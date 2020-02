Comment tirer le meilleur parti de l’événement «Rare Chest Riches» de Borderlands 3

Capture d’écran: Gearbox

Il n’y a vraiment qu’une seule raison pour laquelle les gens jouent à Borderlands 3, et ce n’est pas l’histoire. Ce sont les armes. Et en ce moment, il y a plus de pistolets impressionnants que vous ne pouvez secouer un Claptrap.

Les jeux Borderlands proposent une quantité d’armes époustouflante. C’est un peu leur truc. Le premier jeu comprenait 17,75 millions d’armes différentes. Dans la publicité avant le lancement, Borderlands 2 a vanté avec insolence un total de «870 gajillions» d’armes à feu. (Vérification des faits: Pas un vrai nombre.) Pour Borderlands 3, le développeur Gearbox a composé jusqu’à un milliard de choses. Paul Sage, le directeur créatif du jeu, a déclaré dans une récente interview que la dernière entrée comprend vraiment plus de 1 000 000 000 d’armes individuelles. (Quant à la façon dont un développeur peut implémenter 10 figurines d’objets uniques dans un jeu, les armes dans les jeux Borderlands sont générées de manière procédurale.)

Les armes à feu (et les équipements tels que les boucliers ou les mods de classe) dans Borderlands 3 sont filtrés en cinq catégories à code couleur. La substance blanche est la plus faible et la plus courante. Le vert est un peu mieux et un peu moins courant. L’équipement bleu est officiellement présenté comme «rare», mais tout joueur chevronné vous dira que d’ici la fin du jeu, c’est assez courant. L’équipement bleu est très bien. L’équipement violet est en fait rare et généralement génial. L’équipement orange, surnommé à juste titre «légendaire», est le meilleur du jeu – et il est extrêmement, extrêmement rare.

Ou du moins, ça l’était.

La semaine dernière, Gearbox a lancé le mini-événement «Rare Chest Riches», une mise à jour qui, entre autres choses, augmente considérablement le taux de chute de l’équipement légendaire dans des coffres rares jusqu’au jeudi 13 février. De peur que vous ne pensiez que c’est un gambit de relations publiques pour amener plus de gens à jouer au jeu … eh bien, bien sûr, c’est peut-être exactement cela. Mais vous pouvez vraiment obtenir une tonne d’équipement légendaire en ce moment.

Qu’est-ce qu’un coffre rare exactement?

De manière générale, les coffres rares – ou coffres rouges, pour utiliser la nomenclature du jeu – se trouvent en battant des boss, en accomplissant des quêtes secondaires ou en explorant hors des sentiers battus. La plupart des zones Borderlands 3 en ont trois; certains en ont moins. Vous pouvez voir exactement combien de coffres rouges se trouvent dans une zone particulière en ouvrant la carte, en sélectionnant une zone spécifique et en cliquant sur le joystick gauche.

Un coffre rare (ou rouge) dans la périphérie de Meridian. Capture d’écran: Boîte de vitesses (Kotaku)

Une fois que vous avez pillé un coffre rouge, vous ne pouvez plus le piller pendant cette session de jeu. Même si vous quittez une zone – ou changez de planètes – et revenez, vous ne pouvez toujours pas rouvrir un coffre rouge. Mais il y a une faille: quittez le menu principal et rechargez le jeu, et la plupart des coffres rouges seront réinitialisés. Vous pouvez utiliser cette astuce pour les piller à plusieurs reprises à votre guise – ou au moins jusqu’au matin du 13 février, lorsque Rare Chest Riches prendra fin.

Gearbox ne partage pas d’informations sur le taux de chute légendaire dans les coffres rouges et a refusé de dire à Kotaku à quel point il avait été augmenté pendant cet événement. Cependant, chaque lambeau de preuves anecdotiques disponibles suggère qu’en ce moment, il a augmenté de 870 gajillions pour cent.

Faites défiler Borderlands 3 Reddit pendant quelques secondes et vous trouverez post après post après post des joueurs trouvant des coffres qui sont absolument chargés avec de l’équipement orange. Certains joueurs ont même eu la chance de trouver des coffres avec cinq (cinq!) Pièces d’équipement légendaire.

Pour ce que ça vaut, de tous les coffres rouges que j’ai ouverts ces derniers jours – et ça fait beaucoup – j’ai trouvé au moins une pièce d’équipement légendaire dans tous sauf un. (C’était à Carnivora. Va te faire foutre, Carnivora.)

En d’autres termes, Rare Chest Riches est le meilleur simulateur agricole de 2020.

Où puis-je trouver facilement des coffres rouges?

Ça dépend. Si vous en êtes à votre première partie, vous tomberez naturellement sur de nombreux coffres rouges. Et grâce à cet événement, vous obtiendrez un bien meilleur butin que si vous aviez joué au jeu en septembre, lors de sa sortie. Profitez-en. Nous, les adopteurs précoces, ne sommes pas jaloux. Vraiment. Nous allons bien.

Un coffre rare dans le QG d’Atlas. Capture d’écran: Boîte de vitesses (Kotaku)

Pour ceux qui ont déjà terminé l’histoire principale – et si vous cultivez des légendaires, c’est probablement vous – il y a quelques choses que vous pouvez faire pour obtenir un équipement orange sans trop de temps.

Tout d’abord, vous voudrez activer Mayhem. Cela garantira que les ennemis, les quêtes secondaires et le butin atteignent le niveau de votre personnage, pas la zone dans laquelle vous vous trouvez. Les ennemis sont améliorés avec des points de vie, des boucliers et des armures accrus – et pour vos efforts, vous gagnerez plus d’argent, d’Eridium et de points d’expérience. Il existe de nombreux niveaux de Mayhem, mais même en réglant le jeu sur Mayhem 1 (le niveau le plus bas), vous devriez redimensionner le coffre rouge de manière appropriée.

Un coffre facilement trouvé se trouve sur Promethea, dans la périphérie de Meridian. Accédez à la station de voyage rapide qui n’est pas le pod de dépôt. Sortez du tunnel, entrez dans le déversoir et tournez immédiatement à gauche. Il devrait y avoir une plate-forme suspendue. Prenez l’ascenseur et tuez tous les ennemis. À l’extrémité de la plate-forme, en bas d’un escalier sur le côté gauche, vous trouverez un conteneur d’expédition éclairé par une lumière violette. Allez-y. Vous trouverez un coffre rouge à l’intérieur.

Voici la pièce éclairée en violet que vous recherchez. Capture d’écran: Boîte de vitesses (Kotaku)

Une autre paire de coffres rouges faciles ne vous oblige même pas à quitter la planète. Restez sur Promethea et allez au siège d’Atlas. Si vous avez terminé l’histoire principale [spoiler warning], Atlas HQ devrait être dépourvu d’ennemis, à l’exception d’un gars: Katagawa Jr. Parcourez la carte, ce qui devrait être un jeu d’enfant car il n’y a personne sur votre chemin, jusqu’à ce que vous arriviez à la suite exécutive. Lâchez-vous dans la zone de combat des boss et battez Katagawa Jr. dans l’oubli. (Oui, lors d’un jeu de vanille, il est une sorte de douleur dans le cul. Mais si vous êtes équipé d’un équipement de fin de partie, il ne devrait pas être trop dur.) Une fois que vous gagnez, vous pouvez trouver deux coffres rouges dans la salle qui s’ouvre.

Le premier est bien en vue, à droite de la machine à déplacement rapide orange, dans la partie de la pièce qui ressemble à ce qui se passerait si RoboCop concevait un salon en contrebas de style années 70. Vous ne pouvez pas le manquer. L’autre est un peu plus difficile à trouver: dirigez-vous vers l’ascenseur maintenant ouvert dans le couloir. Ensuite, plutôt que de le ramener au dernier étage, franchissez les portes latérales et tournez immédiatement à gauche. Il devrait y avoir un coffre rouge.

Voici où vous pouvez trouver l’un des coffres rouges dans Atlas HQ. Capture d’écran: Gearbox (Kotaku)

Mais certains des coffres rouges les plus facilement accessibles se trouvent dans l’une des premières zones du jeu: The Droughts. Vous pouvez en trouver deux très proches de la machine principale à déplacement rapide. Apparaissez dans la zone et vous verrez une machine à munitions Marcus dans une zone clôturée juste en face de vous. Il y a un arbre vertical juste derrière. Menu déroulant. Vous trouverez un coffre rouge dans cette pièce.

Le second est au-dessus du garage d’Ellie, les sept marches à droite de la machine à munitions de Marcus. Plutôt que de passer par le garage, dirigez-vous vers le côté gauche de celui-ci. Vous verrez un bus touristique qui a clairement connu des jours meilleurs. Sautez dessus et sautez de là jusqu’au toit. Tournez à droite et passez par-dessus la planche de crête brisée et vous verrez un autre coffre rouge. Ce saut sur le toit peut être frustrant, mais j’ai trouvé que sprinter et viser le coin inférieur faisait l’affaire.

Pour accéder au garage d’Ellie, visez la partie inférieure du toit. Capture d’écran: Boîte de vitesses (Kotaku)

Une autre stratégie pour tirer le meilleur parti de Rare Chest Riches consiste à désactiver Mayhem. Oui, je sais que je viens de vous dire de l’allumer. Sans cette option, tout butin des coffres rouges ne sera pas adapté à votre niveau. Mais le revers de la médaille est que vous pouvez facilement traverser les zones de jeu à un niveau élevé, en éliminant les ennemis comme vous êtes John Wick et en chargeant de l’équipement légendaire de niveau inférieur au fur et à mesure. Ensuite, vous pouvez tout déposer dans votre banque, où vos personnages alternatifs peuvent choisir leur équipement légendaire de différents niveaux, peu importe où ils se trouvent dans le jeu.

Ou, vous pouvez simplement jouer le jeu avec un remplaçant. Après tout, avec tous les équipements légendaires, c’est le meilleur moment pour le faire.

Comment l’événement Rare Chest Riches vous a-t-il traité? Avez-vous trouvé d’autres excellents moyens d’obtenir rapidement du matériel légendaire?

