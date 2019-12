Comment Star Wars: The Rise Of Skywalker se termine pour chaque personnage majeur

16. C-3PO, R2-D2, BB-8 et D-O

The Rise of Skywalker a mis en place un arc de personnage vraiment touchant pour C-3PO car sa mémoire a été effacée afin que Rey, Finn et Poe puissent obtenir des directions vers le wayfinder Sith. Il leur a dit qu'il voulait jeter un dernier regard sur eux – ses amis – avant la fin de sa "vie", comme il le savait. Puis quelques scènes plus tard, R2-D2 a rétabli sa mémoire et tout allait bien. Donc, pour 3PO, son histoire se termine tranquillement, rien n'ayant vraiment changé.

C'est le cas pour tous les droïdes, vraiment. Aucun n'a été perdu dans la bataille finale, et, nous pouvons seulement supposer, ils continuent tous à faire des choses droïdes jusqu'à la fin des temps.