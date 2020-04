Comment Steam et les autres magasins en ligne devraient-ils agir pour contrôler les jeux vidéo indésirables?

Des centaines de jeux de qualité douteuse sont sortis en magasin, réduisant la visibilité à d’autres propositions plus intéressantes.

Ces derniers jours, nous parlions d’unprojet surréalistece qui revient essentiellement à cette idée: payer pour voir quelqu’un boire un verre d’eau. Il a été décrit comme un jeu / expérience, mais la vérité est que ses créateurs ont de nombreux autres projets du style sur Steam. Et ce ne sont pas les seuls. On estime que la plate-forme Valve a sorti plus de 8000 jeux en 2019, ce qui est scandaleux, et même si quelqu’un pourrait penser que c’est génial d’avoir autant d’options … combien de ces jeux vidéo en valent vraiment la peine?

Steam a déjà agi il y a des mois en éliminant des centaines de jeux indésirables en quelques heuresIl n’y en a pas peu qui constammentvous avez remarqué ce problème. Un plus grand contrôle devrait être appliqué aux jeux qui sont publiés, car des centaines de propositions de qualité douteuse figurent parmi les titres intéressants. Pour dire le moins. Et bien sûr, la critique est également venue des développeurs, qui considèrent qu’une telle vague de nouveaux jeux entrave la visibilité des propositions moins connues. Il est vrai que Valve a pris des mesures et fin 2019, Steam a éliminé des centaines de jeux indésirables en quelques heures, mais est-ce suffisant?

Nous avons même concentré le problème sur Steam, mais ces avis se répercutent également sur d’autres magasins en ligne tels queeShopNintendo Switch, au point que certains fans, sur un ton humoristique, se sont souvenus queSceau de qualité mythiquecelui que Nintendo avait l’habitude de montrer devant la compétition. Avec ce scénario, quelles mesures pensez-vous que les entreprises devraient prendre? Appliquer des mesures plus strictes et interdire les jeux vidéo qui ne répondent pas à certaines normes de qualité? Agir contre des titres qui se sont révélés frauduleux? Ou laisser le marché fonctionner librement?

