Comment trouver et attraper la palourde géante gigas dans Animal Crossing New Horizons

La mise à jour estivale Animal Crossing New Horizons est disponible et vous pouvez attraper des dizaines de créatures des grands fonds. Semblable à l’isopode géant, l’une des créatures marines les plus difficiles à cueillir dans les profondeurs de l’océan est la palourde géante gigas. Ici, vous découvrirez comment et quand le trouver, ainsi que comment l’attraper afin de pouvoir arrêter de courir derrière.

Afin de pouvoir jouer dans la mer plutôt que d’avoir juste l’océan vous chatouille les orteils, vous devez acheter un maillot de bain. Enfiler un maillot de bain à la mode vous permettra de nager et de plonger, dans lequel vous pourrez ensuite ramasser des dizaines de créatures marines telles que des pétoncles. Cela pourrait vous récompenser avec une visite de Pascal qui possède des recettes de bricolage sur le thème de la sirène.

Mais, loin de Pascal et de son obsession des pétoncles, vous découvrirez ci-dessous quand la palourde géante gigas apparaît dans Animal Crossing New Horizons et comment l’attraper.

Quand la palourde géante gigas apparaît-elle dans ACNH?

Une palourde géante gigas apparaîtra à toutes les heures de la journée dans Animal Crossing New Horizons.

Cependant, alors qu’elle est active à toutes les heures de la journée, une palourde géante gigas ne se reproduira dans l’hémisphère Nord d’Animal Crossing New Horizons que pendant les mois suivants:

Mai

juin

juillet

août

septembre

Comment attraper une palourde géante gigas dans Animal Crossing New Horizons

La palourde géante gigas est une autre capture difficile dans Animal Crossing New Horizons car elle est une créature marine rapide.

Lorsque vous essayez d’attraper la palourde géante gigas dans Animal Crossing New Horizons, sa grande ombre circulaire s’éloignera de vous quelle que soit la vitesse à laquelle vous nagez en brisant le bouton A.

Cependant, les joueurs ont réussi à l’arracher de l’océan en nageant progressivement normalement vers un ensemble de bulles et en plongeant simplement lorsqu’ils sont au-dessus des bulles.

Une autre méthode qui s’est avérée efficace pour attraper la palourde géante gigas consiste à la piéger par la clôture et dans un coin. Vous pouvez le faire en nageant sans relâche après.

Une fois que vous aurez attrapé votre première palourde géante gigas, vous voudrez en faire don à Blather pour son musée, puis vendre tous les autres que vous attraperez pour un beau sac d’argent de cloches.

