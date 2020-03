Comment traverser la rivière dans Animal Crossing New Horizons en fabriquant le poteau de saut – HITC

Un guide pour traverser la rivière dans Animal Crossing New Horizons en fabriquant le poteau de voûte afin que vous puissiez explorer davantage votre paradis en devenir.

Animal Crossing New Horizons a lancé un record de ventes au Royaume-Uni, ce qui n’est pas trop surprenant étant donné que la série est populaire et que les gens ont désormais plus de temps libre que jamais. Si vous venez juste de commencer votre paradis en devenir, vous vous demandez sans doute comment traverser les rivières de votre île pour explorer et rassembler plus de matériaux. L’une des façons de le faire dès le début est de fabriquer le poteau de saut.

Avant de pouvoir penser à la traversée de la rivière dans Animal Crossing New Horizons, vous devez d’abord vous pencher sur la pêche ainsi que sur la capture des insectes. Ce sont des compétences nécessaires à apprendre avant de pouvoir fabriquer le poteau de saut car elles entraînent la disponibilité de l’outil requis via des recettes de bricolage.

Donc, à condition de savoir comment pêcher et comment attraper les insectes, vous pouvez découvrir ci-dessous comment traverser les rivières.

Comment traverser la rivière dans Animal Crossing New Horizons

Vous avez besoin du poteau de saut pour traverser la rivière dans Animal Crossing New Horizons.

Une île Animal Crossing New Horizons comprend des espaces individuels séparés par des rivières, et ceux-ci ne peuvent pas être traversés jusqu’à ce que vous obteniez le poteau de saut via des recettes de bricolage.

Afin d’obtenir cet outil nécessaire dans votre inventaire, vous devez d’abord déverrouiller sa recette de bricolage en remettant quelques bugs et poissons à Tom Nook.

Comment fabriquer le poteau de saut dans Animal Crossing New Horizons

Vous devez donner à Tom Nook des poissons et des insectes pour éventuellement fabriquer le poteau de saut dans Animal Crossing New Horizons.

Si vous donnez du poisson et des insectes à Tom Nook, Blather arrivera sur votre île Animal Crossing New Horizons, ce qui vous permettra ensuite de fabriquer le poteau de saut.

Blather n’arrivera sur votre île que le lendemain dès que vous aurez posé sa tente pour la construction. Donc, pour passer le temps, vous pouvez soit atteindre vos objectifs pour obtenir des Nook Miles, soit voyager dans le temps jusqu’au lendemain afin de ne pas avoir à attendre en temps réel.

Quoi qu’il en soit, une fois que Blather est arrivé sur votre île déserte, vous voudrez entrer immédiatement dans sa tente pour commencer un bavardage.

Blather vous dira qu’il a besoin de 15 dons d’insectes, de poissons et de fossiles pour ouvrir un musée, et cela vous amènera à vous envoyer la recette de bricolage pour le poteau de saut afin que vous puissiez explorer les autres terres de votre station.

Vous n’avez besoin que de cinq morceaux de bois tendre pour fabriquer le poteau de saut, donc cela ne devrait pas vous prendre du temps pour le construire.

Dans d’autres nouvelles, comment traverser la rivière dans Animal Crossing New Horizons en fabriquant le poteau de saut