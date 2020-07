Comment télécharger la bêta ouverte sur Epic Games Store

Mortal Shell a été annoncé il y a quelque temps et beaucoup de gens sont ravis de ce projet ambitieux de Soulslike. Sa version bêta était initialement fermée à certains joueurs sur PC, mais elle est désormais ouverte et donc tout le monde sur la course principale peut désormais profiter d’un échantillon de son gameplay punitif. Ici, vous découvrirez comment télécharger la version bêta ouverte à partir de la boutique Epic Games pour commencer à jouer.

Les fans de Dark Souls sont évidemment enthousiasmés par Mortal Shells, en particulier lorsque les aperçus l’ont décrit comme un « successeur élégant et basé sur la classe ». Vous ne pourrez posséder que deux classes – Harros et Tiel – dans la démo fournie, mais même dans ce cas, vous pourrez toujours goûter au combat et à la difficulté promise.

Si vous êtes un fan de Dark Souls ou si vous voulez simplement essayer quelque chose de nouveau sans aucun coût, vous découvrirez ci-dessous comment télécharger la bêta ouverte de Cold Symmetry pour PC sur la boutique Epic Games.

Téléchargement de la version bêta ouverte de Mortal Shell

Vous pouvez uniquement télécharger la version bêta ouverte de Mortal Shell sur la boutique Epic Games.

Si vous ne trouvez pas la version bêta ouverte de Mortal Shell en effectuant une recherche sur la boutique Epic Games, cliquez simplement ici pour l’obtenir et la télécharger.

Quant à ce que la démo implique, elle vous permettra de posséder deux classes: Harros et Tiel. Cela vous permettra de voir les différences entre les deux classes tout en luttant contre des ennemis ridiculement durs.

En ce qui concerne sa difficulté, les développeurs ont averti que Mortal Shell est fait pour « les fans de Souslike endurcis au combat » et est donc conçu avec vindicatif avec dépit.

Quelle est la durée de la version bêta de PC Mortal Shell?

La version bêta ouverte de Mortal Shell sur PC devrait vous prendre environ une heure.

Cette estimation est une gracieuseté des développeurs qui suggèrent que les joueurs PC familiers avec les jeux Soulslike termineront la bêta de Mortal Shell en environ 60 minutes.

Cependant, pour ceux qui ne sont pas familiers, cela pourrait vous prendre beaucoup plus de temps.

Avant de commencer la version bêta, vous devez savoir à l’avance qu’elle n’inclut pas les spoilers et que la carte a été délibérément limitée pour vous garder concentré.

La date de sortie de Mortal Shell est le troisième trimestre 2020 pour la boutique Epic Games, PlayStation 4 et Xbox One.

