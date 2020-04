Comment télécharger Modern Warfare 2 Remastered sur Xbox One et PC – HITC

Activision

Tout ce que vous devez savoir quand et comment télécharger la campagne Modern Warfare 2 Remastered sur Xbox One et PC.

Après une fuite surprenante, la campagne Modern Warfare 2 Remastered est maintenant disponible sur PlayStation 4. Naturellement, de nombreux joueurs Xbox One et PC sont ennuyés par le fait qu’ils ne peuvent pas y jouer pour l’instant. Bien que l’incapacité de jouer soit agaçante, le bon côté est que ces joueurs non Sony n’ont pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir enfin revisiter le passé de Call Of Duty grâce à des visuels améliorés.

Avant son lancement hypothétique, les fans craignaient que la campagne Remastered de Modern Warfare 2 n’inclue la fameuse mission No Russian. Pour ceux qui étaient inquiets, la bonne nouvelle est que la mission est toujours incluse, mais c’est probablement la raison pour laquelle le jeu autonome a été refusé à la vente par Sony en Russie.

Pour les fidèles Xbox One et PC qui ne se soucient pas de la politique et veulent simplement jouer au jeu, vous découvrirez ci-dessous quand il est prévu qu’il devienne jouable sur la plateforme de votre choix.

Comment télécharger Modern Warfare 2 Remastered sur Xbox One et PC

Modern Warfare 2 Remastered peut être téléchargé sur Xbox One et PC le 30 avril.

C’est à ce moment que la campagne Remastered de Modern Warfare 2 deviendra jouable sur Xbox One et PC, et vous pourrez la télécharger à partir des magasins Microsoft et Battle.net.

Sachez à l’avance que le multijoueur n’est pas inclus car il s’agit uniquement de la campagne solo. Cela signifie que son prix est inférieur à la normale à seulement 19,99 £.

Bien qu’il ne puisse pas être joué jusqu’à la date susmentionnée, vous pouvez le précommander maintenant pour obtenir un accès instantané au pack UDT Classic Ghost qui peut être utilisé pour Call Of Duty Modern Warfare et Call Of Duty Warzone.

Cependant, au moment de la rédaction, il y a actuellement des tonnes de plaintes en ligne concernant le forfait qui ne fonctionne pas. Infinity Ward a fourni une réponse pour simplement dire qu’ils enquêtaient sur le problème.

