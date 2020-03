Comment Train Simulator a guéri le rêve d’enfance brisé d’un PDG

Paul Jackson, le PDG de Dovetail Games, développeur d’une gamme de simulateurs de train et de pêche, a précédemment ciblé des publics apparemment de niche.

En 2000, les jeux vidéo étaient principalement considérés comme un passe-temps masculin. Tous les magazines étaient destinés aux hommes, tous les articles sur les jeux étaient des hommes qui écrivaient pour les hommes, et tous les jeux visaient ce même groupe démographique.

Les Sims étaient une valeur aberrante à cette époque – un jeu conceptualisé par les femmes et avec les femmes comme public cible principal. Jackson, à l’époque où il travaillait pour EA, a aidé à lancer la série au Royaume-Uni.

“Ce qui était intéressant, c’est que nous avons pu voir que des jeunes femmes jouaient à des jeux vidéo, mais elles ne les achetaient pas”, me dit Jackson alors que nous nous asseyons ensemble dans la salle de conférence de Dovetail. «Ils les faisaient acheter pour eux, et nous avions donc tout un programme pour atteindre les jeunes femmes à travers des magazines comme Sugar et Bliss.

«Je me souviens avoir été dit que j’étais fou de publicité dans ces magazines, car cela n’avait jamais été fait auparavant. Mais nous avons contacté ce public, et cela a vraiment fonctionné. Plus de personnes en Grande-Bretagne l’ont joué en pourcentage que n’importe quel autre pays du monde. »

Le terrain original pour Les Sims était une maison de poupée virtuelle. Et bien qu’il puisse être assez lâche en tant que «sim», il partage beaucoup de lignage avec les jeux de simulation traditionnels, en vous attendant à microgérer tous les aspects de la vie de vos sims. En ce qui concerne la gestion de Dovetail, l’objectif était de cibler un autre marché de niche chez les fans de trains, alors que le pitch d’origine était: “À quoi ressemblerait un train virtuel?”

«Ils finissent par être des choses très différentes de ce concept initial», explique Jackson. “Les Sims sont certainement allés dans la direction où ils sont allés, et Train Simulator est devenu beaucoup plus une question de recréer, de simuler dans un sens très dur, le monde. Mais au fond, c’était «maison de poupées, train». »

Bien que le PDG d’une entreprise prospère soit quelque chose auquel beaucoup aspireraient, le développement de jeux n’était pas le premier choix de carrière de Jackson. En fait, son travail de rêve était d’être un vrai conducteur de train honnête à Dieu. La seule chose qui l’a arrêté sur ses traces est le fait qu’il est daltonien, comme moi et huit pour cent de la population masculine mondiale. Pourtant, même si le rêve de Jackson s’était réalisé, il ne l’aurait pas été tout à fait comme il l’avait imaginé comme un enfant aux yeux écarquillés regardant avec envie vers les pistes.

“Il n’y a que deux gros problèmes avec mon rêve, et c’est toujours mon rêve”, dit-il. «Quand j’avais quinze ou seize ans, les trains que je voulais conduire étaient partis. Ils n’étaient pas partis depuis longtemps. Vous savez, les trains à vapeur que je voulais conduire n’étaient partis que depuis vingt ans, mais ils étaient partis. Je voulais me lever à six heures du matin et conduire à sept heures à Manchester. C’était la vie que je voulais. Et cela avait disparu, donc c’était impossible à faire. »

Avec la technologie, cependant, rien n’est impossible.

Jackson est vraiment enthousiasmé par les trains. Il regarde les personnes qui les conduisent avec respect, notant comment ils détiennent des milliers de vies entre leurs mains chaque jour, et comment, pour le passager, le processus de passage de A à B peut sembler automatisé, même si ce n’est pas du tout le cas. C’est la précision qui crée cette illusion – frapper chaque virage à la bonne vitesse et tirer dans la station de sorte que toutes les portes soient alignées avec la plate-forme.

“Ce qu’ils font est incroyablement important, et ils sont presque une race à part, les conducteurs de train, lorsque vous passez du temps avec eux”, dit Jackson. «Il est difficile d’exprimer à quel point ils sont axés sur la sécurité, à quel point ils sont axés sur le professionnalisme et ce devoir envers leurs clients, leurs passagers, de les ramener chez eux en toute sécurité. Et cela se produit de manière inattendue.

«Je me souviens d’avoir discuté avec le meilleur pilote, le chef des trains sur Virgin West Coast. Nous étions debout en train de prendre un café dans la zone du train de l’équipage, et il a remarqué une mare d’eau, de la taille d’un iPhone au sol. Et essentiellement, il a juste dit: «Tout le monde s’arrête, prenez du recul.» Il a lui-même la serviette, n’a appelé personne. Il a obtenu une serviette, il l’a essuyée, et une fois le revêtement de sol en sécurité, il a dit: «Bon, d’accord, c’est parti. Parlons à nouveau. »

«Le conducteur est assis là, conduit le train à 140 milles à l’heure, et il a des alarmes qui doivent réagir, il a des signaux qui lui parviennent. Il ressemble plus à un pilote de ligne qu’à un pilote de ligne. Je me suis assis dans les cabines des avions, et les avions sont des créatures fabuleuses, maintenant, qui font la plupart des vols eux-mêmes. ”

Dovetail estime qu’il y a environ 100 millions de fans de trains comme lui dans le monde, et le développeur espère réaliser ces mêmes rêves d’enfance que Jackson a été contraint d’abandonner. Il espère également que les jeux atteindront leur public cible, infectant plus de gens avec un enthousiasme pour les trains et les chemins de fer.

«J’espère vraiment que cela contribuera à étendre le fandom du train», me dit-il. «Dans le fond, le train fandom est une bonne chose. Il n’y a aucune violence qui y est attachée. Il n’y a pas de dépendance. Il y a tellement de mauvaises choses dans le monde, et former sûrement des fans, en plus de lire des livres et d’être un fan de football, ce sont toutes de bonnes choses qui devraient être célébrées et étendues aux personnes intéressées. »

La non-violence fait partie des valeurs fondamentales de Dovetail – créer des expériences qui procurent une joie pure au monde, sans se glisser dans les thèmes les plus sombres dans lesquels beaucoup de superproductions se penchent.

“Aucune critique de qui que ce soit d’autre et de ce qu’ils font, mais ce que nous faisons, nous voulons améliorer la vie des gens”, explique Jackson. “Et je ne crois pas que les armes à feu aident les gens à trouver cela, par exemple. Ce n’est pas ce que je veux faire de ma vie. Et j’y suis allé, tu sais. J’ai été dans des entreprises, j’ai vendu des jeux avec des armes à feu. Je ne m’excuse pour rien de tout cela. Je dis juste, maintenant que je suis dans ma propre entreprise, ce n’est pas ce que je veux faire. “

Certains diront que les jeux vidéo existent pour échapper à la réalité, tandis que d’autres soutiendront que ce sont des fantasmes de pouvoir et d’autres diront qu’ils sont de l’art. Mais il existe d’autres types de fantaisie en dehors d’exercer une domination physique sur une autre personne, comme se lever à 6 heures du matin pour conduire un train à Manchester, ou faire atterrir une énorme carpe sans acheter l’équipement coûteux.

Le but de Dovetail est de servir ces gens qui rêvent de se faufiler le long des pistes. Une partie de cet espoir vient du rêve de Jackson de devenir conducteur de train, et une partie de cela vient de ses expériences en aidant à mettre en place le système de classification PEGI.

«La mise en place du système PEGI a été une véritable révélation pour moi, car elle m’a fait me concentrer sur la puissance des jeux vidéo en tant que média», se souvient-il. «Quelle forme d’art puissante ils sont, et comment les formes d’art ont vraiment un impact sur les gens. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière, “Nous ne sommes que des jeux.” À l’époque, il y avait des gens dans le pays qui pensaient toujours que les jeux n’étaient que des jeux, et donc plutôt hors de propos. Nous avions tous été goudronnés avec le même pinceau que celui des bandes dessinées dans les années 50 et 60. Et cela m’a obligé à m’engager à plein temps dans le côté positif et le côté négatif des jeux vidéo. Personne n’y pensait. »

Même maintenant, en 2020, l’industrie des jeux a tendance à contenir des exemples positifs de jeux – où une expérience de jeu a aidé quelqu’un à faire face à une tragédie ou où une histoire a ouvert quelqu’un à une nouvelle façon de penser. Mais si cela est vrai pour les effets positifs, nous devons être ouverts au fait que les jeux peuvent également nous affecter négativement, sans les défendre par réflexe chaque fois que quelqu’un se prononce contre eux.

Je pense qu’une partie de cette défensive est due à la façon dont les jeux étaient traités à l’époque, mais aussi à des studios comme Dovetail et des jeux indépendants comme Stardew Valley – des expériences pures existent et ne produisent que des vibrations positives dans le monde . Ce sont des preuves que les jeux sont une force du bien, sûrement? Mais il faut regarder des deux côtés.

Les jeux vidéo concernent les émotions – ce sont les sentiments dont nous nous souvenons le plus, que ce soit l’excitation, la peur, la crainte ou la relaxation. Les Sims sont uniques en ce sens, car ils concernent souvent des tâches subalternes ou la maîtrise de quelque chose de spécifique que beaucoup de gens font comme un travail réel dans le monde réel. Quelle émotion Dovetail espère-t-elle susciter avec ses simulations de train pacifiques?

“Nous n’essayons pas de forcer les émotions de nos clients”, explique Jackson. «Nous avons laissé leurs émotions émerger. Je peux vous dire ce que je ressens, et cela s’est produit pour moi l’autre jour quand je conduisais un train au-dessus des Pennines dans Train Sim World.

«Donc, j’étais au-dessus des Pennines, et je descendais de l’autre côté, je conduisais un train assez lourd. C’était une locomotive qui avait été construite en 1950, donc sa suspension n’était pas aussi bonne qu’une suspension de train moderne. Et j’ai coupé le courant, et je roulais juste sous les feux verts, et la locomotive a commencé à dévier alors que nous montions dans les courbes, et elle commençait vraiment à trembler et à rouler alors que nous descendions. Et juste ce sentiment de “Oh mon Dieu, je suis vraiment là.” C’était passionnant. C’était complètement excitant pour moi d’être à cet endroit à ce moment-là. J’ai complètement perdu le contact avec l’endroit où j’étais, quand j’étais. Et j’étais là en train de faire cette chose, et c’était juste un incroyable sentiment d’excitation. Et je me suis dit: «Oh, oui. C’est ça. C’est tout, nous l’avons craqué là-bas, nous l’avons réellement craqué. »»

Bien que Train Sim World ne simule pas les collisions ou un train qui déraille, il y a un léger danger que vous puissiez sortir de la voie, à quel point la simulation se termine, mettant ainsi fin au plaisir. C’est donc moins une excitation traditionnelle qui vient d’une peur de l’échec, mais plutôt un sentiment global d’exister à cet endroit. J’ai toujours trouvé fascinant de voir comment être dans un espace virtuel que vous avez déjà vu dans le monde réel – que ce soit la version d’Assassin’s Creed 2 à Venise ou de GTA 5 à Los Angeles – augmente votre plaisir d’exister virtuellement. Même les nuages ​​virtuels peuvent être plus séduisants que de regarder par la fenêtre.

“Je ne peux rien faire de tout ça, je ne suis pas ce type. Je ne suis pas technique “, explique Jackson à propos de son rôle dans la recréation de ces chemins de fer virtuels. «J’ai une vision, puis j’emploie des gens beaucoup plus intelligents que moi pour essayer de concrétiser cette vision. Je peux être le gars qui dit: «Voici ce que nous faisons.» Je veux dire, je me retourne et regarde tous ces trucs géniaux, et cela me passionne complètement parfois. Nous venons donc de publier East Coastway, qui est la plus photo-réelle, à mon avis, l’expression des trains sur cette ligne le long de la côte sud de l’Angleterre, et je la regarde et je pense: “ Comment diable avons-nous fait cela ? Comment avons-nous fait ça? Comment pouvons-nous intégrer cela dans une console? »»

Alors, où se situe l’avenir des types de simulations proposées par Dovetail? Les jeux traditionnels se battent tous pour des graphismes plus fidèles, mais nous finirons par atteindre le photoréalisme et nous n’aurons nulle part où aller. Comment un genre comme celui-ci évolue-t-il dans ce scénario?

«Pour le moment, Train Sim est vraiment très concentré sur l’expérience de conduite», explique Jackson. «Mais qu’est-ce que d’être un vrai pilote et de mener une carrière complète? Vous savez, nous n’avons pas encore exploré cela en profondeur. À quoi cela ressemblerait-il d’être un fan de train qui est toujours à l’école et fait l’expérience de son fandom de train en se tenant sur une plate-forme ou en faisant un voyage? Nous n’avons pas exploré cela autant que possible.

“Ensuite, nous avons tout le monde des chemins de fer miniatures, qui est encore une autre expérience du train fandom que nous pouvons explorer au fil du temps, l’explorons très bien avec notre premier Train Simulator. Nous y arriverons sur notre deuxième Train Simulator, où vous pouvez créer vos propres environnements, ou vous pouvez affecter vos propres environnements. Et ce sont tous des domaines de cet énorme intérêt pour les trains que nous pouvons explorer pour nos clients au cours des prochaines décennies. »

Peut-être qu’un jour nous arriverons à un point où vous prendrez vos pauses-café et essuierez les déversements dangereux, en vous appuyant vraiment sur cette fantaisie de conducteur de train.