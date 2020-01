Comment The Rise of Skywalker et The Mandalorian Treat Fan Service

La famille, la lutte pour le bien et le passé lient ensemble la montée de Skywalker et le Mandalorian.Image: Lucasfilm

Pour le meilleur ou pour le pire, il n’est pas injuste de décrire l’un des projets majeurs les plus récents de Star Wars – au box-office, point culminant de la saga, The Rise of Skywalker; et en streaming, le point culminant d’années de tentatives pour mettre en scène Star Wars en direct sur le petit écran, The Mandalorian, en tant qu’histoires qui s’engagent profondément dans le service des fans. Mais ce qui différencie leur utilisation en fait des parallèles et des contrastes fascinants.

La plus grande force de The Rise of Skywalker, et la plus grande source de frustration, est sa conscience constante et écrasante du fait que cela est censé être – apparemment, étant donné à quel point il laisse ouvert plusieurs de ses arcs narratifs – la fin de la saga Skywalker, et de Star Wars tel que nous le connaissons vraiment. Au détriment d’une bonne partie de lui-même, il s’engage dans cette prise de conscience en jetant autant de familiarité que possible sur l’écran, tout en essayant d’adresser et de dire adieu à plus de 40 ans de narration. Au-delà de nous donner une conclusion sur les histoires des protagonistes de la suite de la trilogie, il faut dire au revoir à Han Solo, Luke Skywalker et la princesse Leia; il doit mettre fin à ce nouveau conflit Empire contre Rébellion sous la forme du Premier Ordre et de la Résistance; et il doit contextualiser et culminer huit films de plus en plus disparates qui l’ont précédé.

Il le fait en savourant la familiarité de ce passé loué. Le dos de l’empereur Palpatine! Nos héros courent à nouveau dans le Tantive IV! Kylo Ren a littéralement reforgé son masque de Vador pour enfiler une fois de plus! Voici Lando! Voici Luke soulevant la X-Wing qu’il ne pouvait pas soulever dans Empire Strikes Back! Voici Leia, revenant à ses jours de jeunesse et apprenant à devenir le peuple Jedi qui tordait à la main depuis que The Last Jedi a osé reconnaître qu’elle pouvait utiliser la Force! Voici tellement de vaisseaux spatiaux que vous connaissez, tellement! Voici Tatooine! Voici quelques Ewoks!

Cette familiarité est en effet par cœur à ce stade – d’autant plus que c’est une indulgence que cette ère de Disney de Star Wars ait plongé à maintes reprises, sur le grand écran et dans du matériel auxiliaire – mais, aussi grotesquement bonkers que c’est , il y a quelque chose de vraiment joyeux à ce sujet.

“Oh, continuez une dernière fois, pour le bon vieux temps”, dit The Rise of Skywalker alors qu’il pousse le centre de plaisir du cerveau avec chaque X-Wing et Star Destroyer et décontracté cinq secondes apparition de Wedge-Goddamn- Antilles qu’elle peut apporter. Il est, comme tant de joies de Star Wars, enfantin et ludique. C’est un film presque comme un enfant exagéré et excité qui jette leurs figurines d’une manière qui, même pour ceux qui sont le plus lésés par ses indulgences, n’est rien sinon un peu contagieuse.

Le sombre visage de Sheev Palpatine persiste encore une fois à travers la galaxie.Image: Lucasfilm

Il y a un aspect festif à son service de fans, cette étreinte de chaque petite chose qui rend cette franchise si bonne, si mauvaise et si très, très idiote, même si elle l’embrasse si fort qu’elle se retrouve dans un étranglement et peut à peine respirer. Donc, même s’il y a des choses que vous n’aimez pas à ce sujet – et il y a beaucoup de domaines dans lesquels critiquer un film aussi désordonné que The Rise of Skywalker – il y a forcément au moins quelque chose là-dedans, parmi les épées laser et les grosses explosions, ça vous fait aller “Oh ouais, c’était plutôt amusant.”

Le Mandalorien n’est peut-être pas d’humeur aussi hyperactive, mais il serait difficile de nier que son engagement envers le service des fans n’est pas aussi profond que The Rise of Skywalker. Alors, qu’en est-il de The Mandalorian – un spectacle qui a fait crier certaines personnes dans l’adulation à propos d’un retour à la Mos Eisley Cantina et de sable – qui rend son approche de la restauration pour les fans si bien reçue d’une manière que The Rise of Skywalker n’a pas ” t? C’est une question d’échelle. Si ce qui rend l’approche indulgente de Rise à la fois éminemment frustrante et délicieusement stupide, c’est le fait que ses enjeux sont si grands – qu’ils façonnent notre compréhension de ce qu’est Star Wars, de ce qu’est la Skywalker Saga dans son ensemble, à l’échelle galactique -, puis d’avoir une prépondérance pour rappeler ce qui précède gêne ce qui aurait pu être mis en place pour l’avenir. À son tour, l’intimité du Mandalorian est l’une de ses plus grandes forces.

Pour nous en tant que public, l’existence de Baby Yoda est un événement énorme car nous ne connaissons qu’un seul de ces espèces de son espèce à l’échelle galactique, mais pour Din Djarin et le reste des héros et des méchants de The Mandalorian? L’enfant n’est que cela: un enfant. Qui il est et d’où il vient sont des préoccupations, mais elles le sont parce qu’elles veulent voir l’Enfant à l’abri du mal (ou, dans le cas de Werner Herzog, exploité par les cendres de l’Empire). L’idée maîtresse de l’arc de la saison de The Mandalorian n’est pas d’étoffer la page Wookieepedia de Baby Yoda, c’est Din qui vient prendre soin de sa nouvelle salle et de la façon dont cela le change en tant qu’homme et chasseur de primes.

Une autre forme d’intimité avec laquelle le Mandalorian joue est aussi le simple fait que les éléments familiers qu’il recherche sont en grande partie des aspects de Star Wars que la base de fans dans son ensemble – pas seulement les purs et durs, mais la moyenne des gens qui sortent pour voir les films et c’est à peu près tout pour leur engagement avec la galaxie loin, très loin – ne sont pas déjà particulièrement au courant. Chaque fan de Star Wars sait qui est l’empereur Palpatine. En comparaison, combien savent que Moff Gideon fouette le Darksaber dans les derniers instants de la saison est une affaire incroyablement énorme?

Il y a une liberté, compte tenu de ce avec quoi joue le Mandalorian en étoffant son monde de parias et de chasseurs de primes, pour se plonger dans les éphémères ésotériques de cet univers. Cette liberté, à son tour, signifie qu’un fan de Star Wars vraiment intransigeant et un plus décontracté peuvent partager une intrigue dans ce que fait la série, sans être embourbé en rendant le contexte de toutes ces références obligatoire.

Le nouveau clan de Din Djarin. Image: Lucasfilm

Mais il est également important de considérer comment le service de fans du Mandalorian est intégré dans l’imagerie de Star Wars, plutôt que des personnages spécifiques, et ce qu’il fait avec cette imagerie. Le Darksaber est un artefact notable si vous êtes un fan de Clone Wars ou Rebels, mais pour les nombreux autres fans de Star Wars qui ne connaissent pas ces émissions, c’est juste une arme cool qui ressemble à un sabre laser. Alors que Rise est occupé à jouer avec les personnages emblématiques de cet univers, de Luke Skywalker et ses compagnons spiritueux Jedi, à Lando Calrissian et Wedge Antilles, et oui, au grand papa Sheev lui-même, les personnages de Mandalorian sont, au plus bas des niveaux, un série de copieurs.

Vous avez Din lui-même, qui ressemble à Boba Fett et, pour la plupart, agit comme lui. Vous avez l’Enfant, qui ressemble à Yoda mais qui n’est pas très explicitement Yoda. Vous avez IG-11, qui, bien que pratiquement identique à IG-88, n’est pas le même droïde assassin (à la grande frustration des collectionneurs de figurines Star Wars, sans aucun doute). Extrapolé au-delà de la plus littérale des comparaisons que vous avez des personnages comme Cara Dune – qui a littéralement l’image de la rébellion tatouée sur son visage – et le client et Moff Gideon en tant que remplaçants pour ces forces galactiques avec lesquelles nous avons fait la guerre ans. Mais ils font partie de la hiérarchie et ne les englobent pas entièrement comme le seraient des héros et des méchants comme Leia Organa et Dark Vador.

Crucialement, le Mandalorien ne propose pas simplement cette imagerie et ne dit rien de plus – semblable, disons, à la trilogie de suite qui nous donne de nouveaux TIE Fighters, de nouveaux X-Wings, de nouveaux Stormtroopers, et ainsi de suite sans vraiment commenter ce que signifie la réapparition de ces choses. au-delà de «regardez, c’est cette chose que vous connaissez et aimez, juste assez différente pour justifier une nouvelle figurine d’action.» Elle utilise les parallèles entre ces morceaux d’iconographie pour dire quelque chose d’intéressant sur notre perception d’eux. Din Djarin pourrait ressembler à Boba Fett et donc être enveloppé dans les images que nous avons évoquées dans nos têtes de ce personnage, mais il est délibérément présenté comme imparfait et imparfait comme pour percer notre idée préconçue de ces images.

Du côté plus léger, transformer le droïde assassin menaçant et pétrifiant de Taika Waiti en la baby-sitter la plus tragiquement protectrice de la galaxie est une subversion de la terreur en quelque chose de hilarant. Même Cara et le Client sont des extensions nuancées de ce que nous pouvons concevoir des personnes alignées sur l’Alliance Rebelle et l’Empire Galactique pour aller au-delà des «bons» et des «méchants» – en particulier Cara, dont le traumatisme en tant que soldat de première ligne, et sa soif de sang pour chasser les Impériaux qui ont causé ce traumatisme en premier lieu, est loin des idéalistes au cœur pur, espérons-le, que nous associons généralement en tant que rebelles.

Comment ce passé-kiillin vous traite-t-il, mon pote? Image: Lucasfilm

Ces deux approches du service fandom ont des défauts et des points forts. On peut dire que Star Wars au box-office se permet l’indulgence joyeuse de briser tous ses jouets ensemble pendant quelques heures, ce qui permet au matériel de franchise ailleurs, que ce soit The Mandalorian ou la myriade de livres, jeux, bandes dessinées et autres spectacles qui composent le tissu de son canon – pour adopter une approche plus mesurée et nuancée de ce monde, en s’attachant à détailler les grands traits peints par les films.

Ce n’est pas un cas si l’un est meilleur que l’autre, une autre guerre à mener entre des fans divisés. Au lieu de cela, il s’agit de les voir travailler en tandem pour créer une galaxie lointaine, très lointaine, texturée et variée, qui célèbre ce que nous aimons le plus dans ce monde tout en y ajoutant toujours de nouvelles choses et de nouvelles perspectives.

