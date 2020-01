Comment The Witcher de Netflix gère le sexe et l’intimité dans la fantaisie

Yennefer (Anya Chalotra) et Geralt (Henry Cavill) partagent un moment intime. Toutes les images: Netflix.Image: Netflix

Les films fantastiques, les spectacles, les jeux vidéo et les livres destinés à un public adulte ont tendance à répéter les mêmes erreurs en ce qui concerne la manière dont ils décrivent la sexualité: exploiter le corps féminin tout en adhérant à des notions archaïques de ce qu’était le sexe au Moyen-Âge en L’Europe . (Bonjour, Game of Thrones.) Mais la dernière saga fantastique, The Witcher, nous a donné un spectacle qui aborde le sexe fantastique d’une manière plus nuancée et, bien, humaine.

Quand j’ai regardé la première saison de The Witcher, la plus grande surprise (à part les trucs time-wimey) a été la façon dont elle gérait les scènes de sexe et de nu. Ils étaient … plutôt bons. Pas parfait, ça va, mais mieux que ce que nous avons vu dans le passé. C’était rafraîchissant parce que non seulement nous sommes habitués à la sexualité et à l’exploitation allant de pair dans des sagas fantastiques axées sur les adultes, mais cela était basé sur une série de livres et une franchise de jeux vidéo qui avait son lot de problèmes – que ce soit l’auteur Andrzej L’amour de Sapkowski pour décrire les seins féminins ou comment les conquêtes sexuelles de Geralt étaient des cartes à collectionner dans le premier jeu.

Les histoires fantastiques basées sur la tradition européenne, incarnées par le Seigneur des Anneaux, s’inspirent fortement de la période médiévale. Le problème avec cela est parfois que les créateurs ressentent le besoin de conserver les normes obsolètes de l’époque au lieu de … créer le monde qu’ils veulent. Même s’il s’agit d’histoires où les elfes, les nains et la magie existent, les sagas de fantaisie d’inspiration européenne s’appuient sur cette notion qu’elles doivent être «historiquement exactes». Souvent, cela signifie rendre les femmes asservies et retirer complètement les personnes de couleur du récit. Et quand il s’agit d’histoires pour adultes, cela se traduit souvent par une mauvaise gestion des personnages marginalisés en présentant des cas de violence sexuelle, d’exploitation des travailleurs du sexe et de discrimination systémique.

The Witcher n’est pas exempt de ces problèmes, le premier épisode étant le plus flagrant. Non seulement Renfri partage le fait qu’elle a été violée par l’homme de Stregobor dans le cadre d’une prophétie, mais nous avons un groupe de femmes nues en tant qu’œuvres d’art «vivantes» dans sa tour pour que Stregobor puisse les regarder quand il lui plaît. Cela me faisait craindre que nous n’obtenions, en effet, un autre Game of Thrones parce qu’il apparaissait comme un autre fantasme axé sur les adultes où le corps des femmes est traité comme un pansement. Dans l’ensemble, il y a beaucoup plus de femmes nues que d’hommes dans la série, qui comprend la nudité frontale pour les figurines, bien que ce soit la même chose pour Hollywood.

Vous pouvez voir Cahir regarder en arrière-plan, mais Doppler ne le remarque pas au début. Image: Netflix

Nous ne voyons pas vraiment le cul d’un homme avant l’épisode cinq, que je considérerais comme le meilleur épisode de la série jusqu’à présent dans la façon dont il représente la sexualité. Ici, nous obtenons un exemple positif de sexualité représentative. Dans «Bottled Appetites», réalisé par une femme (Charlotte Brändström), nous rencontrons un Doppler (un métamorphe) qui prend la forme d’un jeune homme. Nous les voyons jeter leurs vêtements et admirer leur corps dans un miroir. Il est rare dans la fiction de voir des hommes admirer leurs corps nus, ou même de les mettre en valeur en dehors d’un contexte sexuel. Habituellement, le «regard» d’un film ou d’une émission sur le corps des hommes se limite à les regarder accomplir des exploits physiques, comme s’entraîner (comme nous l’avons tristement vu dans 50 nuances plus sombres).

Dans le même épisode, Yennefer utilise sa magie pour aider un couple atteint de dysfonction érectile dans le cadre de ses efforts pour «guérir la ville» de sa répression sexuelle. Dans le cadre de sa quête (et aussi de vengeance), elle lance plus tard un sort pour créer une fête orgie pour les habitants de la ville. C’est un peu drôle à regarder, car cela implique en grande partie des mouvements de main mimés et des mouvements répétitifs fluides – presque comme une danse – mais cela semble définitivement différent de celui de Westworld. Personne n’a de relations sexuelles avec pénétration, du moins pas explicitement. C’est un groupe de personnes qui apprécient le corps de l’autre, lentement et sensuellement. Cela dit, il est toujours problématique d’influencer par magie les autres pour qu’ils s’engagent dans des pratiques sexuelles.

Dans The Witcher, les rapports sexuels ont un but. Nous ne visitions pas les maisons closes pour regarder des personnages secondaires frapper des travailleuses du sexe au hasard, comme dans Game of Thrones ou Westworld. On n’avait pas l’impression que le sexe était là pour titiller ou servir le regard masculin. C’était quelque chose que Lauren Schmidt Hissrich, showrunner, avait précédemment déclaré être une priorité pour elle dans la réalisation de la série. “Dès le début, j’ai dit que les scènes de sexe de The Witcher seraient toujours montrées pour une raison, nous ne montrerions pas le sexe comme un moyen d’exploitation, de pouvoir ou de choc. C’est quelque chose dont je suis très fier », a déclaré le showrunner à Hobby Consolas (traduit de l’espagnol via Redanian Intelligence).

Ce sol doit être froid comme l’enfer.Image: Netflix

Il n’y a que quelques scènes de sexe dans la première saison de The Witcher. Le premier est entre Yennefer (Anya Chalotra) et Istredd (Royce Pierreson) dans le troisième épisode (je n’inclus pas la scène entre Geralt et Renfri comme cela était implicite, non montré). Cette scène a servi à représenter le désir de Yennefer pour le pouvoir, le contrôle et la validation, jusqu’à ce qu’elle ignore la demande d’Istredd de rejeter la vision des sorciers regardant leur acte. Et comme Kristen Lopez l’a noté dans son article sur la façon dont The Witcher aborde les récits sur le handicap, il était puissant car il contournait les intrigues traditionnelles qui décrivent les femmes handicapées comme des êtres non sexuels (bien que Lopez ait d’autres préoccupations au sujet de la série).

«Dans les récits sur le handicap impliquant des femmes, la déformation physique est la norme, ce qui situe souvent ces personnages comme des êtres non sexuels. C’est la croyance erronée qu’une femme pourrait voir au-delà des défis d’un homme handicapé, mais un homme ne peut pas voir une femme au-delà de son apparence », a écrit Lopez pour io9. «Dans ce cas, Yennefer s’engage dans une relation sexuelle alors qu’elle est physiquement handicapée. Elle peut être un être sexuel qui se sent assez à l’aise pour partager cette partie d’elle-même avec une autre et être handicapée, les deux ne sont pas en désaccord. »

L’autre scène de sexe majeure est le moment où Yennefer et Geralt font l’amour après avoir survécu à la rencontre avec les djinns dans “Bottled Appetites”. La musique était amusante et l’ambiance était idiote, Jaskier et Chireadan regardant par la fenêtre. Cependant, tout comme la scène orgie précédente, elle déguisait un problème plus important dans la mesure où la chimie sexuelle de Geralt et Yennefer était (peut-être) sous influence. Il était sous-entendu que leur connexion avait été fabriquée par le dernier djinn de Geralt, dont Yennefer a finalement rompu la relation.

The Witcher gère le sexe et la sexualité fantastiques de manière rafraîchissante, en jouant avec des tropes qui ressemblent à Game of Thrones. Le sexe semble humain et naturel, servant (principalement) l’histoire et les personnages au lieu d’être simplement un moyen de gagner cette note NSFW. Tout comme The Magicians, il traite le sexe comme une expérience et (le plus souvent) évite le regard masculin en faveur de quelque chose de mieux. Cela dit, la série peut continuer à croître et à s’améliorer dans la façon dont elle montre la sexualité dans la saison deux et au-delà. La quantité de nudité entre les hommes et les femmes devrait être égalisée et il devrait y avoir un espace pour les relations non hétérosexuelles (comme nous l’avons vu dans American Gods).

Peut-on aussi voir le cul du Witcher? Je suis sûr qu’Henry Cavill a une clause dans son contrat ou quelque chose, mais peu m’importe si c’est un double bout à bout. C’est à cela que sert Joey Tribbiani.

La première saison de The Witcher est actuellement disponible sur Netflix, et elle a déjà été renouvelée pour la saison deux.

