Comment travailler à domicile

Photo: Bongkarn Thanyakij (pexels)

Au cours des prochaines semaines, alors que le coronavirus continue de se propager et que les autorités prennent des mesures pour protéger les communautés, il est probable que de plus en plus de personnes – peut-être même vous – seront invitées à travailler à domicile. En tant que personne qui le fait depuis 13 ans, je pensais partager quelques conseils sur la façon d’en tirer le meilleur parti.

La première chose à retenir avant même d’obtenir ces conseils est que le travail à domicile n’est pas un scénario paradisiaque dans le meilleur des cas, encore moins dans des circonstances comme celles-ci. Bien qu’il ait ses avantages, portez ce que vous voulez; pas de transport! – il présente également son propre ensemble de défis uniques, qui deviennent plus difficiles plus vous restez longtemps à travailler au même endroit que vous dormez.

Ça devient solitaire. Le temps peut passer à côté de vous. C’est potentiellement terrible pour votre santé, à la fois physique et mentale. Vos soins personnels pourraient en souffrir.

Ces conseils viseront donc à minimiser les effets de ces défis, tout en vous gardant suffisamment heureux (ou du moins sain d’esprit) pour continuer à prétendre / tromper les autres que vous êtes un être humain fonctionnel.

Une dernière chose: je ne suis ni médecin ni ergothérapeute. Bien que certains de ces conseils (comme les temps d’exercice) utilisent des preuves scientifiques solides, beaucoup d’entre eux sont anecdotiques, et devraient être pris davantage car je partage simplement ce qui a fonctionné pour moi et certains de mes collègues, pas quelque chose qui sera certainement applicable à vous ou votre situation professionnelle.

1. FAITES DES PAUSES

Cela vous semble fou de devoir vous rappeler de ne pas travailler, mais un environnement physique de bureau / lieu de travail vous interrompt constamment, vous appelant à tout, des réunions au gâteau gratuit. À la maison, presque toutes ces distractions sont supprimées. Il est étonnamment facile de regarder un moniteur pendant des heures sans bouger.

C’est terrible pour votre corps de toutes sortes de façons, de la circulation sanguine à la santé musculaire. Alors, de temps en temps, éloignez-vous de l’écran. Levez-vous, promenez-vous, bougez vos bras et vos jambes. Réglez une minuterie sur votre téléphone si vous le devez, assurez-vous simplement qu’une fois par heure environ, vous avez quitté votre chaise / lit pendant au moins quelques minutes.

2. NE PORTEZ PAS DE PYJAMAS

L’une des premières choses que les gens demandent quand je leur dis que je travaille à la maison, et l’une des premières choses auxquelles vous penserez probablement si on vous ordonne de faire de même, c’est «oh bordel ouais je vais dépenser tout journée en pyjama ». Ne le fais pas. Au moins au-delà du premier jour. Bien que je comprenne la nouveauté, les pyjamas sont faits pour dormir, pas pour un usage quotidien, et ils commenceront à puer très vite. Ils sont également étonnamment mal à l’aise pour s’asseoir.

Personne ne vous demande de porter un costume et une cravate dans votre salon, mais essayez de vous rappeler de mettre au moins une sorte de vêtements réguliers pendant la journée. Personnellement, je préfère les vêtements de sport (un bon survêtement comme Nike Tech Fleece en hiver ou des matériaux anti-transpiration doux comme des vêtements de course / football en été), qui ont tendance à être le truc le plus confortable pour rester assis pendant des heures.

Au-delà de l’aspect de respect de soi, cela se rattache également à des trucs de routine dans lesquels j’entrerai dans une minute.

Photo: Photos d’orignaux (pexels)

3. VOUS AVEZ TOUJOURS BESOIN DE BROSSER VOS DENTS

Ici, étrangement, c’est l’une des choses les plus faciles à oublier quand vous n’avez jamais à quitter la maison. Beaucoup de nos activités de soins personnels, de la douche au brossage des dents en passant par le rasage, reposent sur le fait que nous devons nous préparer à un moment précis pour quitter la maison pour le travail (ou l’école). Lorsque cette routine a disparu, il peut être étonnamment facile de glisser dans un vide d’inactivité. C’est super dégoûtant, alors ne le faites pas. Même si vous n’êtes pas autorisé à aller travailler pendant une semaine ou deux, en ce qui concerne l’hygiène personnelle, faites comme si. Cela comprend le brossage de vos cheveux.

4. CRÉER UNE ROUTINE

Beaucoup de points ci-dessus ont leur genèse dans la même chose: le travail à domicile se débarrasse de tellement de notre routine quotidienne que cela peut être difficile d’adapter votre vie pour y faire face. Si cela se produit, il est temps de créer le vôtre. Réglez votre alarme pour une heure de réveil spécifique. Si vous n’avez pas d’heure de départ prédéterminée pour le travail (je commence par exemple à 8 h du lundi au vendredi), faites-en une vous-même et respectez-la.

Quant à tout ce qui se passe pendant la journée, n’oubliez pas de manger et de vous rafraîchir en temps normal. Je m’assure de prendre le petit déjeuner avant 7h30 donc je suis prêt pour le travail. Je fais du café fraîchement moulu tous les jours à 10h30, en partie parce que j’ai besoin de caféine d’ici là, mais surtout parce que le rituel de faire le café lui-même m’éloigne de mon bureau, concentré sur quelque chose qui n’est pas lié au travail et mène spécifiquement à une belle pause de 15-20 minutes.

Je déjeune à 13h, c’est aussi quand je sors dehors et que je fais de l’exercice (plus à ce sujet dans une minute), puis je reprends le café à 15h, et à 17h j’ai fini. Ceux-ci peuvent ressembler à de petits jalons pathétiques si vous n’avez jamais travaillé à la maison, mais ils sont essentiels pour éviter que le temps ne devienne un brouillard épais et boueux dans lequel vous vous perdez.

5. CRÉER DES LIMITES (SI VOUS POUVEZ)

Lié à l’idée de créer votre propre routine est de déterminer quand elle commence et quand elle se termine. Si votre travail vous le permet, veuillez vous en tenir à un début et à une fin définis de votre journée de travail. Je sais qu’à mes débuts à Kotaku, je travaillais parfois officieusement de 12 à 14 heures par jour, incapable de dériver entre l’heure et l’horloge, et cela avait des effets dévastateurs sur ma santé personnelle et ma vie sociale.

J’ai trouvé que la meilleure façon d’aborder ces limites est de lier l’idée de «travail» à une chose ou à un endroit précis. Pour moi maintenant, c’est mon bureau, mais pour vous au cours des prochaines semaines, cela pourrait être juste votre ordinateur portable, ou même des applications spécifiques sur votre téléphone. Ne les utilisez pas avant qu’il ne soit temps de commencer à travailler et lorsque l’horloge sonne à 5 (ou à chaque fois!), Fermez-les et partez.

Cela semble insignifiant, mais les limites entre vous et ces appareils ou plates-formes doivent être définies comme les limites physiques entre votre domicile et votre bureau ou lieu de travail. Sinon, votre travail bourdonnera toujours autour de vous en arrière-plan, ce qui aura toutes sortes de conséquences merdiques.

Photo: Mabel Amber (pexels)

6. EXERCICE

Quand j’ai dit se déplacer dans le conseil n ° 1, je le pensais dans le sens le plus basique. Levez-vous, agitez un peu les bras, allez dans la cuisine et revenez. Mais vous aurez aussi besoin de faire de l’exercice si vous voulez rester sain d’esprit tout en travaillant à domicile.

Par exemple, je promène mon chien deux fois par jour, je fais du vélo cinq jours par semaine et je vais au gymnase pour m’entraîner avec des poids trois jours par semaine. Je joue également au football semi-compétitif pour un club local, ce qui implique ses propres programmes de fitness. Brian Ashcraft, de Kotaku, qui travaille également depuis chez lui depuis plus d’une décennie, a son propre régime, allant pour des promenades le matin suivies de squats et de pompes toutes les demi-heures tout en travaillant, puis sautant des crics toutes les heures.

Cela semble beaucoup, mais c’est le minimum absolu, lui et moi devons rester en bonne santé, car presque tous les autres moments, vous ne faites pas d’exercice en travaillant à la maison, vous êtes assis sur le cul à la maison. Et plus vous êtes assis longtemps sur le cul, plus vous avez de chances de prendre du poids (et de développer des problèmes avec votre posture / vos muscles).

Faire de l’exercice en travaillant à domicile ne consiste pas seulement à rester en bonne santé physique. Coupé de beaucoup de contacts sociaux traditionnels, le travail à domicile peut parfois vous faire vraiment mal, donc l’exercice aide à libérer suffisamment d’endorphines pour vous garder fonctionnel.

Assurez-vous simplement d’être en sécurité en le faisant, en fonction de votre niveau de forme physique et du niveau de verrouillage ou de quarantaine dans lequel vous vivez au moment de la publication. Si vous avez le droit de courir ou de rouler dehors, parfait. Si vous vivez dans un endroit densément peuplé et que vous préférez faire de l’exercice à l’intérieur, c’est moins parfait, mais dans ce cas, YouTube regorge de vidéos d’exercices à domicile qui devraient vous aider.

7. RESTEZ EN CONTACT (SI VOUS POUVEZ)

Les appels vidéo peuvent être une douleur dans le cul pendant que vous êtes au bureau, mais si vous êtes coincé à la maison pendant une semaine ou plus, vous pourriez vous attendre à les voir. Non seulement il est beaucoup plus facile (et plus rapide) de discuter de quelque chose avec quelqu’un en personne, plutôt que par e-mail ou avec un service comme Slack, mais il est agréable d’avoir des contacts humains si vous en avez manqué.

J’ai découvert au cours de la dernière décennie que le travail à domicile a tendance à me faire manquer toutes les formes de contacts sociaux, pas seulement les bons, car sans eux, vous commencez à devenir un peu brumeux et à dépendre de la communication en ligne, et comme nous tous sais, la communication en ligne est le pire.

Et non, votre chat ne compte pas comme un contact humain.

8. SOYEZ SÛR!

Ce dernier conseil est également le plus important. Ce ne sont pas des circonstances normales que nous traversons en ce moment, et presque personne n’a d’expérience sur la façon de faire face à une situation comme celle-ci. Donc, bien que ce soient tous des conseils sur la façon de rester au courant des choses tout en faisant quelque chose d’aussi banal que de travailler à domicile, chacun d’entre eux prend un siège arrière au conseil plus général de s’assurer que vous tenez compte des conseils du gouvernement local et du département de la santé sur la façon dont pour minimiser le risque de contracter COVID-19, que vous trouverez lié ci-dessous.

