Comment trouver les types d’oeufs Bunny Day dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour trouver tous les types d’œufs pour la chasse aux œufs de Pâques du jour du lapin dans Animal Crossing New Horizons.

Avril est enfin arrivé après une mars qui semblait durer éternellement, et avec le nouveau mois arrive le premier événement d’Animal Crossing New Horizons, Bunny Day. Cet événement dure à partir de maintenant jusqu’au 12 avril, et il vous charge d’une chasse aux œufs de Pâques pour trouver un tas de différents types d’oeufs pour créer des recettes spéciales. Si vous trouvez difficile de traquer chaque type d’oeuf, vous découvrirez ici comment les obtenir.

Pour démarrer les festivités de Bunny Day, vous devez d’abord vous assurer que vous avez téléchargé la dernière mise à jour et que votre date et heure sont synchronisées avec Internet. De plus, lorsque vous revenez sur votre île Animal Crossing New Horizons, vous devez également trouver un lapin jaune qui – si nous sommes honnêtes – est plutôt effrayant et serait probablement l’animatronique la plus effrayante de Five Nights At Freddy.

Une fois que vous avez trouvé et parlé à la fermeture à glissière la plus sinistre et la plus effrayante, vous pourrez alors parcourir votre île à la recherche de différents types d’oeufs de Pâques pour créer des recettes de lapin comme une table et un lit.

Quels sont les différents types d’oeufs de Pâques dans Animal Crossing New Horizons?

Il existe six types d’œufs différents pour vous permettre de participer à la chasse aux œufs de Pâques pour Animal Crossing New Horizons:

Œufs de terre

Oeufs du ciel

Oeufs en pierre

Oeufs en feuilles

Oeufs d’eau

Oeufs en bois

Comme mentionné précédemment, ces différents types d’œufs seront nécessaires pour fabriquer des objets exclusifs à l’événement Bunny Day.

Vous pouvez obtenir des recettes sur le thème de l’événement en abattant des ballons dans le ciel, en trouvant des bouteilles lavées sur la plage, en parlant aux villageois, en parlant à Zipper et en progressant.

Comment trouver des oeufs de Pâques dans Animal Crossing New Horizons

Vous pourrez trouver des œufs de Pâques dans Animal Crossing New Horizons en parcourant votre île à leur recherche.

Les œufs de la Terre peuvent être trouvés en creusant les fissures en forme d’étoile qui marquent généralement les fossiles, tandis que les œufs du ciel peuvent être obtenus en abattant des ballons avec des cadeaux. Oui, cela signifie que vous aurez besoin d’une fronde pour devenir Bart Simpson.

Les œufs en pierre se trouvent en frappant des pierres avec une hache ou une pelle, les œufs en feuilles poussent sur les arbres de feuillus et les œufs d’eau sont appréciés de la mer ainsi que de tout étang et rivière. En ce qui concerne les œufs d’eau, vous ne voudrez rechercher que des poissons de taille moyenne.

Enfin, les œufs de bois sont trouvés en frappant les arbres avec une hache fragile ou en pierre. N’utilisez pas de hache de fer car vous allez juste faire que votre arbre se transforme en bois après trois coups.

Si vous êtes pressé d’attraper chaque œuf et que vous ne voulez pas voyager dans le temps ou attendre le lendemain, vous pouvez toujours visiter des îles mystérieuses via des miles de billets Nook. Cependant, sachez à l’avance que les œufs célestes et les ballons avec des cadeaux ne seront pas trouvés sur une parcelle de terrain mystérieuse.

