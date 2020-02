Comment trouver le carton de lait de Deadpool pour relever le défi de la semaine 2 – HITC

Studios du XXe siècle

Un petit guide pour savoir où trouver le carton de lait de Deadpool à Fortnite pour relever l’un de ses défis de la semaine 2.

La saison 2 de Fortnite en est à sa deuxième semaine et cela a abouti à un tas de nouveaux objectifs à accomplir, tels que le vol de plans de sécurité et la localisation de maisons sûres. Cependant, en plus de cela, Deadpool, le super-héros coté R de Marvel, a lancé ses propres défis, tels que trouver son carton de lait le plus ancien et le plus rangé.

Les défis Deadpool de la semaine dernière étaient faciles à relever. Tout ce que vous aviez à faire était de localiser sa lettre et d’être un rebelle qui ne remercie pas le chauffeur de bus.

Bien que cela ne soit toujours pas difficile, vous devrez peut-être vous guider pour trouver le carton de lait de Deadpool à Fortnite, car la cachette secrète du super-héros Marvel est pleine d’encombrement dégoûtant.

Emplacement du carton de lait de Deadpool à Fortnite

L’emplacement du carton de lait de Deadpool dans la saison 2 de Fortnite se trouve dans sa cachette secrète.

Entrez simplement dans la salle de bain dégoûtante de Deadpool (tout en portant des gants jetables), et vous trouverez son carton de lait au sommet de l’urinoir à côté des peintures du cœur amoureux.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur comment et où trouver le carton de lait de Deadpool.

Les défis de Deadpool Fortnite n’apparaissent pas

Avant hier, il y avait eu des plaintes de la communauté Fortnite au sujet des défis de Deadpool semaine 2 ne se présentant pas.

C’est parce que tout le monde se plaignait jeudi, auquel le compte Twitter de Fortnite Status a répondu en annonçant que Deadpool ne fixerait ses défis que le vendredi.

Donc, lorsque vous anticipez les défis de la semaine 3, attendez-vous à ce qu’ils atterrissent et deviennent disponibles le 6 mars.

