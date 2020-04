Comment télécharger Journey gratuitement sur PS4 – Play At Home Initiative – HITC

Les joueurs PS4 pourront bientôt télécharger Journey gratuitement dans le cadre de l’initiative Play At Home de Sony.

Grâce à l’épidémie de coronavirus qui nous oblige tous à rester à l’intérieur, Sony a annoncé une initiative Play At Home pour vous convaincre de garder vos fesses fermement plantées sur le canapé ou dans le lit. Dans le cadre du programme, les joueurs PlayStation 4 pourront télécharger gratuitement Journey et Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Il y a beaucoup de jeux que les joueurs PS4 peuvent apprécier pendant ce mois et mai, y compris le roi des JRPG Persona 5 Royal, le «remake» gonflé de Final Fantasy VII et Predator Hunting Grounds qui sortira le 24 avril.

Cependant, si vous rencontrez des difficultés financières et / ou ne souhaitez pas dépenser plus de 40 £ pour des jeux vidéo, Sony vous soutient comme Journey et The Uncharted: la collection Nathan Drake sera bientôt disponible en téléchargement gratuit.

Sony offre des jeux gratuitement

En plus d’offrir gratuitement des jeux, Sony soutient également ses partenaires de développement indépendants avec 10 millions de dollars.

Les détails sur le fonds et ses critères de participation doivent encore être annoncés.

Quant à savoir quand Journey et Uncharted deviendront téléchargeables au prix de nada, vous n’avez pas à craindre que l’attente soit trop longue.

Quand puis-je télécharger Journey gratuitement sur PS4?

Les joueurs PS4 peuvent télécharger Journey gratuitement le 16 avril à 04h00 BST.

Comme ailleurs, Sony a annoncé que Journey et Uncharted: The Nathan Drake Collection seront tous deux gratuits le 15 avril à 20h00 PDT.

Le téléchargement de l’un ou des deux jeux vous permettra de les conserver pour toujours, mais vous devrez les récupérer avant le 5 mai. Et non, vous n’avez pas besoin d’un abonnement PS Plus.

Sony a également indiqué dans son billet de blog que les téléchargements de jeux peuvent prendre un peu plus de temps que d’habitude grâce à leur objectif de préserver l’accès à Internet aux États-Unis et en Europe.

Si vous n’avez en quelque sorte jamais joué la trilogie Uncharted ou Journey, alors vous êtes dans un bon moment car les trois aventures originales de Nathan Drake sont parmi les meilleures exclusivités de la PS3 seulement maintenant avec des visuels améliorés.

Quant à Journey, il y a une raison pour laquelle il a remporté de nombreux prix de jeu en 2013 au GDC et à Baftas. Ce n’est en aucun cas l’un des plus longs jeux auxquels vous jouerez, mais c’est certainement l’un des plus inoubliables.