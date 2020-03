Comment transférer des données de sauvegarde Nintendo Switch vers une nouvelle console

Et si vous avez plus d’un compte?

Juste au cas où vous seriez curieux: oui, vous pouvez transférer des comptes supplémentaires de votre précédent Switch vers le nouveau, comme je l’ai fait avec mon compte Eshop japonais. Cela semble être une évidence, mais tout bien considéré, j’avais mes doutes.

Bien que nous souhaitons certainement que Nintendo ait adopté la pratique courante de vous permettre de jouer à vos jeux sur n’importe quel système avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, nous devons accepter qu’elle souhaite garder une prise ferme sur votre compte et vos achats. Est-ce que tous les tracas en valaient la peine? Le temps nous le dira. La principale caractéristique du nouveau commutateur est la batterie étendue, et cela ne s’avérera utile (ou non) qu’avec le temps.

Donc, pendant que je craque sur la combustion d’énergie au nom de la science, donnez-nous votre avis sur le Switch amélioré et le Switch Lite dans les commentaires ci-dessous.