nunneley,

Samedi 29 février 2020 16:13 GMT

Cloud Imperium a publié une nouvelle vidéo Star Citizen qui vous familiarise avec le système de statut d’acteur.

Cette mise à jour vidéo Actor Status System pour Star Citizen présente certains des éléments de survie du jeu et comment vous devrez vous préparer à ce qui vous attend.

Vous devrez faire plus que simplement manger une ration lorsque vous avez faim ou mettre une veste par temps froid. Au lieu de cela, l’équipe cherche une réponse plus réaliste aux conditions météorologiques et autres conditions planétaires.

Comment cela fonctionne, chaque pièce ou planète aura une température. Les planètes auront de l’humidité et du refroidissement éolien dont le joueur devra tenir compte lorsqu’il s’aventurera. Cela affectera également la température corporelle, ce qui pourrait entraîner une hypothermie ou même une hyperthermie selon la météo planétaire.

Attendez-vous donc à avoir froid et à frissonner, ou à transpirer quand vous êtes chaud et possiblement à avoir une vision floue. Ces conditions peuvent également entraîner la mort si vous avez trop froid ou trop chaud.

Les debuffs et les buffs de nourriture entreront également en jeu. Si vous avez trop chaud, vous pouvez boire de l’eau ou même manger pour retrouver de l’endurance. Certains médicaments fourniront également une petite quantité de régénération de la santé.

Ce sera à vous en matière de protection contre les éléments, alors pensez à prendre de la nourriture ou à enfiler une combinaison froide avant d’explorer une planète.

La vidéo explore davantage le système de statut d’acteur, donc si vous jouez au jeu ou si cela vous intéresse, vous devriez lui donner une montre.

